Esta semana te traemos todas las declaraciones sobre que Billie Eilish se siente atraída por las mujeres l La Fiscalía Venezolana reabrirá el caso de Canserbero l El Foro Sol cerrará y abrirá sus puertas en 2024 l El Vaticano abre las puertas de la iglesia católica a la comunidad LGBTI+ l Aportaciones de Ociel Baena “Le Magistrade” a la comunidad LGBTIQ+ l Finaliza la huelga de SAG-AFTRA contra el uso de la IA l Balenciaga vende faldas de toalla de baño en 16 mil pesos. Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Hoy tenemos como invitada a Maya Piña de la agrupación mexicana, Budaya.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

MICRODOSIS SEMANAL

Billie Eilish confiesa sentirse “atraída físicamente por las mujeres

Billie Eilish, manifestó en una entrevista reciente que se siente físicamente atraída por las mujeres, aunque contradictoriamente nunca ha sentido que pueda relacionarse muy bien con ellas. La cantante de 21 años dijo: «Me atraen físicamente pero también me siento muy intimidada por ellas, por su belleza y su presencia». Además mencionó que nunca se ha sentido femenina o bonita a pesar de que se identifica bajo el pronombre de “ella”.

Billie Eilish aseguró que para ella, los juicios que la gente hizo sobre su apariencia y el interés en su vida romántica cuando inició su carrera a los 13 años fueron además de extraños, perturbadores y que hoy en día, lucha por reconocerse como una chica linda. También argumentó lo siguiente: «No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte y segura como para mostrarlo. Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría sentido completamente devastada si la gente hubiera dicho algo».

El Foro Sol cerrará sus puertas a principios del 2024

La noticia sobre el cambio de locación para la próxima edición del festival Vive Latino llamó la atención de los asistentes. La razón fue que el Foro Sol cerrará sus puertas durante el primer trimestre del 2024 para su remodelación. Con esta medida buscan garantizar la seguridad y calidad del recinto.

Alejandro Soberon, CEO de Ocesa, comentó en una transmisión de Tik Tok que el Foro Sol surgió a partir de la sugerencia del manager de Paul McCartney, Barry Marshall al no existir un venue que recibiera al artista en su gira de 1993. A 30 años de su construcción, Paul se presentó este martes 14 de noviembre durante tres horas.

Hasta ahora no hay una fecha de reapertura establecida para el Foro Sol pero por los artistas confirmados para finales del próximo año nos podemos dar una idea de cuándo estará listo y es que al parecer estará listo para los conciertos de Metallica que se llevarán a cabo los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre.

La Fiscalía venezolana reabrirá el caso sobre el deceso de Canserbero

La fiscalía venezolana anunció la reapertura del caso, que conmocionó al mundo del rap en español. La investigación inicial, que atribuyó su deceso a un suicidio, ha permanecido bajo escrutinio, alimentada por los persistentes llamamientos de la familia y los amigos del rapero. Durante su programa de televisión Con Maduro+, El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció y felicitó a la fiscalía por indagar más sobre el deceso de uno de los exponentes de música urbana más importante de Venezuela y América Latina.

Canserbero trascendió el 28 de enero de 2015, a los 26 años, al caer de un edificio, lo que llevó inicialmente a calificar su muerte como un suicidio. Las declaraciones iniciales de las autoridades abordaron esta línea de investigación ya que el rapero lesionó hasta la eliminación con un cuchillo a su amigo Carlos Molnar minutos antes de caer por la ventana.

Ahora, la fiscalía atrajo la investigación al existir elementos inconsistentes como la posición del cuerpo de Canserbero que dicen, no corresponde a un salto si no un empujón. Las versiones complementarias indican que las acciones de Canserbero podrían estar influidas por la esquizofrenia, afirmación refutada por su familia, que aseguraba que no tenía problemas de salud mental.

Finaliza la huelga de Sag Aftra con un acuerdo sobre el uso de inteligencia artificial

El sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA concluyó su huelga el 9 de noviembre después de 118 días de protestas, con nuevos acuerdos sobre varias estipulaciones propuestas, incluido el uso de la inteligencia artificial, esto aunque no todos en el sector lo consideran acertado.

El sindicato publicó un resumen de su acuerdo final con los estudios, que incluye casi 4.5 páginas de pautas sobre inteligencia artificial y un folleto digital que detalla las regulaciones acordadas sobre esta tecnología para la industria. Este acuerdo entrará en vigencia 90 días después de la ratificación de los términos.

Las condiciones incluyen la definición de la inteligencia artificial en términos de la industria, replicación digital de intérpretes, alteraciones digitales y la celebración de reuniones semestrales en el sindicato y productores sobre el uso de la IA generativa. Con el fin de la huelga, se ha anunciado que producciones como Deadpool 3 y Beetlejuice 2, retomaran sus filmaciones antes de que finalice el 2023.

Aunque fue aprobado por el 86% de la junta del SAG-AFTRA y se someterá a un período de votación de 21 días, hubo desacuerdos sobre el mismo. La directora y productora Justine Bateman, calificó las permisiones de la IA como “violatorias” y expresó estar decepcionada del liderazgo del sindicato.

Terrifier 3 presenta tráiler y confirma su fecha de estreno

El slasher Terrifier regresa a la pantalla grande bajo la promesa de un Art el payaso, más brutal, despiadado y obsceno. En esta ocasión, el atuendo de Santa Claus sustituyó el clásico traje blanco con negro para esta época llena de alegría y felicidad.

Pese a la temática y ambientación de la película, esta no se estrenará en diciembre. El director prefirió la fórmula conocida de aprovechar la época de Halloween para lanzarla el 25 de octubre de 2024.

Terrifier se ha dado a conocer como una película aclamada y censurada al mismo tiempo. Existen registros de desmayos, vómitos y colapsos nerviosos por parte de los espectadores durante sus proyecciones en cines por lo que esperamos ver qué nos depara para esta edición.

Mientras llega el estreno te recomendamos que al finalizar el programa te des una vuelta por los videos de Yaconic en nuestro canal de YouTube y busques el que realizamos sobre las ediciones anteriores de Terrifier, o si lo prefieres puedes entrar a nuestra página yaconic.com y buscar el artículo que tenemos sobre esta serie de películas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

El Vaticano abre las puertas de la iglesia católica a la comunidad LGBTTIQA+

En un giro de 360º, la iglesia católica estableció las condiciones para el reconocimiento y permisión de la comunidad LGBTTIQA+ en sacramentos del bautismo y el matrimonio. Esta posición de la Iglesia quedó expresa a través de una carta suscrita por el Papa Francisco, dirigida a un Obispo brasileño.

El Papa Francisco refrendó que todos tienen un lugar en la iglesia y partió de los argumentos tradicionales de la institución, en los que deja sentado que no hay barreras para que los integrantes de la comunidad puedan ser parte de los sacramentos tradicionales de la iglesia.

De igual manera, las personas que pertenecen a la comunidad podrán ser admitidas como madrinas, padrinos o testigos de bodas con la excepción de que exista el peligro de escándalo, de legitimación indebida o desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial. También las parejas con diversidad de género que adopten a un niño o empleen la gestación subrrogada para tener un hijo, podrán bautizarlo bajo la promesa de que será educado bajo la religión católica.

El legado de Ociel Baena, mejor conocide como Le Magistrade, a la comunidad LGBTTIQA+

Le Magistrade fue encontrade sin vida junto a su pareja en su hogar el lunes 13 de octubre bajo circunstancias poco claras, ante esto las autoridades establecieron 2 líneas de investigación: autoeliminación y asesin… ya saben que. Ociel Baena, se identificaba como persona no binaria y se desempeñaba como Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes.

Entre sus aportaciones a la comunidad impulsó la aprobación de las credenciales de elector para personas no binarias en México: la primera de ellas le fue entregada en marzo; posteriormente en mayo tras un juicio de amparo, logró que el registro civil de Coahuila, emitiera su acta de nacimiento como persona no binarie, con esto Ociel Baena, se convirtió en el primer magistrade abiertamente no binario y activista LGBTQ+ de México y Latinoamérica.

Además fue la primera persona en México en obtener un pasaporte bajo la identificación de género como persona no binarie, Con esto, México se sumó a otros 16 países como Nueva Zelanda en donde permiten esta opción en los documentos de identidad.

Mucho se ha hablado sobre que la fiscalía de Aguascalientes no respetó los protocolos para la Prevención y Atención de los Casos de Violencia de Género y presentó una versión adelantada a las pruebas correspondientes en las que parece buscaban dar carpetazo al asunto y en el que exponen el caso como un crimen pasional. Familiares del magistrade, no creen dicha versión y aseguran contar con pruebas que le darán un giro a la investigación.

NOTA FRITA

Balenciaga pone en venta una falda de toalla de baño que cuesta 16 mil pesos

La directora creativa de la marca Balenciaga, Demna Gvasalia ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos con los lanzamientos de piezas como un par de tenis destruidos o una bolsa de basura a altos costos en las presentaciones de sus colecciones. Esta ocasión, una falda de toalla a un precio de $16,000 mil pesos está generando conversación en redes sociales.

La pieza tuvo su primera aparición en el desfile de Primavera – Verano 2024 durante la semana de la moda de París. La “Towel Skirt” está disponible en tres colores: gris, negro y beige, además, es completamente ajustable gracias al cinturón y botones que posee en la cintura.

Pese a que los usuarios de redes sociales han señalado que no se trata más que de una toalla con cinturón, se dio a conocer que la prenda está disponible para pedidos anticipados desde su página en línea a un precio de $925 dólares (es decir, $16 mil 107 pesos).

¿Cómo ha sido el camino de BUDAYA entre “calma” y “clar%scuro”?

¿Qué piensas sobre la implementación de la Inteligencia artificial en la música?, ¿la han usad