Vida extraterrestre: ¿Qué países la buscan?

A lo largo de la historia el ser humano siempre ha estado fascinado con la posibilidad de no estar solos en el universo. Con la invención de la radio, se creyó que era posible comunicarse con seres de otro planeta. Esto provocó incluso que el gobierno de Estados Unidos le pidiera a la población que evitara usar sus radios para intentar captar señales extraterrestres. Pero ¿qué otros países se han unido a búsqueda de vida extraterrestre?

Reino Unido

En el año de 1967, Jocelyn Bell, una estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge, tras pasar semanas observando el cielo con un gran radiotelescopio, logró captar señales de radio que no coincidían con las habituales encontradas en el universo.

Tras semanas de estudio, identificó su origen en una región particular del cielo y comprobó que aquella fuente vibraba con una velocidad más propia de una señal artificial que de un objeto natural conocido. Durante un tiempo, aunque no fue la primera hipótesis, no se descartó del todo que aquellos pulsos fuesen la primera evidencia de inteligencia extraterrestre. Al final, se comprobó que la señal provenía de una estrella de neutrones. Descartando así que se tratara de vida extraterrestre.

Rusia

Si bien es dominio común que la URSS enfocó mucho de su presupuesto público a explorar el espacio, no fue hasta hace poco que de manera oficial se dio a conocer que el magnate ruso Yuri Milner financió el proyecto Breakthrough Listen. Con una inyección de más de 100 millones de dólares esta investigación busca hallar vida extraterrestre y si no al menos podrá servir para seguir resolviendo misterios del universo.

Francia

Otro país interesado en encontrar vida extraterrestre es Francia. Hace un par de años se dio a conocer que se unirían al gobierno ruso para lanzar Spektr-M, un observatorio espacial que serviría como herramienta para encontrar señales de otras civilizaciones en el universo.

China

Por último tenemos a China. En 2016 se anunció la construcción del radiotelescopio más grande del mundo por parte del gobierno chino. Entre otras cosas, se dijo que estaba diseñado con el afán de encontrar vida extraterrestre, aunque no es su única función pues como todos los demás países buscan encontrar materia prima que pueda ser usada para generar energía en nuestro planeta.

¿Qué otros países están buscando vida extraterrestre?