Mira el nuevo tráiler de «Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos» y conoce su fecha de estreno

Netflix presentó en junio de 2021 un proyecto cinematográfico dividido en dos partes llamado “Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie”. Esta presentación sustituyó la cuarta temporada de “Sailor Moon Crystal” centrada en el «Dead Moon» del manga original. Por lo que ahora, el anuncio del lanzamiento de “Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie” ha causado conmoción entre los fans.

La espera película de anime que se dividió en dos partes, toma el arco final «Shadow Galactica” perteneciente al manga original de “Sailor Moon”. Los seguidores de la serie que emanó de la imaginación de Naoko Takeuchi, podrán disfrutar de “Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie” en agosto. Este estreno promete ser un evento maravilloso para los amantes del anime y de “Sailor Moon” en particular.

Detrás de la realización de “Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie” hay un gran equipo de creativos dignos de reconocerse. Tomoya Takahashi, es el director conocido por su trabajo en series como “Den-noh Coil” y “Gatchaman Crowds”. Kazuyuki Fudeyasu, es el guionista destacado en producciones como “JoJo’s Bizarre Adventure”, “Land of the Lustrous” y “PriPara”.

Con una trama llena de emociones y un equipo de producción bastante reconocido, esta película prometen una experiencia inolvidable. “Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie” puede apostar por la nostalgia de sus primeros seguidores o el enganche de nuevas generaciones. Lo importante es que no será necesario salir de casa para poder disfrutar de ella. Y con ello, las posibilidades de verla cuantas veces se quiera, son infinitas.

Sailor Moon ha tenido un recorrido fructífero en la industria del anime. Con diversas adaptaciones y temporada, ha logrado mantener enganchados a sus fans a lo largo de los años. La tercera temporada de “Sailor Moon Crystal”, centrada en el arco “Death Busters”, fue estrenada en abril de 2016 y fue transmitida en plataformas como Crunchyroll, Niconico y Hulu. Las dos primeras temporadas de “Sailor Moon Crystal” estuvieron disponibles en el extranjero, pero con opción a que cualquier persona en el mundo pudieran disfrutar de la serie simultáneamente con su debut en Japón. Por ello, “Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie” es todo un acontecimiento.

Al día de hoy, Netflix tiene disponible en su catálogo la serie “Sailor Moon Crystal” para sus suscriptores. Con ello, brinda acceso a las aventura de las guardianas lunares más emblemáticas de la industria del anime. “Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie” se estrenará el 22 de agosto en Netflix y aquí tenemos el trailer oficial.