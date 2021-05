El documental de The Libertines: No Hay Testigos Inocentes (There Are No Innocent Bystanders), es una de esas cintas que debes ver por lo menos una vez en tu vida; así como escuchar a esta banda inglesa. Fue estrenada en el en el East End Film Festival 2011 y la dirección estuvo a cargo de Roger Sargent.

«Para ser honesto, no tenía ideas preconcebidas, ningún plan antes de hacer la película o lo que iba a decir, porque no tenía idea de lo que sucedería. No son el tipo de banda con la que puedes planear. La historia sería la historia que sucedió.» Roger Sargent

El regreso de The Libertines

Como bien recordaremos The Libertines comenzó por allá de 1997, con altos y bajos cómo cualquier agrupación de rock; pero llegando a la cúspide con 2 álbumes bien importantes en la historia musical. Up The Brackets (2002) y The Libertines (2004).

Sin embargo para 2004 enfrentaron una inminente separación. Siendo hasta 2010 que volvieron a juntarse algunos shows especiales, en los Festivales Reading & Leeds en el 2010. Tras sus presentaciones, Pete Doherty, Carl Barat, John Hassall y Gary Powell anunciaron oficialmente su regreso el 31 de marzo de 2010; en el Boogaloo pub.

There Are No Innocent Bystanders es justo eso, la película que documenta el regreso de la banda a los escenarios. Estuvo disponible a través de TheLibertinesFilm.com y al adquirirlo incluían grabaciones de algunas canciones en los ensayos de la banda inglesa, algunas entrevistas con Pete Doherty y Carl Barat, el show completo que dieron en el HMV de Londres, fotos del director Roger Sargent, un póster autografiado y acceso a backstage para toda la gira.

En México y otros países tuvo algunas proyecciones especiales en los cines. Tiempo más tarde la misma Banda decidió liberarlo para que todos los fanáticos lo puedan ver cuantas veces quieran en YouTube.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

¿Te quedaste picado? Pues leo documental continúa, ya que en 2014 lanzaron una continuación de este documental, pero con una duración de solo 15 minutos, en el cual se encuentran declaraciones de los cuatro miembros de la banda, fotografías icónicas y videos. Pero esa ya será otra historia.