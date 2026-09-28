La estética del jackpot: cómo el casino conquistó videojuegos, moda, música y cultura digital

Hay imágenes que no necesitan explicación. Un letrero de neón encendido en mitad de la noche, una ruleta verde, las cerezas de una tragamonedas, un puñado de fichas sobre el terciopelo o un as de espadas bastan para activar una colección completa de asociaciones: dinero, exceso, peligro, suerte, lujo, fracaso. El casino lleva décadas funcionando así, como lugar de juego y como fábrica de símbolos capaces de sobrevivir fuera de sus paredes.

Por eso su estética aparece incluso donde apostar importa poco. Está en videojuegos ambientados en mundos posapocalípticos, desfiles de alta costura, portadas de discos, videoclips, bares temáticos y gráficos digitales. Muchas interfaces contemporáneas también incorporaron parte de ese vocabulario como casas de apuestas peru : destellos, contadores, recompensas que explotan en pantalla y animaciones que convierten una acción mínima en un pequeño acontecimiento. El jackpot dejó de ser únicamente un premio y pasó a representar una idea muy sencilla: la posibilidad de que algo extraordinario ocurra de golpe.

Las Vegas entendió antes que nadie que una ciudad podía convertirse en imagen

Gran parte de ese imaginario tiene un lugar de origen reconocible: Las Vegas. A mediados del siglo XX, la ciudad comenzó a convertir el desierto en un escenario saturado de letreros, marquesinas, hoteles temáticos y fachadas concebidas para competir por la mirada de quienes recorrían el Strip. Los edificios funcionaban como alojamiento, publicidad y espectáculo a la vez.

El historiador del arte Simón Marchán estudió esa transformación a partir de varias etapas: primero, el dominio del neón y los grandes signos visibles desde el automóvil; después, las recreaciones de París, Venecia o Nueva York; finalmente, las enormes superficies electrónicas que sustituyeron parte de los viejos anuncios luminosos. Su lectura de Las Vegas describe una cultura visual popular que surgió antes de que el arte y la crítica terminaran por incorporarla a sus debates.

Ese repertorio funciona fuera del casino porque sus signos ya cargan con asociaciones propias. Una ruleta puede hablar de riesgo; unas fichas, de dinero; una mano de cartas, de cálculo y azar; un letrero de neón, de triunfo o decadencia. La cultura pop puede activar todo eso con unos cuantos elementos sin reproducir un salón de juego completo.

Los videojuegos heredaron mucho más que las tragamonedas

La relación entre casino y videojuego es especialmente fértil porque ambos construyen entornos donde las acciones reciben respuestas visibles y sonoras. Los videojuegos, además, han usado el casino como escenario narrativo, referencia retro y símbolo de sociedades obsesionadas con el consumo.

Fallout: New Vegas es uno de los ejemplos más claros. Publicado en 2010, imaginó un Nevada posterior a una guerra nuclear en el que el Strip permanece iluminado mientras buena parte del territorio está en ruinas. Alrededor hay polvo, carreteras destruidas y comunidades que intentan sobrevivir; dentro de New Vegas siguen funcionando luces de colores, juegos de cartas, ruletas y tragamonedas. El contraste forma parte del propio mundo del juego: incluso en ese paisaje devastado quedan electricidad, comercio y casinos activos en el Strip.

El casino aparece allí como un resto reconocible de la sociedad anterior a la catástrofe. La guerra destruyó ciudades, gobiernos e infraestructura, pero no acabó con el deseo de apostar, ganar dinero ni reconstruir espacios de entretenimiento.

Otros juegos han recurrido a barajas, dados, ruletas, máquinas y salones inspirados en Las Vegas de formas muy distintas. A veces forman parte de minijuegos; otras veces funcionan únicamente como escenario. El código visual es tan conocido que rara vez necesita explicación.

Chanel convirtió la pasarela en un casino

La moda también encontró material en ese repertorio. El lujo comparte con el casino varios rituales: códigos de vestimenta, superficies brillantes, objetos que comunican estatus y espacios donde mirar y ser mirado forman parte de ambos mundos. Pocas apropiaciones fueron tan directas como la que Karl Lagerfeld presentó para Chanel en 2015.

Para la colección de Alta Costura otoño-invierno 2015/2016, el Grand Palais de París se convirtió en un salón de juego. Julianne Moore, Kristen Stewart, Lily-Rose Depp y otras invitadas ocuparon las mesas mientras las modelos desfilaban alrededor. Había dados, máquinas tragamonedas y elementos identificables de un casino incorporados al universo de Chanel. La puesta en escena comenzó a circular en redes sociales prácticamente al mismo tiempo que el desfile.

La elección funcionaba porque una pasarela y un casino comparten cierta teatralidad. Ambos dependen de iluminación controlada, protocolos, objetos cuidadosamente dispuestos y espectadores conscientes de que han entrado a un espacio distinto de la calle. Chanel aprovechó esa familiaridad sin necesidad de convertir el desfile en una sesión real de juego: las mesas, las fichas y los dados ya tenían suficiente peso visual.

La música hizo de Las Vegas un destino de espectáculo

Mucho antes de convertirse en referencia recurrente para videoclips y portadas, Las Vegas ya había descubierto que la música podía atraer público por sí misma. Casinos y hoteles contrataron durante décadas conciertos, cabarets y grandes producciones para prolongar la estancia de sus visitantes. Frank Sinatra y el Rat Pack quedaron ligados a la imagen del Strip, mientras Elvis Presley convirtió sus temporadas en la ciudad en una parte central de su carrera.

El 31 de julio de 1969, Presley comenzó una nueva etapa en el International Hotel después de varios años alejado de las presentaciones regulares en vivo. Las temporadas que siguieron vincularon su imagen con Las Vegas: trajes blancos, grandes bandas, salas llenas y un tipo de espectáculo pensado para repetirse durante semanas en el mismo recinto.

Con el tiempo, las residencias dejaron de asociarse exclusivamente con artistas en la última etapa de sus carreras. Britney Spears, Lady Gaga, Adele y U2, entre muchos otros, utilizaron Las Vegas para montar producciones difíciles de trasladar noche tras noche entre distintas ciudades. La permanencia en un solo recinto permite trabajar con instalaciones, pantallas y equipos que serían poco prácticos para una gira convencional.

En septiembre de 2026, Carín León llevó la música mexicana a Sphere y se convirtió en el primer artista latino en presentarse en el recinto. Las fechas formaron parte de las celebraciones por la Independencia de México en Las Vegas y utilizaron la enorme pantalla interior de Sphere como componente central del concierto.

La historia musical de Las Vegas también explica por qué su imagen sigue apareciendo con tanta frecuencia en videoclips. Hoteles, autos, luces, dinero, desierto y noche construyen una escena reconocible en pocos segundos. Una mesa de cartas puede sugerir riesgo amoroso; los dados, incertidumbre; un casino vacío al amanecer, la caída después de una noche de exceso.

Del neón a la pantalla: el casino también aprendió de internet

Durante buena parte del siglo XX, el casino proporcionó imágenes que el cine, la música, la moda y los videojuegos reutilizaron. Sin embargo, la expansión del entretenimiento digital volvió ese intercambio más complejo. Los casinos online adoptaron recursos de los videojuegos y, al mismo tiempo, distintos productos digitales comenzaron a incorporar recompensas, monedas virtuales y mecanismos vinculados con el azar.

Ese cruce puede verse en la oferta actual asociada con búsquedas como casinos online españa y en la manera en que esos servicios presentan sus productos. Mientras tanto, el casino físico depende del espacio, las luces, los sonidos, las mesas y las máquinas. En un teléfono o una computadora, esa atmósfera tiene que concentrarse en una pantalla. Además, animaciones, personajes, transmisiones en vivo, efectos sonoros y distintas temáticas trasladan parte del espectáculo del salón de juego a la interfaz.

La relación con los videojuegos va más allá de una semejanza visual. Por ejemplo, investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya emplean el concepto de gamblificación para estudiar la incorporación de mecánicas vinculadas con azar, gasto y recursos persuasivos dentro del ocio digital. Una investigación publicada en 2026 por Daniel Aranda Juárez, Ronald Sáenz Leandro y Pedro Fernández-de-Castro trabajó con jóvenes de 16 a 25 años en España. Además, analizó la relación entre monetización, exposición a patrones oscuros, impacto emocional y conciencia crítica.

Los resultados indican que la intensidad de la monetización, medida principalmente mediante el gasto económico, explica mejor que el tiempo de juego tanto la exposición a patrones oscuros como su normalización. Asimismo, el trabajo también encontró asociaciones entre una mayor integración en entornos monetizados y niveles más altos de frustración, estrés y malestar emocional.

El estudio no equipara automáticamente los videojuegos con los casinos. Su objeto está en las zonas donde ocio digital, gasto, azar y mecanismos de persuasión comienzan a mezclarse. Esa frontera importa porque muchas de las señales que antes pertenecían a espacios separados ahora aparecen juntas en una misma pantalla.

El jackpot se convirtió en una estética de internet

Pensemos en lo que ocurre cuando una aplicación celebra que completamos una tarea. Confeti. Destellos. Números que aumentan. Sonidos ascendentes. Insignias. Una acción ordinaria recibe una pequeña ceremonia visual que comunica recompensa.

Esos recursos tienen varios antecedentes —videojuegos arcade, televisión, interfaces digitales— y también comparten rasgos con máquinas recreativas y juegos de azar. Por otro lado, el casino lleva décadas haciendo visible y audible un resultado numérico. Una cantidad cambia en pantalla y, de inmediato, luces, sonidos y movimiento le dan la escala de un acontecimiento.

La lógica aparece ahora en espacios donde no hay apuestas de por medio. Una animación repentina anuncia que ocurrió algo favorable; una barra que se completa anticipa una recompensa; el brillo convierte un objeto virtual en algo deseable. No hace falta que una aplicación parezca un casino para que utilice algunos de los mismos recursos de atención y celebración.

Internet mezcló esas referencias con décadas de videojuegos, televisión y cultura de interfaces. El resultado está tan normalizado que muchas veces encontramos el lenguaje visual del jackpot antes de detenernos a pensar de dónde viene.

La casa ya no es el único lugar donde aparecen las fichas

El casino sigue siendo útil para músicos, cineastas, marcas y desarrolladores porque concentra asociaciones opuestas en un espacio reconocible: éxito y ruina, cálculo y azar, lujo y exceso, nostalgia y tecnología. Por ejemplo, el mismo letrero luminoso puede aparecer en una fotografía de moda, un videojuego decadente o un videoclip sobre dinero fácil y producir sentidos distintos.

Su iconografía también sobrevivió a los cambios del propio negocio. Además, el neón perdió terreno frente a enormes pantallas LED. Las tragamonedas mecánicas se volvieron digitales y una parte del juego migró del salón al teléfono. Sin embargo, las cartas, los dados, las fichas y el jackpot siguieron circulando porque todavía condensan ideas que la cultura pop utiliza constantemente: riesgo, dinero, expectativa y suerte.

Las Vegas ya no se parece a la ciudad que convirtió sus anuncios de neón en una atracción por sí misma, pero el vocabulario que desarrolló continúa apareciendo lejos del Strip. Hoy puede encontrarse en una pasarela de París, un videojuego posapocalíptico, un concierto de música mexicana en Sphere o la animación que aparece en el teléfono después de completar una tarea. Así, el casino cambió de forma; sus signos encontraron muchas otras pantallas.