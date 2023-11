Eva Evangelion: qué son en realidad los EVAs series

Los Eva Evangelion, de la serie de anime «Neon Genesis Evangelion«, son seres biomecánicos creados por SEELE, la organización misteriosa que mantiene una cábala de poder global, y es el respaldo secreto de GEHIRN y NERV. Fueron desarrollados alrededor del mundo con la intención de defender a la Tierra de los ángeles y así evitar un nuevo impacto terrenal. Su origen se debe a que estas entidades funcionarían como canalizadores de energía del Árbol Sefirótico durante el Proyecto de Complementación Humana.

El EVA 01 es uno de los personajes principales de la serie que contiene el alma de Yui Ikari. Es un gigante de combate biomecánico que fue creado para luchar y proteger a la humanidad de los ángeles, una raza de enemigos misteriosos y destructivos. Es piloteado por el personaje principal de la serie, Shinji Ikari, y es considerado uno de los EVA más poderosos y temibles.

Es reconocido por su apariencia distintiva, con su armadura violeta y una máscara que oculta sus expresiones faciales. A lo largo de la serie, el EVA 01 demuestra habilidades sobrehumanas, como la regeneración de sus partes dañadas y la capacidad de realizar ataques devastadores.

El secreto de los EVA Evangelion es que están construidos con bases humanas. Se dice que los EVAs son clones biológicos de la especie humana, creados mediante ingeniería genética y tecnología avanzada. Estos clones son utilizados como pilotos, ya que solo los seres humanos pueden sincronizarse con los EVAs y controlarlos eficazmente.

Los EVAs de producción en masa fueron vistos por primera vez en la cinta The End of Evangelion, y a diferencia de las Unidades Evangelion producidas en Tokyo-3 pertenecientes a NERV, los EVAs Series no necesitan de un piloto para funcionar debido a que el sistema de sus Entry Plugs, conocido como Dummy System, es comandado por el alma presa de Kaworu.

Su fuente de energía proviene de un Motor S2, por lo que no necesitan estar conectados a un cable umbilical para realizar sus movimientos. Su apariencia física y su comportamiento también difiere de los Evangelion originales: su cráneo no es humanoide, sino que presenta rasgos ligeramente cetáceos, además de contar con alas que les permiten volar. Su personalidad, es hostil y resiliente, pudiendo ponerse de pie sin problemas después de haber sido severamente dañados gracias a su capacidad de regeneración nata.

En cuanto al número de Eva Evangelion existentes, en la serie original de «Neon Genesis Evangelion» se revela que los «niños elegidos» para comandarlas son: Rei Ayanami, Asuka Langley, Shinji Ikari y Toji Suzuhara. Ellos fueron diseñados por Ikuto Yamashita y Hideaki Anno, quienes basaron su creación en el monstruo «Oni» de Japón. Cada uno de estos EVA tiene sus propias características y habilidades únicas. Sin embargo, el foco principal de la serie está en el EVA 01 y su piloto, Shinji Ikari.

Dentro de un EVA, al igual que en su exterior, se encuentran tecnomembranas orgánicas, que actúan como una interfaz entre el piloto y la máquina. Esta interfaz permite la sincronización mental o neuronal. También se ha revelado en la serie que los EVA tienen un «núcleo» en su interior, una esfera que se cree que alberga el alma humana del piloto original del EVA.

El núcleo de un Eva Evangelion se convierte en un punto clave en la trama de la serie cuando se descubre que el EVA 01 contiene el alma de la madre fallecida de Shinji, lo que representa un vínculo emocional profundo entre él y su EVA. Este descubrimiento crea conflictos y tensiones adicionales en la historia, y añade un elemento humano y emocional a los EVA, más allá de ser simples máquinas de combate.