Todo sobre la adaptación de Frankenstein por Guillermo del Toro

Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Hoy tenemos como invitado a Lugo Potamio de Lugo y las Drogas. Esta semana te traemos toda la información sobre la adaptación de Frankenstein por Guillermo del Toro ll Banksy revelará su identidad ll Todos los detalle sobre la colaboración entre Rosalia y Bjork ll Paris Hilton tendrá una serie biográfica por A24 ll la Biopic de Priscilla producida por Sofía Coppola y los sonideros son declarados patrimonio cultural.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Todos los detalles sobre la adaptación de Frankenstein por Guillermo Del Toro

En esta adaptación, el mexicano no sólo será el director, sino que también colaborará en la creación del guión y se cree que la historia tendrá su propio giro, tal como lo hizo con Pinocho en el 2022. El rodaje del live action comenzará a principios del 2024 y se rumora que se estrenará a finales del 2025.

Hasta ahora han surgido varias noticias como que la adaptación se estrenará en Netflix pero aún no se tiene claro si se tratará de un film de época o si la historia estará situada en un contexto actual. Entre los actores que formarán parte del elenco figuran Oscar Isaac, Andrew Garfield, Mia Goth y Christoph Waltz. Guillermo del Toro ha estado trabajando en este proyecto por bastante tiempo pues desde hace años ha querido hacer una película inspirada en la obra de Mary Shelley.

En 2019, el cineasta mencionó que quería llevar a cabo un metraje sobre la novia del famoso monstruo y que podría llegar después de su adaptación de Frankenstein.

Pet Shop Boys acusó a Drake por usar una de sus canciones más famosas sin su autorización

Hace unos días Drake lanzó su nuevo disco “For All The Dogs” y en su track «All The Parties«, el canadiense cantó el estribillo de «West End Girls» de Pet Shop Boys esto, sin pedir la autorización de la banda. La agrupación se lo hizo saber a través de su cuenta de X en donde compartieron una foto del nuevo disco de Drake acompañada del siguiente mensaje: «Sorprendidos de escuchar a Drake cantando el estribillo de ‘West End Girls’ en la canción ‘All the Parties’ de su nuevo disco. No brindó el crédito ni pidió autorización para hacerlo«.

La nueva canción de Drake lo tiene acreditado como autor junto a otros compositores, ante esto la respuesta de los fanáticos no se hizo esperar. La mayoría pidió que demanden a Drake, mientras que otros se burlaron de la nueva canción del músico.

Cabe recordar que «West End Girls» es uno de los temas más conocidos de Pet Shop Boys y formó parte de Please, su álbum debut publicado en 1986. Drake aún no se ha posicionado al respecto ni ha emitido declaración alguna sobre esta señalización.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Banksy revelará su identidad por una demanda

Banksy fue citado a declarar ante la Justicia Británica luego de ser demandado por el artista Andrew Gallagher debido a una «difamación». El demandante dirigió la denuncia contra Robin Gunningham, una de las presuntas identidades de Banksy y contra la empresa Pest Control Ltd, encargada de vender las obras del autor.

Los detalles de la acusación aún se desconocen pero el abogado del demandante, dijo al diario británico Daily Mail que los documentos y motivos son «confidenciales y seguirán siéndolo hasta que Banksy o Pest Control presenten su reconocimiento de servicio».

Banksy se enfrentará a una batalla legal en Reino Unido que podría borrar sus 25 años de anonimato y parte del misticismo que rodea su obra. Las especulaciones sobre su identidad pusieron sobre la mesa nombres como el del rapero Robert Del Naja, del grupo «Massive Attack«, o Jamie Hewlett, dibujante de cómics y fundador de la banda virtual inglesa «Gorillaz«, que usó la obra de Banksy de un gorila en el video musical «Tomorrow Comes Today«.

Bjork y Rosalía colaborarán en una canción con fines benéficos

Fue en un video que subió Bjork a sus redes sociales donde se podía ver un pez y un mensaje en que se confirmó la colaboración con Rosalia cuyos beneficios económicos irán destinados a luchar contra la piscicultura.

En el video se lee: “Ofrezco una canción que Rosalía y yo cantamos juntas. Las ganancias de la venta de la canción ayudarán contra la batalla en la prohibición de cría de peces en Islandia y así quizá seamos un buen ejemplo para otros que quieran ayudar con esta causa tan importante»

Así mismo se confirmó la colaboración del productor Sega Bodega y se rumora que la canción se llamará «Right thing to do» o «Es lo correcto«, lo que tendría sentido porque encaja con el tono reivindicativo y de protesta que busca la canción.

Paris Hilton tendrá una serie biográfica producida por A24

Recientemente, A24 adquirió por seis cifras los derechos de Paris: Las Memorias, para su adaptación en una serie de televisión. El libro salió a la venta en marzo de 2023 y detalla desde su ascenso a la fama a principios de la década de 2000 hasta su pasado en la industria del espectáculo como adolescente.

Hilton participará en el proyecto de A24, aunque Elle y Dakota Fanning serán las productoras ejecutivas a través de su compañía Lewellen Pictures. De momento se desconoce quién interpretará a Paris pues el proyecto apenas está en fase de pre producción.

A24 es reconocida por el éxito de series y películas ganadoras al Óscar, como: “Todo en todas partes al mismo tiempo”, “Moonlight” y series como “Euphoria” por lo que no podemos esperar a ver esta adaptación en manos de la productora.

Sofia Coppola abordará la relación entre Priscilla y Elvis Presley

La próxima película biográfica narra la vida de Priscilla Presley desde que era una colegiala hasta que se convirtió en esposa de Elvis. Sofia Coppola es directora, guionista y productora de esta película bajo el sello de A24. Priscilla Presley es productora ejecutiva manteniendo con ello la fidelidad del relato llevado a las pantallas. Cailee Spaeny interpreta el papel principal de Priscilla, mientras que Jacob Elordi encarna a Elvis Presley.

La banda sonora correrá a cargo de la banda Phoenix, con quienes Coppola ha trabajado antes en El seductor (2017) y On the Rocks (2020). Esto después de que la familia de Elvis considerarán la película otra treta de Priscila para seguir obteniendo dinero de la leyenda, catalogando la obra de Coppola como horrenda y más semejante a un proyecto estudiantil y por ello, le negaron el uso de la música de Elvis.

La película está basada en el libro autobiográfico de Priscilla Presley titulado Elvis y yo, que se publicó en 1985. Éste narra la relación entre ella y Elvis, desde que se conocieron hasta llegar a su divorcio. MUBI distribuirá Priscilla en cines selectos de América Latina a partir del 26 de diciembre de 2023 y, posteriormente, estará disponible en su plataforma de streaming en fechas por anunciar.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Los sonideros ya son oficialmente Patrimonio Cultural de la CDMX

El domingo 8 de octubre se hizo entrega de la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México a la cultura sonidera. Así es como el Gobierno de la CDMX reconoció oficialmente a los sonideros. Aunque la declaratoria salió desde el viernes 06 de octubre en la Gaceta Oficial, fue en este evento que se presentó de manera formal.

Desde hace décadas los sonideros forman parte del paisaje sonoro de la capital. Sin embargo, durante mucho tiempo se limitó su presencia en solo algunos barrios y zonas periféricas de la ciudad estigmatizando y criminalizando su práctica. El mérito de conseguir el título de Patrimonio Cultural es de la familia sonidera que ha luchado durante décadas, y a través de generaciones, defendiendo el baile en espacios públicos como un espacio esencial para la vida.

Hay que recalcar que el reconocimiento a los sonideros como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX no solo es para que sean reconocidos como parte de la cultura de la CDMX. Sino que también implica que la Secretaría de Cultura está obligada a generar y proporcionar todo para que exista un plan de salvaguardia para proteger, difundir y preservar a la cultura sonidera.

PASE LIBRE

OMPHALOS de Damien Jalet en Guadalajara:

Omphalos es un alucinante espectáculo que conjuga rituales, vértigo, el pasado y el futuro en distintas aceleraciones, desaceleraciones y dualidades mientras los bailarines transitan en una parábola cuya forma está inspirada en una antena parabólica.

La puesta en escena está conformada por 20 bailarines mexicanos y es presentada por la compañía productora MOVES en coproducción con el Conjunto Santander de Artes Escénicas. La obra surgió a partir del deseo de crear una pieza que observara a la humanidad en vista cenital, como un pájaro, evolucionando en un tiempo y espacio muy específicos, en una especie de perspectiva cósmica.

El reconocido coreógrafo francobelga, Damien Jalet, autor de esta pieza y quien ha trabajado con artistas de la talla de Madonna, Paul Thomas Anderson o Marina Abramovich, entre muchos otros, concibe el escenario como un lugar donde es posible unir la inspiración que le ofrecen ambos enfoques. La producción de danza contemporánea, Omphalos, se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara, Jalisco, el 27 y 28 de octubre de 2023.

RECOMENDACIÓN DE LA CASA

LUGO POTAMIO

Lugo Potamio es un experto en sustancias y reducción de daños que ha trabajado arduamente para que las nuevas generaciones de usuarios de sustancias tengan un panorama más informado. Si quieres saber qué tanto nos platicó, no olvides visitar el enlace.