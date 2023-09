La humanidad como creación de la naturaleza posee un dejo de magia, misticismo y ocultismo. La fecha e incluso la hora de nacimiento, marcan una pauta sobre rasgos identitarios que acompañan a una persona por el resto de su vida. La relación entre la flora y el zodiaco es algo sobrenatural, más si se considera que existen características no sólo de cada sujeto, sino de cada capullo. Conoce las flores asociadas a los signos del zodiaco y saca tus propias conclusiones.

Quizá esa atracción, la identificación con determinados ejemplares, no sea sólo porque sí. Las flores asociadas a los signos del zodiaco representan un vínculo con lo místico de ocupar un lugar en el espacio. Si bien, el compartir particularidades y afinidades con un grupo de personas que comparten fecha, pero no época de nacimiento, puede no significar nada concreto; la realidad es que tener conocimiento de lo que una flor significa y puede aportar y recibir, es un regalo de la naturaleza.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Las personas nacidas bajo el signo de Aries suelen ser impulsivas, valientes y apasionadas. Su espíritu combativo se ve reflejado en la pasión del rojo escarlata de las rosas. También los tulipanes pueden identificarlos por el carácter tenaz de estas personalidades.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La constancia, la proactividad y el instinto desarrollado son características que adjetivan a los Tauro. Por ello, las orquídeas y la flor de lis son las flores asociadas a este signo. La perfección, el honor y la lealtad que representan la flor de lis son una descripción de la personalidad taurina así como la agilidad y belleza de las orquídeas.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La necesidad de afecto, la diversión y la incondicionalidad caracterizan a los Géminis. La dualidad de este signo es muy bien representada por las gerberas, flores asociadas a la inocencia y la nobleza y a la peonía que, de acuerdo a los culturas asiáticas, es un emblema de la abundancia.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El sentimentalismo, romanticismo y la sensibilidad son señas particulares de una persona nacida bajo el signo de Cáncer. Se trata de personas honestas y espirituales que se asociacian increíblemente al exótico jazmín que representa la entrega y la pureza y a las azucenas que representan muy bien la personalidad estable de Cáncer.

Leo: (23 de julio al 22 de agosto)

La energía y fuerza de los Leo se siente a la distancia. Su exigencia y liderazgo se produce del sol estival o veraniego, por lo que no puede existir mejor flor para ellos que el girasol, un emblema de la energía positiva y el carácter que caracteriza a este signo. Las gerberas también se les relacionan por su forma solar y alegría que muestran con sus colores.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La orquídea representa la belleza, el amor y la inteligencia que está asociada a este signo. La curiosidad, la atención y el servilismo son cualidades indiscutibles de Virgo por lo que una planta de orquídeas se convierte en un regalo ideal para el signo más preciso y lógico del zodiaco. La responsabilidad que los caracteriza los hace excelentes candidatos para cuidar de estas plantas.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio es un rasgo distintivo de los Libras que además, gustan de actividades intelectuales. Su búsqueda constante por la justicia y la armonía los relaciona perfecto con las gladiolos que poseen una simbología muy fuerte ya que su nombre, derivado del latín, significa espada y en la antigua roma, los gladiadores luchaban en la arena por gladiolos, símbolo inequívoco de victoria y orgullo.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Las flores asociadas a los signos del zodiaco tienen una relación directa con la personalidad de cada signo. Escorpión resalta por la sensualidad, tenacidad, exigencia y fortaleza por lo que las flores llamadas glorias de la mañana son las que mejor encajan con la personalidad de los seres nacidos bajo este signo así como los crisantemos y claveles.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El instinto aventurero de Sagitario se representa a la perfección con las aves del paraíso, flores cuyos pétalos parecen flechas dispuestas a conquistar el exterior. Los lirios también representan a este signo zodiacal que tienda a la evolución y el crecimiento personal a través de la reflexión, la sinceridad y la conciencia.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La resistencia de las violetas africanas embona con la ambición y deseos de superación de los Capricornio. Su tranquilidad, honestidad y sinceridad se entrelazan con la elegancia y la capacidad de mostrar la mejor cara frente a las adversidades por lo que las violetas son idóneas para ellos, así como las calas que son también conocidas como plantas de la buena suerte.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

El signo de Acuario caracteriza a personas sensibles, empáticas, creativas e independientes. Es por ello que la peonía y su intensidad los representa de manera excelente. Se trata de personas soñadoras y optimistas que son seductoras por naturaleza, por lo que también los ranúnculos son flores de representación en los arquetipos de este signo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Los Piscis viven en una constante búsqueda del equilibrio con confianza y alejados del conflicto. Se trata de seres sumamente empáticos y soñadores insaciables, pero también, sensibles y perseverantes. Estos rasgos se asocian al narciso, cuyo simbolismo en la mitología griega es muy marcado ya que es sinónimo de belleza y buena suerte.