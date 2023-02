Hongos alucinógenos y los mejores libros para conocerlos

No es necesario recalcar que actualmente vivir lo más orgánico y ecológico es prácticamente una manera de cohabitar en armonía con la naturaleza. Por ello, el uso medicinal de los hongos ha retomado un camino más andado. Hablar de hongos alucinógenos no es reducir el tema a un viaje psicodélico. La experiencia va más allá de un simple deseo new age que busque solo la experimentación con plantas.

Los hongos alucinógenos poseen por naturaleza un ingrediente alucinógeno llamado 4-PO-DMT, que es conocido como psilocibina. Es el alcaloide responsable de la propiedad psicoactiva de los hongos. La variedad de ejemplares de hongos alucinógenos va alrededor de los 200 tipos y todos incluyen esta sustancia.

En estos tiempos entonces, es posible acceder a distinta bibliografía para conocer más acerca de estos seres pertenecientes al reino fungi. Aprender a usarlos desde lo espiritual y ancestral para poder continuar con la experiencia mística que estos proveen, es una excelente forma de aprovechar sus propiedades sin atropellar los conocimientos milenarios.

Aquí te dejamos los mejores libros para informarse sobre los hongos alucinógenos y la psilocibina.

LA GUÍA DEL CULTIVADOR DE HONGOS PSILOCYBIN

Este libro es el idóneo si lo que buscas es reproducir hongos mágicos o alucinógenos en la comodidad de tu hogar. Los consejos y experiencias del autor conforman una experiencia lectora que despertará el deseo de practicar la funjicultura.

El libro explica detalladamente el consumo de hongos, las variedades, las indicaciones adecuadas para su cultivo, consejos para el cuidado y las herramientas requeridas para triunfar en el mundo micológico mediante un cultivo guiado y el conocimiento de tus resultados.

EL MANJAR DE LOS DIOSES

Este libro es un híbrido entre ensayo y un recopilación histórica y antropológica respecto al poder de las plantas y los hongos psicotrópicos. Escrito por Terence MacKenna, la autora elabora un crítica social que versa sobre la forma en que se aborda el tema de las sustancias «ilícitas» hoy en día. El ensayo apuesta por el cambio de paradigma del consumo abusivo de plantas medicinales, por el de un consumo con un total entendimiento y comprensión chamánica.

BIBLIA DE LAS SETAS DE PSILOCIBINA

El nombre del libro no suena ambicioso si tomamos en cuenta que su autor es un experto doctor en micología. Su texto refrenda la idea de la importancia de la psilocibina a nivel cultural y ofrece una guía amigable para poder consumir hongos alucinógenos de manera segura.

Durante la lectura es evidente la reiteración del poder de los hongos a través de explicaciones y descripciones sencillas que garantizan un cultivo de setas infalible y un consumo amistoso. Lo premium del libro son las fotografías e ilustraciones a color que ayudan a comprender las explicaciones.

MICRODOSIS DE HONGOS MÁGICOS

Se trata de la primera publicación en España dedicada a los hongos alucinógenos. El autor, Xosé F. Barge, repara en la aclaración de la historia, la descripción y el cultivo de los hongos. Asimismo, redacta el testimonio de 10 personas consumidoras frecuentes de hongos y haciendo hincapié en la experiencia alucinógena de cada uno de ellos s la primera publicación en España que se dedica exclusivamente a hablar de los hongos alucinógenos.

El libro es muy reiterativo en el consumo consciente y responsable, abogando por evitar las sobredosis para así, reducir los efectos negativos a nivel «viaje».

LOS ALUCINÓGENOS

Este libro no es exclusivo sobre hongos, sino de distintas plantas maestras y se aborda desde un sentido más humano el consumo y los efectos psicotrópicos de las sustancias. En el texto, se va contando la historia de cómo se integraron a la dieta de los humanos las plantas y posteriormente a sus rituales mágicos, medicinales y religiosos.

En este libro se clasificaron los principales tipos de químicos psicotrópicos y la distribución entre los seres vivos. Es importante destacar que la información es sumamente detallada respecto a los efectos y la forma en que actúan en el cuerpo humano.