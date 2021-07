MAUS: EL COMIC SOBRE EL HOLOCASUTO JUDÍO

El mundo de los comics es muy variado, podemos encontrar historias de super héroes, de personajes fantásticos que nacieron en la literatura como Cthulu o The Girl with the Dragon Tattoo, pero también existen historias reales, de momentos trágicos en la humanidad como lo fue el holocausto judío a mano de los nazis, y justo de eso nos habla Maus, la novela gráfica de Art Spiegelman.

Maus nace realmente en la revista Raw, de la cual era proprietario Art Spiegelman y Françoise Mouly, su esposa, como una tira que acompañaba la publicación. La historia de Maus está dividida en dos partes: My Father Bleeds History y And Here My Troubles Began, que después fueron unidas en un ejemplar.

La obra se centra en la historia del padre de Art, Vladek Spiegelman, quien sobrevivió a un campo de concentración junto a su esposa Anja. La narrativa se desarrolla con base en recuerdos y a manera de entrevista, pues más que una retrospectiva es una plática entre padre e hijo, una de la cual Vladek no quería que su hijo se enterara.

También conoceremos la relación que existe entre padre e hijo, que va desde las pequeñas diferencias por las épocas en las que les tocó vivir hasta el cómo acomodar los cajones en la cocina. Sin duda hay temas personales que aligeran la trama principal y sirven para no cerrar el libro ante la repulsión que causa conocer una de las tantas historias trágicas del holocausto, sin mencionar las consecuencias físicas y psicológicas que dicha etapa dejó en quienes lograron salir con vida de los campos de concentración.

Lo interesante de este comic ganador del premio Pulitzer en 1992, es que la historia está representada por animales antropomorfos, ratones para los judÍos, gatos para los nazis, perros para los estadounidenses; lo que da una visión reduccionista pero acertada para representar la época de la Segunda Guerra Mundial.

Si aún no has leído Maus, es tiempo que lo hagas, no es un libro más sobre el holocausto judío, es la historia de un padre, de un hijo, de sus vivencias individuales y aquellas que compartieron, ya sean trágicas o de felicidad, escueta o no.