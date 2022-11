Masta Quba: Cuestionar es un derecho

Masta Quba es una rapera independiente con 18 años de carrera autogestiva. Su pasión por el hip hop despertó escuchando hombres rapeando y su deseo de hacerlo propiamente, surgió cuando conoció a Anita Tijoux. Encontrar a mujeres haciendo lo que ella amaba le permitió identificarse y encontrarse en ese mundo. Fue así como comprendió que sus escritos podía transformarlos en rima. Buscar el contexto histórico del hip hop la llevó, con el paso del tiempo, a politizar el mensaje que emana de sus labios.

La música vino como un ejercicio catártico. El paso del tiempo le ha mostrado que sus experiencias de vida y las emociones que estas le generan, puede gestionarlas a través de la música que ella escribe. Masta Quba ha construído una carrera donde su evolución ha partido de un mensaje sin piso político hasta el replanteamiento de su propia experiencia como mujer en una escena llena de machismo y misoginia.

Mare Advertencia Lírika: rima para contrarrestar la crítica

«El hip hop es algo que se tiene que estudiar como cualquier otra filosofía, oficio o lo que sea. Así se va entendiendo desde dónde y para qué nace el hip hop, ahí es donde yo entiendo que el hip hop soy yo también, que soy hip hop sucediendo, que en unos años yo estaré en un libro y alguien hablará de mí como yo lo hablo de las que están o de las que estuvieron. Yo siento que el hip hop más allá de un género musical, es una herramienta que nació desde abajo, para y por las de abajo. No para subir, no para vengarnos, sino para existir». Masta Quba

Para Masta Quba, el poder de tener un micrófono es una responsabilidad. Una responsabilidad ignorada por muchos y aceptada por otros que deciden hacerse cargo del valor de que la gente escuche un mensaje. Cuando ella empezó a rapear, pudo darse cuenta que el espacio estaba hecho por y para hombres. Esto la orilló a desenvolver sus primeros 10 años con discursos que buscaban aprobación de los hombres que decidían «quién era o no hip hop».

«Entender que lo que hago vale por el simple hecho de que lo que estoy contando es mi historia. Nadie en este planeta puede decirme que mi historia no vale, que no merece ser contada o que mi historia es poco. Nadie puede cuestionar lo verdadero. Es ahí donde descubro el valor de lo que yo hago y el usar mi voz». Masta Quba

La representación de las mujeres en el hip hop sigue teniendo las mismas trabas del pasado. La corrección política no ha cambiado mucho a una escena donde ajustarse a la belleza hegemónica o nulificar los mensajes feministas parecieran ser la clave del éxito. Masta Quba maneja un discurso político que no es fácil de llevar a la viralidad sin un representante o un contacto. Al ser independiente y cuestionar permanentemente las cosas, ha encontrado muchas puertas no dispuestas a abrirse.

«Como mujer todo es doblemente difícil. No desde la victimización, sino desde la realidad. En este medio liderado por los manes, no pasamos por su cabeza; las mujeres en su pensar y en su construccíón del hip hop, no existimos. Se tiene que seguir construyendo, seguir aprendiendo, seguir reparando, reflexionando y cuestionando, porque es un derecho». Masta Quba

Masta Quba ve el patriarcado dentro del hip hop como un cadenero que decide quién pasa y quién no. Por tanto, apuesta por la apertura de espacios donde se entienda que hacer comunidad no es agarrarse de la mano sino, no negarse la existencia aunque no se sea compatible con el pensamiento.

Masta Quba mostró la importancia que tiene el mensaje en «Nosotros tenemos otros datos». Una canción muy cruda que retrata una realidad en México: el feminicidio. Este sencillo le dio visibilidad en distintos medios de comunicación al contener un fuerte mensaje sobre los niveles de violencia contra las mujeres. El video es una denuncia visual que le permitió trabajar con más de 20 mujeres y le permitió darle eco a dos historias olvidadas por la sociedad y el Estado.

Actualmente, se encuentra preparando la presentación en México de su disco «Roothoppas» en compañía de Prince Jaguar. Un disco con toda la esencia de la vieja escuela del hip hop. Beats clásicos llenos de samples con la reafirmación de convertir lo negativo en positivo y darle un paso tranquilo al ego que todos conservamos.

«Roothoppas» está disponible en Spotify. Ya puedes adquirir tus boletos para la presentación de Masta Quba, Prince Jaguar, Delfina Dib, Karina Galicia y Panchita Peligro en el Foro Hilvana este 11 de diciembre aquí.