TODO LO QUE NO SABÍAS SOBRE THE MARS VOLTA

The Mars Volta es una banda de rock progresivo originaria de El Paso, Texas. La agrupación que marcó un antes y un después en el rock progresivo y experimental. Fundada en 2001 por el guitarrista Omar Rodríguez-López y el vocalista Cedric Bixler-Zavala; «La mejor banda prog-rock» del 2008 nos dejó años maravillosos pero sobre todo verdaderas obras de arte. Tanto musicales, conceptuales, en vivo y muy visuales.

A continuación te dejamos con 7 curiosidades qué tal vez no sabías de The Mars Volta:

Hay un DVD de un concierto de Mars Volta que aún no se ha lanzado

Por allá de marzo de 2007, la banda se embarcó en una serie de conciertos donde recorrió gran parte de Australia y Nueva Zelanda. Justamente se acababa de integrar a sus filas, Thomas Pridgen. También fueron los headliners de varios shows en la Costa Oeste, en EUA y una de esas presentaciones fue grabada por el director Jorge Hernández Aldana. Se suponía que la producción audiovisual se realizó para un DVD en vivo, sin embargo hasta la fecha sigue sin ver la luz.

Flea de Red Hot Chili Peppers fue su bajista de estudio

Cuando The Mars Volta iba a grabar De-Loused in the Comatorium se habían quedado sin bajista oficial y le pidieron a Flea de los Red Hot Chili Peppers. Quien tocó el bajo en nueve de las diez canciones del disco, mientras que Justin Meldal-Johnsen (Nine Inch Nails) se encargó del bajo doble para el tema Televators. Y John Frusciante, también participó con algunas guitarras adicionales, con el sintetizador y las voces para Cicatriz ESP.

El álbum De-Loused in the Comatorium fue inspirado por un amigo

Como bien recordaremos se trata de un álbum conceptual, De-Loused in the Comatorium se basa en una historia corta creada por el cantante Cedric Bixler-Zavala y Jeremy Michael Ward. La historia gira en torno a Cerpin Taxt, un hombre que trata de suicidarse abusando de la morfina. The Mars Volta llegó a comentar en varias entrevistas que el protagonista del álbum está inspirado en su amigo Julio Venegas, quien se suicidó. Y justo era conocido como Cerpin Taxt, un poeta y artista de El Paso.

El nombre de la banda proviene de Federico Fellini y el espacio

Según Cedric Bixler-Zavala, The Volta proviene de un libro sobre las películas del director italiano Federico Fellini, quien utilizaba esa frase para dirigirse a un cambio de escena. Mientras que Mars es la traducción al inglés del planeta Marte, uel planeta favorito de la banda.

Miles Davis inspiró el proceso de grabación de Frances The Mute

Para el proceso de grabación de Frances The Mute, Rodríguez-López, quiso aplicar un método muy popular que era utilizado por Miles Davis para producir todo el álbum. Y esto consistía en que ninguno de los músicos podía escuchar las partes del sus compañeros, lo que los forzaba a tocar como si fuese una canción única. Y solo tenpian que llevar el ritmo con un metrónomo.

La grabación del disco The Bedlam in Goliath se vio afectada por espíritus

Y ahora uno de los datos más curiosos y aterradores que llegó a vivir la banda. El proceso de grabación para The Bedlam in Goliathse convirtió en una pesadilla. Ya que The Mars Volta enfrentó una serie de dificultades que comenzaron a presentarse luego de haber jugado con un tablero de Ouija que Cedric Bixler-Zavala había comrpado en una tienda de antigüedades en Jerusalem.

La versión de Rodríguez-López, su ingeniero original tuvo una crisis de nervios, el estudio se inundó un par de veces y tanto el músico como el encargado de la mezcla, Rich Costey, llegaron a perder varios temas que desaparecían de manera aleatoria. Hechos que los hicieron perder la cabeza y creyeron que no terminarían ese álbum.

Fue por eso que después de estrenar el disco, la banda lanzó un juego en línea llamado Goliath: The Soothsayer, que narraba sus vivencias, y que al parecer, casi destruye a la banda.

Cedric Bixler-Zavala solía gastar $1000 a la semana en marihuana

El mismo Cedric declaró hace tiempo que las principales razones por las cuales decidió dejar de drogarse era que gastaba aproximadamente 1,000 dólares a la semana (15, 000 pesos mexicanos aproximadamente) en marihuana. El precio aumentaba tanto porque según él solamente la compraba por mayoreo en tiendas en donde la vendían legalmente. Pudo dejar atrás este hábito cuando se dio cuenta que en vez de usarla como un activo para la creatividad, era solo una excusa para no interactuar con la gente.