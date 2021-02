CÓMO ELEGIR LAS MEJORES TUMBONAS PARA TI

Las hamacas, las sillas de jardín y de playa y las tumbonas ofrecen una forma cómoda y lujosa de relajarse bajo el sol; siendo perfectas durante los meses de primavera y verano. No importa si estás en el campo o en la playa, o por que no en el balcón de tu departamento; hacerte con unas tumbonas y sillas le dará un nuevo estilo a tu lugar de descanso favorito.

Se vienen los meses calurosos y las verás por todas partes, pero su compra no debes dejarla al azar y tienes que elegirla correctamente según tus gustos y necesidades. Seguramente vas a disfrutar de ella durante muchos años descansando y durmiendo bajo el sol.



Existe una amplia variedad de tumbonas, los modelos más tradicionales están hechos de PVC y vienen disponibles con respaldo, el cual se puede ajustar para obtener una mayor comodidad. Estos modelos se caracterizan porque se pueden apilar, así que podrás juntarlos cuando no los uses y ahorrar bastante espacio; esto también será muy práctico si te gusta redecorar la imagen de tu jardín continuamente.

Un punto importante para tener en cuenta es que si tiene tela, la misma debe ser resistente a las condiciones climáticas, tanto a los rayos del sol como a la lluvia. También debería poder soportar el desgaste por la humedad y el peso de las personas que la utilicen.

Te recomendamos escoger una que haya sido fabricada con materiales resistentes como la resina trenzada o la madera y de preferencia que las estructuras sean de aluminio. Estos materiales de diseño te darán una amplia diversidad de estilos de decoración y la relación precio calidad es bastante buena.



Si buscas una alternativa más elegante y moderna puedes optar por tumbonas de aluminio o rattan. Te sorprenderá probar la comodidad que estos materiales proporcionan. No hay que dejar de destacar que son tan ligeros que aportan una fácil movilidad, como las que puedes encontrar en vidaxl sillas jardin.

La elección de materiales, colores y diseños es prácticamente ilimitada. Para muchas personas las tumbonas de madera son la mejor opción, ya que el diseño es atemporal y es un elemento clave para tu jardín si tu intención es crear un estilo refinado al mismo tiempo que preservas el lado natural de tu espacio exterior.



Las tumbonas de aluminio, en cambio, se caracterizan por aportar un diseño moderno que estilizará a la perfección la decoración de tu jardín.

Este material es muy resistente a las muchas horas de exposición al sol y a mojarse, los cambios de humedad y temperatura no serán un problema.

Para cuidarla correctamente te recomendamos:

Limpiarla solamente con un paño y agua con jabón, nunca utilices materiales que puedan rayar o dañar la estructura. Si quieres mantenerla con el brillo original, puedes encontrar productos especiales para renovar, desengrasar y conservar este material. Cuando sabes que no la utilizarás durante un largo tiempo, puedes proteger tu juego de jardín cubriéndolo hasta que lo vayas a disfrutar nuevamente.