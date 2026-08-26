Mike D después de Beastie Boys: la vida más allá del ruido

Durante años, la imagen de Mike D quedó congelada entre samples y videos de los Beastie Boys. Pero esta postal se quedó corta: después del final de la banda, Michael Diamond no se alejó de la música, cambió de formato.

El ahora DJ, productor, compositor y conductor de radio volvió frente a un micrófono a los 60 años con Mike D 5D y Thank You, su primer álbum de estudio fuera de Beastie Boys. Antes de llegar ahí pasó por cabinas de DJ, programas de radio, producción, colaboraciones y proyectos curatoriales. Estas actividades rara vez ocupan el mismo espacio que su historia con el trío neoyorquino.

El 13 de agosto de 2026, Mike D 5D también pasó por Ciudad de México con una presentación agotada en Barba Azul. Esta fue una de las fechas que acompañaron esta nueva etapa antes del lanzamiento del disco. Además, la visita sirve como una actualización de una historia bastante más larga. ¿Qué hizo Mike D durante todos esos años en los que Beastie Boys ya no existía como banda?

El final de Beastie Boys y un nuevo comienzo

La última presentación de Beastie Boys ocurrió el 12 de junio de 2009 en Bonnaroo, antes de que la enfermedad de Adam Yauch cambiara los planes del grupo. Un mes después, Yauch anunció que tenía cáncer en la glándula parótida y un ganglio linfático. El diagnóstico obligó a cancelar las siguientes actividades y retrasó el álbum que finalmente aparecería en 2011 como Hot Sauce Committee Part Two.

Yauch murió el 4 de mayo de 2012, a los 47 años, después de casi tres años de tratamiento. Beastie Boys nunca presentó una nueva formación. Mike D declaró en 2014 que él y Adam “Ad-Rock” Horovitz no podían hacer nueva música ni volver a tocar como Beastie Boys sin Yauch.

El duelo tampoco se resolvió simplemente buscando otro proyecto. En una entrevista de 2026, Diamond explicó que durante años hacer música le resultaba demasiado doloroso: podía abrir un archivo en la computadora y encontrarse inmediatamente con la tristeza asociada a Yauch. Sin embargo, esa pausa creativa convivió con otros trabajos sobre la memoria de la banda, entre ellos Beastie Boys Book (2018), escrito con Ad-Rock, y Beastie Boys Story (2020), dirigido por Spike Jonze. Mike D siguió cerca de la música, pero durante bastante tiempo lo hizo desde otros lugares.

(De izquierda a derecha) Ad-Rock, Mike D y MCA en Tokio, Japón, en junio de 1998. Durante la filmación de su videoclip “Intergalactic”.

Mike D DJ: de los conciertos a la tornamesa

El DJing fue uno de esos lugares. No surgió de pronto en 2012 ni existe una línea exacta que permita decir que una cosa sustituyó inmediatamente a la otra. Diamond llevaba décadas escuchando, sampleando y seleccionando discos. Además, en los años posteriores comenzó a aparecer con mayor frecuencia detrás de una consola. En 2013, por ejemplo, armó para Kenzo una pieza de diez minutos que juntaba el hardcore estadounidense de Black Flag, Bad Brains y Circle Jerks con el trap que estaba escuchando entonces.

Ahí se entiende mejor qué hace cuando pincha discos. Su manera de mezclar no se limita al catálogo de Beastie Boys ni a una sola generación de hip hop. Punk, hardcore, rap, dub, electrónica y música de club pueden aparecer dentro de la misma selección. En Summerfest 2016, por ejemplo, pasó por dubstep, rap de Atlanta, Biggie, Wiz Khalifa y fragmentos de Beastie Boys. Aunque la reseña fue bastante crítica con su técnica, sirve justo por eso. Permite ver que Mike D estaba probando la cabina como otro espacio de trabajo. No estaba construyendo una extensión nostálgica de sus conciertos anteriores.

Su relación con los samples ayuda a entender por qué este trabajo tiene sentido dentro de su historia. Beastie Boys pasó décadas tomando discos de contextos diferentes y encontrando relaciones entre ellos. Del mismo modo, Diamond continuó haciendo algo parecido desde la selección. En 2026 todavía podía pasar de dub y jungle a Three 6 Mafia, Suicide, Lil Wayne y música propia. Esto ocurrió durante una sesión con Mike D 5D para The Lot Radio. No es exactamente el mismo oficio que construir Paul’s Boutique, pero la curiosidad que mueve ambas cosas se reconoce fácilmente.

The Echo Chamber y la curaduría musical

En 2016 llevó esa manera de escuchar a la radio con The Echo Chamber, un programa quincenal creado para Beats 1, la estación global de Apple Music. El formato era bastante sencillo: Mike D invitaba músicos y amigos, ponían discos y hablaban sobre las razones por las que les interesaban. Además, podían aparecer nombres como Chance the Rapper, Lil Yachty, Arthur Russell o ESG. Entre los invitados estaban Cassius, Blood Orange y Slaves.

Diamond lo explicó desde su propia historia como comprador compulsivo de discos: a los 13 años ahorraba dinero para conseguir sencillos de punk. Después llegaron Liquid Liquid, ESG, el rap y todo lo que fue encontrando en el camino. En The Echo Chamber esa colección podía pasar de D.R.A.M. a ESG o de Rihanna a Sister Nancy sin necesidad de fingir que pertenecían a la misma escena. Por otra parte, el programa tampoco funcionaba como una extensión nostálgica de Beastie Boys. Mike D seguía buscando música nueva al mismo tiempo que regresaba a discos que llevaba décadas escuchando.

Edición especial en NTS Radio

NTS Radio aparece en esta historia por otro motivo. En diciembre de 2018, la estación y Sonos produjeron una emisión especial dedicada a los samples utilizados por Beastie Boys durante su carrera, pero la mezcla no fue realizada por Mike D. El responsable fue el productor y residente de NTS Kutmah, quien armó dos horas a partir de discos sampleados por el grupo, desde Black Sabbath hasta Isaac Hayes.

La transmisión estaba relacionada con el lanzamiento de una edición especial del Sonos Play:5 desarrollada con Ad-Rock y Mike D y con arte de Barry McGee. En consecuencia, es un proyecto alrededor del archivo musical de Beastie Boys y no un episodio de la carrera radiofónica de Diamond. Para hablar de Mike D como conductor, The Echo Chamber sigue siendo el proyecto central.

Arte promocional oficial de The Echo Chamber with Mike D. Emitido globalmente a través de la plataforma Apple Music 1 (Estados Unidos).

Producción, colaboraciones y proyectos culturales

La producción y la curaduría también habían ocupado espacio en su trabajo antes de la muerte de Yauch. Un ejemplo particularmente claro fue Transmission L.A.: AV Club, que Mike D curó en The Geffen Contemporary at MOCA entre abril y mayo de 2012. El proyecto ya estaba en marcha antes del final de Beastie Boys y combinaba arte visual, música, cine, diseño y comida; su programación incluyó a Santigold, James Murphy, DJ Harvey, Diplo, Dâm-Funk y otros nombres de escenas bastante distintas.

Ese antecedente importa porque su interés por programar cosas que normalmente viven en espacios separados ya estaba ahí. Para Transmission L.A. también armó una mezcla con Peanut Butter Wolf donde podían convivir Kraftwerk, Public Enemy, New Order, ESG y Santigold. La etapa posterior a Beastie Boys amplió esa faceta, pero no la inventó.

Las colaboraciones siguieron esa misma apertura. En 2016 apareció junto a Cat Power en “Action”, de Cassius, entrando en un proyecto ligado al house francés y a una tradición de música de club muy distinta al rap con el que suele asociarse su nombre. El álbum Ibifornia reunió esa colaboración y, tres años después, Mike D volvió a trabajar con Cassius en “Cause oui!”, incluida en Dreems. Entre una aparición y otra siguió prestando la voz, trabajando con productores y entrando en grabaciones sin necesidad de convertir cada colaboración en el comienzo de una nueva banda.

Durante años, esa fue una de las maneras en que siguió haciendo música antes de decidir volver a escribir y grabar un disco propio.

Mike D 5D: el regreso al escenario

Thank You empezó de una forma bastante menos solemne que la idea de “primer disco solista de Mike D” podría hacer pensar. Las primeras sesiones ocurrieron sin demasiada presión en el estudio de su casa con sus hijos Skyler y Davis Diamond. A partir de ahí el proyecto comenzó a crecer y se incorporaron Carter Lang, Jared Solomon, Ging, Jason Lader, Eddie Ruscha, Tyran Donaldson y otros músicos. Así, lo que empezó como sesiones familiares terminó convertido en el álbum de Mike D 5D.

La relación entre esas sesiones y su regreso creativo aparece también en la entrevista que Mike D concedió en agosto de 2026. Tras la muerte de Yauch, durante años abrir archivos de música podía terminar inmediatamente en tristeza. Tocar con sus hijos fue una de las formas en que esa relación con la música propia comenzó a cambiar. El disco, entonces, no apareció inmediatamente después de Beastie Boys. Llegó después de años en los que Diamond podía seleccionar discos, conducir radio, colaborar y producir. Sin embargo, todavía encontraba mucho más difícil regresar a sus propias canciones.

El proyecto terminó tomando una formación de banda con Mike D, Skyler y Davis, además de Eddie Ruscha, Will Graefe y Milo Ruscha. Antes del álbum aparecieron “Switch Up”, “What We Got”, “True Colors” y “Crypto”. Asimismo, Thank You quedó programado para el 28 de agosto de 2026 a través de Capitol Records.

Las primeras presentaciones también evitaron durante un tiempo la escala que había definido las últimas décadas de Beastie Boys. Por ejemplo, Mike D 5D tocó en una tienda de tablas de surf en Malibú, el Ojai Valley Women’s Club, una pista de patinaje en Brooklyn y otros espacios pequeños. Más tarde, amplió su calendario de conciertos. El 13 de agosto de 2026 el proyecto pasó por Ciudad de México con una fecha agotada en Barba Azul. Posteriormente, continuó con una gira por Norteamérica y Europa.

Ese recorrido importa menos por el número de ciudades que por lo que ocurrió antes. Unas sesiones caseras con sus hijos terminaron siendo la primera colección amplia de música nueva que Mike D quiso poner al frente con su propio nombre después de Beastie Boys.

¿Por qué Mike D sigue siendo relevante?

Después de Beastie Boys, Mike D no intentó reemplazar a Adam Yauch ni fabricar una continuación del grupo. Durante años su actividad ocurrió en otros lugares: armó mixes, trabajó como DJ, produjo, curó una exposición en MOCA, condujo The Echo Chamber y colaboró con músicos como Cassius. Es importante mencionar que algunas de esas actividades ya existían antes de 2012. Otras cobraron mayor espacio después, mientras volver a escribir y grabar sus propias canciones seguía siendo difícil.

A los 60, su carrera ya no gira creativamente alrededor del formato de los grandes escenarios de Beastie Boys. Ahora puede tocar frente a un público pequeño, seleccionar discos para radio, colaborar con productores electrónicos o trabajar con sus hijos en un estudio casero. Además, no necesita que cada movimiento tenga que responder a la escala de la banda que lo hizo famoso. Esa libertad no apareció de golpe en 2026. Más bien, llevaba años construyéndose en proyectos que parecían secundarios solo si se miraba su carrera exclusivamente desde Beastie Boys.

Quizá por eso Thank You funciona como algo más interesante que un simple “regreso”. Mike D nunca dejó completamente la música: siguió escuchando discos, poniéndolos para otros, colaborando y buscando conexiones entre punk, dub, hip hop, electrónica y música de club. Sin embargo, lo que tardó mucho más fue volver a abrir sus propios archivos sin que el recuerdo de Yauch hiciera imposible continuar.

Thank You empieza justamente ahí.