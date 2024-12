Masacre en Texas y Star Trek II a la lista del Registro Nacional de Cine

En el año de 1988, se estableció el Registro Nacional de Cine, una selección de películas que realiza la Junta Nacional de Conservación de Cine de Estados Unidos. La recopilación se realiza para que ser conservadas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos después de que cineastas y personalidades de la industria cinematográfica abogaran por un proyecto de ley de preservación de películas. Todo con la finalidad de evitar modificaciones y ediciones de películas clásicas.

Personalidades como Frank Capra y Martin Scorsese formaron parte de la presentación de la iniciativa para conformar el Registro Nacional de Cine. Su insistencia obedecía a la controversia sobre la «colorización» de películas filmadas en blanco y negro durante la década de los ochenta. Fue así como los representantes Robert J. Mrazek y Sidney R. Yates presentaron la Ley Nacional de Preservación de Películas de 1988, que estableció el Registro Nacional de Cine, su propósito y criterios para seleccionar películas para su conservación

Cada año, 25 películas son elegidas para ingresar al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Los criterios para elegirlas son dos: tener al menos 10 años de antigüedad, y representar un «impacto cultural, histórico y estético» para que sean preservadas en este importante archivo.

Cada año, 25 películas son seleccionadas para ingresar a la lista de Registro Nacional de Cine. Con la selección de este año, suman ya 900 películas dentro de las que destacan títulos como: Apolo 13, Volver al Futuro, Bambi, Los Pájaros, Blade Runner, El Padrino, Halloween, Mi Pobre Angelito, entre muchas más. Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso de EUA emitió un comunicado donde expresó que las películas reflejan la historia y la cultura de la nación y por ello deben ser conservadas en la biblioteca para las generaciones futuras.

Entre las 25 películas que se añadirán al Registro Nacional de Cine se encuentran The Texas Chain Saw Massacre , The Social Network, Dirty Dancing, No Country for Old Men, Up in Smoke, Uptown Saturday Night y Spy Kids. Estas se integran a las 25 del año pasado que incluyeron títulos como Home Alone, The Nightmare Before Christmas, Terminator 2: Judgment Day y 12 Years A Slave.

Cabe resaltar que este año, cinco de las 25 películas incluidas este año en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso cuentan con historias y destacados actores protagonistas latinos. A continuación, te mostramos la lista de este año para que decantes tu propia lista de películas que te faltan ver:

La danza serpentina de Annabelle (1895)

Control de la Tierra de KoKo (1928)

Ángeles con caras sucias (1938)

El orgullo de los Yankees (1942)

Invasores de Marte (1953)

The Miracle Worker (1962)

Las chicas de Chelsea (1966)

Ganja y Hess (1973)

La matanza de Texas (1974)

Uptown Saturday Night (1974)

Zora Lathan Student Films (1975-76)

Up in Smoke (1978)

Will (1981)

Star Trek II: La ira de Khan (1982)

Un detective superdotado (1984)

Dirty Dancing (1987)

Hilos comunes: historias de la colcha (1989)

Powwow Highway (1989)

Mi Idaho privado (1991)

American Me (1992)

Mi Familia (1995)

Compensación (1999)

Spy Kids (2001)

No es país para viejos (2007)

La red social (2010)