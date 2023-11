El nombre real de Banksy dicho en una entrevista para la BBC

Esta semana te traemos el supuesto nombre real de Banksy l Karla Souza y La Caída ganan en los Premios Grammy l una cajetilla de Kurt Cobain se vendió por 5 mil dólares l Snoop Dogg no dejará de fumar, el engaño detrás de una campaña publicitaria l Ed Maverick renunció a ser persona famosa l Travis Scott quiere ir a Harvard para estudiar arquitectura. Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Hoy tenemos como invitado a Rodrigo Cacho artista plástico.

MICRODOSIS SEMANAL

Ed Maverick renunció a ser una “persona famosa”

Ed Maverick publicó un comunicado en sus historias de Instagram donde dio a conocer las razones por las que decidió renunciar como figura pública luego de la fama que le trajo su carrera que comenzó en el año 2017. Todo esto debido a que normalmente está encerrado y cuando sale a la calle suele ser interrumpido en sus actividades diarias, por lo que dice no sentirse libre y mencionó sus deseos de ser un desconocido o una persona normal.

El intérprete reveló que su existencia como persona es para tener momentos de calidad y respeto donde las conversaciones normales sean el eje de su vida. Además pidió no ser idealizado ni tomado en cuenta como un objeto para ser presumido en redes sociales dejando en claro que poco le preocupa perder seguidores con esta llamada en la que “renunció como figura pública”, además argumentó que no volverá a mostrar su cuerpo ni su rostro en redes sociales.

Respecto a este anuncio, el cantante y ganador de un Grammy Latino aclaró las dudas que creaban incertidumbre entre sus fans respecto a la creación de nueva música. Esta publicación ha hecho pensar a sus fans en la posibilidad de que seguirá haciendo música pero bajo otro pseudónimo. Es importante recordar que en 2019 Eduardo Hernández, mejor conocido Ed Maverick fue acosado en internet y recibía decenas de comentarios negativos que lo llevaron a cerrar su cuenta de Twitter, tras recibir amenazas de muerte sin motivo alguno a sus 18 años.

León Larregui explotó ante las críticas por el supuesto playback en su colaboración con Phoenix

Durante la más reciente edición del Corona Capital en la Ciudad de México, Phoenix invitó al músico León Larregui para participar en la interpretación de la canción “Artefacto” durante su presentación en el festival. Sin embargo, el público acusó al músico mexicano de realizar playback durante su interpretación.

Ante esto el vocalista de Zoé arremetió mediante su cuenta de “X” con el siguiente mensaje: “Que ignorante me parece escuchar comentarios como de este imbécil aquí, acusándome de playback, las únicas veces que he tenido que recurrir a ese deshonroso recurso fue por haber perdido la voz para no cancelar. 5 veces máximo en 39 años. Lo que pasó ayer está fuera de mi control, ni es Zoe ni es León, sólo los ingenieros de sala de esta banda decidieron por nervio o por error, irse con las pistas. Si quieres hablar de playback pregúntale a tu mamá.«

La canción ‘Artefact’ en la que colaboraron Phoenix y León Larregui, fue estrenada previo a la actuación de la banda francesa en el Corona Capital. Esta canción se convirtió en una de las favoritas de los fans puesto que se añade la voz y una letra en español que se fusiona con la idea original. La pieza musical era de las más esperadas, sin embargo, todo terminó por volverse una polémica más en torno al vocalista de Zoé.

Snoop Doog no dejará de fumar, el engaño detrás de una campaña publicitaria

Snoop subió una foto a su cuenta de Instagram donde explicaba: «Después de mucho pensarlo y hablarlo con mi familia, he decidido dejar el humo. Por favor respeten mi privacidad en este momento». Sin embargo, esto resultó en un juego de palabras que confundió al público ya que el reconocido rapero hacía alusión a dejar de producir humo en una fogata casera, más no a dejar de fumar.

Esto resultó ser parte de una estrategia publicitaria de una reconocida marca de estufas generadoras de fogatas, cuya promesa de venta es que no generan humo. La clave de la confusión fue el uso de la palabra “smoke” en su anunció que se traduce como fumar y a la vez como “humo”. En el video promocional Snoop avisa que dejará el humo mientras asa un malvavisco sobre una de las parrillas que no generan humo para después, soltar una risilla traviesa tras mencionar que lo inteligente es dejar el humo.

Travis Scott dice que irá a Harvard para estudiar arquitectura

Las ambiciones del rapero no se quedan en cuestiones musicales o económicas. Astroworld, su más reciente material se posicionó en los primeros lugares de Billboards y después de ello, anunció su ingreso a Harvard para concretar su deseo de estudiar arquitectura desde 2018.

En una entrevista con GQ, Travis mencionó que pronto se mudará a Boston, Massachusetts para poder iniciar su vida universitaria de tiempo completo.

Travis aclaró que no obtuvo ayuda ni ningún tipo de beneficio por ser famoso sino que trabajó duro para obtener ese lugar. Scott impartió una clase magistral sobre creatividad que tuvo mucho éxito entre los estudiantes de dicha casa de estudios, lo cuál lo inspiró a buscar satisfacer su deseo de estudiar arquitectura y se rumora, ya se encuentra trabajando en su ensayo de admisión.

Integrantes de Sonic Youth se pronunciaron sobre las elecciones en Argentina

Los miembros de Sonic Youth se manifestaron a través de sus cuentas de Instagram a favor de Sergio Massa y Agustín Rossi, candidatos de Unión por la Patria en Argentina mediante sus cuentas de Instagram en donde subieron una imagen recreando su icónica tapa del álbum “Goo” con las caras de los candidatos.

Esta reinterpretación de la emblemática portada es obra del artista cordobés Andrés Asia, mejor conocido como Nonoise79, Lautaro Alicastro y Juan Cruz Molas de la revista Subterraneo.

Kim Gordon explicó que decidieron emplear su portada y parodiar a manera de “militancia rocker”. En el mensaje que acompañaba la publicación se podía leer: «Acudimos a todos ustedes para que compartan y ayuden a viralizar esta pacífica militancia» «NO AL FASCISMO, NO AL NEGACIONISMO, NO A LA PÉRDIDA DE DERECHOS, NO A LA ULTRADERECHA. FUERON 30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS. MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA. SÍ A LA DEMOCRACIA AHORA Y SIEMPRE«.

Una cajetilla de cigarros de Kurt Cobain fue subastada en 5 mil 200 dólares

Como suele ser costumbre, los objetos de famosos fallecidos son subastados a precios exorbitantes y pagados por coleccionistas o fans. En esta ocasión tocó el turno para algunos objetos de Kurt Cobian como una cajetilla de cigarros American Spirits que aún se conservan en su envoltorio original y vendida por 5 mil 200 dólares.

Esta cajetilla de los famosos cigarrillos mentolados fue vendida por Julien’s Auctions en el marco de una subasta que se especializa en recuerdos de películas, música, deportes, moda y arte callejero y contemporáneo

La guitarra eléctrica Fender Mustang para zurdos que tocó Cobain en su última actuación pública antes de morir trágicamente en abril de 1994 también se subastó y se vendió por 1 millón 587 mil 500 dólares.Cabe resaltar que la cajetilla fue guardada por su compañero de habitación en la clínica de rehabilitación de Los Ángeles donde permaneció brevemente varios días antes de quitarse la vida.

Banksy dijo su nombre en una entrevista para la BBC en el 2003

El anonimato era algo que caracterizaba al artista callejero más reconocido a nivel mundial: Bansky. Sin embargo, en 2003 confirmó su presunto nombre real en una entrevista para la BBC y hoy día se transmitió por internet.

El testigo se trata de una entrevista que se grabó con la intención original de transmitirse para radio, pero no se concretó. Ahora, la BBC dio a conocer las evidencias a través de una serie sonora llamada serie sonora llamada “The Banksy Story” de la estación BBC Radio 4.

El artista anónimo habló con el entonces corresponsal de arte de la BBC, Nigel Wrench, cuando estaba preparando su exposición llamada Turf War de 2003 y este lo increpó sobre si podía usar su nombre que se presumía como real “Robert Banks” a lo que Banksy respondió “Es Robbie”.

El material completo de la entrevista al polémico artista está disponible en la plataforma de la BBC únicamente en inglés para quienes quieran escucharlo y encontrar una respuesta sobre la identidad del presunto anónimo.

Karla Souza y la caída fueron galardonados en los premios EMMY’s

Karla Souza se volvió tendencia en redes sociales gracias a la obtención de dos Emmys por su participación en la cinta “La caída” esto en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Película Internacional. La caída es una película que retrata la vida de Mariel, una joven clavadista que se prepara para competir en los Juegos Olímpicos y que se ve manipulada por su entrenador y compañero después de descubrir que éste ha abusado sexualmente de varias mujeres. Fue dirigida por Lucía Puenzo y escrita en colaboración con Mónica Herrera, Samara Ibrahim, Tatiana Merenuk y María Renée Prudencio.

La mexicana competía con la danesa Connie Nielsen, la británica Billie Piper, y Shefali Shah, de India bajo la terna de mejor actriz. Durante la premiación, Karla Souza desfiló sobre la alfombra roja con un vestido entallado que le permitió lucir orgullosa su embarazo.

NOTA FRITA

Miles de mexicanos cambian su nombre para evitar el bullying

Según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) las peticiones para el cambio de nombre o apellido de los mexicanos han ido en aumento, siendo el motivo principal las burlas o bullying que experimentan por la elección de sus padres al elegir la forma en que serán llamados toda la vida.

Del mes de enero al 6 de noviembre de este año, 634 personas acudieron a las 32 instituciones de Registro Civil a realizar el cambio de apellido o nombre. El 42 por ciento señaló como motivo las burlas. Este total de 266 solicitudes, rebasaron las 243 recibidas en 2022. La Ley del Registro Civil en su artículo 46 prohíbe registrar a un menor con un nombre propio que sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carente de significado o que constituya un signo o siglas. Sin embargo, algunos padres y madres de familia insisten en nombrar a sus hijos con base a sus gustos o aficiones.

Los motivos para el cambio de nombre permitidos por la ley son: burlas o degradación por como se llaman, el cambio de sexo y los errores ortográficos plasmados en las actas de nacimiento.