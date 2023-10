David Grohl vivía en la miseria con Kurt Cobain

Esta semana te traemos toda la información de la entrevista en la que David Grohl habló de cuando “vivía en la miseria con Kurt Cobain l la nueva película de Almodóvar protagonizada por Pedro Pascal l Omar Rodríguez-López lanzará sus álbumes como solista en 57 Lps l La psilocibina es asociada con beneficios para la salud mental l Ley de Cupo de Mujeres en Festivales avanza en Latinoamérica y tenemos pases dobles para que vayas al Festival Hipnosis. Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Hoy tenemos como invitado a Ras Tayen Veganexpress.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Microdosis semanal

La psilocibina es asociada con beneficios para la salud mental

Según un estudio de la Universidad Estatal de Ohio el uso de psilocibina se asocia con “reducciones persistentes” de la depresión, la ansiedad y el abuso de alcohol, así como con aumentos en la regulación emocional, el bienestar espiritual y la extraversión. Para este estudio que publicó la revista «Fronteras en Psiquiatría«, los investigadores reclutaron a 2 mil 833 adultos y administraron múltiples encuestas antes y después de consumir el psicodélico fuera del entorno clínico.

Los datos que recopilaron antes y después de la experiencia con psilocibina mostraron reducciones persistentes en la ansiedad, la depresión y el abuso de alcohol, además de una mayor flexibilidad cognitiva, regulación de las emociones, bienestar espiritual, extraversión, y una reducción del agotamiento después del uso de psilocibina.

Se dijo que este es el mayor estudio sobre el uso naturalista de la psilocibina hasta la fecha, y encontraron evidencia que respalda el potencial de la psilocibina para producir mejoras duraderas en los síntomas en la salud mental y el bienestar general.

Rayssa Leal se corona como la primera campeona de sk8 en la historia de los Panamericanos

La brasileña Rayssa Leal de 15 años de edad, ganó el oro femenino en la primera competencia de skateboarding de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, convirtiéndose en la primera mujer atleta de la historia en obtener una presea en dicha categoría deportiva.

La atleta dijo sobre su medalla: “Creo que es muy importante, por supuesto, porque nos brinda más confianza a los brasileños. De hecho, la confianza viene del entrenamiento, claro que estamos contentos con el resultado.»

Rayssa, es reconocida como “el hada del sk8” ya que a los 7 años se viralizó un video en el que realizaba trucos de los más difíciles disfrazada de hada. Así llegó a los ojos de Tony Hawk, leyenda del skate, quien decidió «apadrinarla». En su corta carrera en el skate, Leal también ha ganado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el oro en los X Games.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Omar Rodríguez lanzará sus álbumes como solista en 57 lps

Las obras recopiladas como solista de Omar Rodríguez-López, integrante The Mars Volta, fueron compiladas para un set de 57 LPs que se llama “Amor de Francés”. Esta colección es parte de su trabajo de 20 años que incluye dos álbumes inéditos. La fecha de lanzamiento está prevista para el 4 de diciembre y sólo estarán disponibles 500 copias del conjunto. Los pedidos anticipados estarán disponibles el lunes 30 de octubre.

El set incluye: una caja de cuatro piezas dividida en cuatro cajas de alta calidad, 57 álbumes impresos en vinilo negro reciclado, 2 discos inéditos, 31 discos editados en vinilo y 9 impresiones artísticas.

Dave Grohl habló de cuando vivía en la miseria con Kurt Cobain

En entrevista para el podcast: “Conan necesita un amigo”, David Grohl recordó que previo al éxito de Nirvana con Nevermind, vivía en un pequeño y repugnante departamento lleno de colillas con su roomie Kurt Cobain. Grohl recordó que una de sus mayores ambiciones era tener un departamento digno y propio a través de su trabajo en la música y aunque el ascenso a la fama fue estrepitoso, el dinero no llegó de manera inmediata.

Pese a la esencia do it yourself, propia del punk rock y el grunge, David Grohl asegura que no le incomodó la fama de Nirvana, ya que sabe que llegaron ahí sin hacer algo que no fuera su verdadero yo. A tono con estas declaraciones, el ex bajista de Nirvana, Krist Anthony Novoselić, afirmó que le gustaría participar en una reunión por los 30 de años de “In Utero” pese a que en algún momento se dijo a sí mismo que nunca volvería a tocar esas canciones por el dolor que sentía tras la pérdida de Kurt.

La ley de cupo de mujeres en festivales avanza en Latinoamérica

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el proyecto de Cupo de Mujeres en Festivales el cual propone establecer una cuota mínima de artistas femeninas en eventos musicales. Argentina fue el primer país en contar con una legislación similar, y ahora avanza a Chile, país que se encamina hacia la equidad en la industria musical. El proyecto busca establecerse en distintos países latinoamericanos.

Según uno de los estudios base para la legislación, en Latinoamérica hay apenas un 9,5% de participación de mujeres en festivales de música. ⁠De manera que la propuesta plantea un piso mínimo del 30% de mujeres en los carteles de festivales, con el fin de que se visibilicen agrupaciones lideradas por mujeres o solistas, en los carteles de festivales.

Cabe destacar que el proyecto de Ley de Cupo fue liderado por la diputada Nati Castillo Rojas y su equipo. Siendo aprobado con las diputadas y los diputados de Chile, el próximo paso será obtener la aprobación del Senado.

IDLES ANUNCIA SU NUEVO DISCO: ‘TANGK

IDLES estrenará disco el 16 de febrero de 2024, este será su quinto álbum de estudio con el que prometen una experiencia sentimental para sus fanáticos, en total serán 11 canciones las que podremos disfrutar en este disco.

La producción de este material estuvo a cargo de un equipo de renombre, que incluye a Nigel Godrich, conocido por su trabajo con Beck, The Smile y Radiohead, junto a Mark Bowen y Kenny Beats. Esta colaboración promete llevar a IDLES a nuevos horizontes musicales sin perder su esencia característica. Además, realizarán una serie de presentaciones en vivo que incluyen a Hong Kong y Bangkok durante lo que queda del 2023, así como una gira europea a partir de febrero del próximo año.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Todo sobre el nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar protagonizado por Pedro Pascal

“Extraña forma de vida” es el nuevo cortometraje queer del renombrado director español, Pedro Almodóvar que regresa a la escena del séptimo arte con esta pieza de solo 31 minutos de duración y que tiene como protagonistas a Ethan Hawke y Pedro Pascal.

La producción tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes de este año, donde se llevó el aplauso de la crítica y el público. “Extraña forma de vida”, es el segundo corto en inglés que el director español realiza, siendo el primero “La voz humana” en el 2020, una pieza con una puesta teatral basada en el monólogo homónimo de Jean Cocteau.

Luego de su estreno en las salas de cine, “Extraña forma de vida”, llegó el 20 de octubre a la plataforma de streaming MUBI, donde los usuarios con suscripción pueden disfrutarlo. El corto está acompañado de una larga entrevista en la que Almodóvar da detalles sobre este último trabajo.

Nota Frita

Un hombre fingía infartos para no pagar la cuenta

El personal de distintos restaurantes observaba cómo el sujeto realizaba un acto dramático después de comer, en donde se desplomaba en el suelo. El dueño de un restaurante indicó que el comensal no fue tímido con sus pedidos y disfrutó de varios vasos de whisky y hasta de una ensalada rusa antes de fingir que había sufrido un ataque cardíaco. Sus facturas iban de los 300 hasta los mil 400 pesos.

El gerente de “El Buen Comer” uno de los establecimientos engañados por el sujeto, le tomó una fotografía mientras realizaba su “performance” y la envió por whatsapp a distintos restaurantes de la zona para alertarlos sobre la dinámica de esta estafa. El hombre realizó su «performance» por 2 meses, durante los cuales no pagó ni un peso por lo que ordenó y aunque acumuló 20 arrestos, fue liberado después de un corto período porque sus delitos se consideraban “menores”, debido a que solo debía una pequeña cantidad de dinero a cada restaurante.

No fue hasta que recibió una sentencia mayor que su rutina llegó a su fin, ya que se le ordenó pasar tiempo tras las rejas por no pagar dos multas por sus crímenes, y fue condenado a al menos 22 días en prisión.