Todas las novedades de One Piece 2 : reparto, locaciones, tráiler y más

Las adaptaciones en live action de animes o mangas no siempre han resultado exitosas. Pero, al parecer, Netflix encontró el secreto con el desarrollo de «One Piece«. La buena respuesta del público frente a su estreno llevó a la plataforma a crear una segunda temporada de la popular obra de Eiichiro Oda. Así que sí ya la estabas esperando, aquí te traemos todas las novedades de One Piece 2

El rodaje de la serie transcurrirá principalmente en Sudáfrica, pero parte del mismo tendrá lugar en México y España. Las huelgas de Hollywood del año pasado complicaron el plan inicial de rodaje y los retrasos fueron notorios. Por ello, dentro de las novedades de One Piece 2, parece que los fans tendrán que esperar a finales de 2025 para ver esta segunda temporada.

Marty Adelstein, el productor de la exitosa serie, reveló hace unas semanas que los guiones ya se encuentran listos y se trabaja con ellos. Las novedades de One Piece 2 centran el desarrollo de la trama en la Saga de Arabasta. En ella, Luffy y sus amigos tripulantes del Going Merry viajan hasta la Grand Line con el objetivo de hacerse con el preciada One Piece.

En esta temporada, conocerán a una princesa preocupada por salvar su reino de una organización criminal y en su viaje a Arabasta, alguien se unirá a la tripulación. Iñaki Godoy volverá a ser Monkey D. Luffy, Emily Rudd continuará como Nami, Mackenyu volverá a encarnar a Roronoa Zoro, Jacob Romero interpretará a Usopp y Taz Skyler se convertirá de nuevo en Sanji. Pero las novedades de One Piece 2 incluyen la aparición de un personaje muy particular.

Chopper, el médico de la tripulación de Luffy que se unirá a la misma cuando lleguen a al Grand Line, lo cual ha causado expectación entre los fanáticos. Por otro lado, Marc Jobst, director de los dos primeros episodios de la serie, ha mostrado su predisposición a seguir participando en ‘One Piece‘. Sin embargo, aún no hay nada oficial al respecto. Las novedades de One Piece 2 arrancaron en junio de 2024 y el plan es que se extienda a lo largo de siete meses.