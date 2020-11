LOS MEJORES LIBROS PARA CUIDAR TUS QUERIDAS SUCULENTAS

Te presentamos 5 libros para que cuides tus suculentas, con los mejores consejos y recomendaciones. La mayoría de los libros en la lista puedes encontrarlos en Amazon y otras librerías virtuales.

Suculentas. Guía práctica para entenderlas y disfrutarlas

Este libro está dirigido a todos los que quieran conectarse con la naturaleza y encontrar todo lo necesario para tener plantas suculentas hermosas, sanas y coloridas. Podrás aprender desde lo más básico, hasta tips sobre su cultivo y muchísimas curiosidades.

Por ejemplo, cómo elegirlas en el vivero, dónde ubicarlas para que vivan mejor, cuánto y cómo regarlas, la clave de un buen sustrato y cómo multiplicarlas. Además descubrirás consejos de diseño y un repaso por los contenedores más tradicionales y no tanto. Incluye 8 proyectos paso a paso con fotos para aprender a hacer originales objetos vivos y tener un acercamiento al arte con suculentas.

Su autor es Alejandro Nemi, un artista apasionado por la naturaleza, actualmente dedicado al arte con suculentas.

La guía del jardinero para las suculentas

La Guía del jardinero para las suculentas (The Gardener’s Guide to Succulents A Handbook of Over 125 Exquisite Varieties of Succulents and Cacties). Se trata de una impresionante referencia visual que identifica más de 125 plantas de 40 géneros diferentes de suculentas y cactus.

Como son: carnoso, espinoso, peludo, con flores y con todas las formas, colores y tamaños imaginables, esta familia de plantas ha capturado el afecto de los entusiastas de las plantas en todo el mundo.

Aquí encontrarás una hermosa descripción general de la diversidad que las suculentas tienen para ofrecer, presentando una amplia variedad de plantas populares para ayudarlo a crear composiciones llamativas y estéticamente agradables.

La guía Timber Press sobre las suculentas del mundo

La guía Timber Press sobre las plantas suculentas del mundo: una referencia completa a más de 2000 especies.

En ésta extensa, se clasifican a todas las suculentas, las cuales están organizadas en 28 grupos, como euforbias suculentas, mesembriantemos, bulbos, árboles suculentos, aloes, agaves y haworthias. Cada entrada incluye información sobre el hábitat nativo de la planta, sus requisitos de cultivo y su potencial para ser cultivada.

Es sumamente útil para los cultivadores novatos como para los coleccionistas y aquellos con un interés en las suculentas.

Autor: Fred Dortort.

Cómo cultivar suculentas

Un libro de los consentidos, entre los amantes de las suculentas. Aprende cómo cultivar suculentas de una forma muy fácil y lo más importante, muy divertida.

Aquí aprenderás a disfrutar de tus propias plantas, a mantenerlas sanas y hermosas; esta guía práctica te brindará los tips necesarios para saber lo que ellas necesitan.

Autor: Silva Esther López.

El libro completo de cactus y suculentas

El libro completo de cactus y suculentas: la guía práctica definitiva para la culminación, propagación y exhibición. Nos encontramos con otra guía de cajón.

Aquí se presenta la historia, el cultivo y el uso imaginativo de más de 300 suculentas y cactus en etapas ilustradas completas y fáciles de seguir.

Con esta libro, verás lo creativo que puedes llegar a ser con tus suculentas; desde arreglos y decoraciones con las plantas. Incluye información práctica para su uso tanto en la casa como en exteriores y en el jardín.

Auto: Miles Anderson.