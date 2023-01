Leyes absurdas en el mundo

Hablar de leyes, depende de la percepción personal del bien y el mal y cómo nos desarrollamos en sociedad según nuestra escala de valores. Sin embargo, aunque las leyes son importantes, existen varias alrededor del mundo que parecen ser sacadas de un cuento o un libro de chistes. Leyes absurdas o ridículas que tratan de regular comportamientos, violando el libre desarrollo de una persona o la simple existencia. Aquí nos dimos a la tarea de enumerar 10 más que risibles.

LEYES RIDÍCULAS

EL COLOR AMARILLO REPRESENTA LA REBELDÍA

En 2016 el gobierno de Malasia decidió prohibir el color amarillo en las prendas de vestir. Se decretó tras una manifestación en Kuala Lumpur donde se exigía la renuncia del primer ministro portando playeras amarillas. Desde ese día, el color amarillo en las prendas de vestir se relaciona a la protesta contra el gobierno y por tanto, portarlo es sinónimo de arresto.

NUNCA FALTAN LOS GORRONES…

Por ahí del 2000, Thalia cantaba que «nunca faltan los gorrones para ir a reventones». Actopan evita evita el mal trago de descubrir a los colados con una multa. Comer y beber de a gratis, sale más caro al ser descubierto ya que la multa es de $2500 además de pasar 72 horas en los separos.

RUSIA Y SU OPOSICIÓN HASTA A LA MUGRE

Manejar un auto sucio en Rusia puede provocar el pago de una multa de 2 mil rublos (un poco más de $500 pesos mexicanos). Esta ley se aprobó en Chelíabinsk y Moscú, así que allá es casi imposible pensar en un auto con la leyenda «lávame» en el medallón trasero. Lo peligroso de las leyes absurdas es que fomentan las extorsiones por parte de los policías encargados de hacer cumplirlas y ese país, no es excepción.

NO OLVIDES PASAR A LA GASOLINERÍA

En Alemania está prohibido quedarse sin gasolina en cualquier paraje del sistema federal de carreteras de acceso controlado, mejor conocido como la Autobahn. Antes de tomar carretera debes cerciorarte de que tengas el tanque con suficiente gasolina para completar el viaje. De lo contrario, tendrás que pagar una multa de 200 euros al ser considerado un acto de irresponsabilidad. La suma se agrava si no señalizas correctamente o si decides empujar tu coche a mano.

PROHIBICIONES DEL TERCER TIPO

Desde 1954, los extraterrestres tienen rotundamente prohibido aterrizar en Châteauneuf-du-Pape, al sureste de Francia. Esto después de que se desatará una ola de histeria colectiva, y por ende, miedo irracional a los objetos voladores no identificados. El alcalde en turno tomó cartas sobre el asunto y decretó que los seres de otras galaxias, serían arrestados.

RÍE, RÍE, AUNQUE NO SE PUEDA SOLO RÍE

No actualizar las leyes puede ser el factor de que resurjan prohibiciones absurdas o extrañas. En Milan, existe una ley que no se ha derogada desde su decreto en la época austrohúngara que obliga a las personas a sonreír. Los hospitales, las funerarias o lugares con personas enfermas quedan excluidos de la legislación, por obvias razones, pero en todos los demás no hay excusa para mantener una cara larga o de hastío.

LA PESTAÑITA MÁS CARA

Todos alguna vez nos hemos quedado dormidos en el metro. El agotamiento tras una jornada laboral, educativa o una juerga alocada nos han llevado a dormir en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Sin embargo, darle rienda suelta los placeres de Morfeo en dichas instalaciones puede hacerte acreedor a una multa de hasta $2500 pesos. Esto se debe a que se considera una falta al artículo 26 fracción XI de la Ley de Cultura Cívica que prohíbe ingresar a zonas restringidas. Cuando los vagones arriben a la última estación, asegúrate de no seguir dormido o tendrás que pasar a juzgado cívico a pagar tu infracción.

¿Cuál de todas las leyes te pareció más absurda?