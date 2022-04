Monterey Pop, el festival hippie que dio origen al legendario Woodstock

El festival Monterey Pop viene a nuestra memoria más que nada por la icónica fotografía tomada a Jimi Hendrix quemando su guitarra. Así es, la escena que traspasó la barrera del tiempo y el espacio sucedió en el festival hippie, además de haber tenido una de sus mejores actuaciones de su vida; el músico volvió cenizas su Fender.

Jimi Hendrix pintó a mano la Stratocaster con un diseño floral, nada menos que con esmalte de uñas, la noche antes de cerrar el evento inaugural y lo sacó a relucir para su última canción, «Wild Thing». Donde decidió sacrificarla como una ofrenda al festival.

Amor y Paz

Del 16 al 18 de junio de 1967 se llevó a cabo el Monterey International Pop Music Festival en Monterrey, California. Más de 50.000 personas asistieron y actualmente es considerado como el precursor del Festival de Woodstock de 1969.

El evento masivo fue tan libre que los artistas que fueron invitados tocaron gratis y todos los ingresos recaudados se donaron a la caridad. Bueno, excepto Ravi Shankar quien cobró U$S 3.000 por su participación. El Monterey Pop junto con el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de The Beatles como la cumbre del «Verano del Amor».

Así como Hendrix hizo historia quel día, la Bruja Cósmica dejó su huella en la memoria musical, pues esa fue su primera aparición pública. Quien subió al escenario como miembro de Big Brother and The Holding Company, de igual manera Otis Redding, con el respaldo de Booker T. & The MG’s solo unos cuantos meses antes de morir.

Revolución musical

Realmente fue un show donde reinó el amor y la paz. Pues no hubo reporte alguno de víctimas, ni heridos, ni de sobredosis, ni violencia y no se realizaron detenciones. Además destaca el hecho de que no hubiera ninguna distinción racial, los artistas de diferentes razas compartieron escenario como hermanos.

De igual manera aquel festival marcó un antes y un después en la historia del rock británico, pues fue el momento que intercambiaron la estafeta grandes grupos. The Who y Eric Burdon & The New Animals representaron al Reino Unido, mientras que The Beatles y The Rolling Stones brillaron por su ausencia.

Pero así como tuvieron unión hubieron cosas malas, como algunas cancelaciones por parte de actos muy esperados como The Beach Boys que decidieron bajarse del barco a último momento.

El pionero de los festivales masivos

Algunas de las razones por las que fue el evento pre cursor de los festivales a gran escala que disfrutamos hoy en día, son las siguientes. Monterrey Pop fue de los primeros festivales de rock multitudinario promovido en forma masiva a nivel mundial (ese título lo tiene la Feria Fantasy & Magic Mountain Music Festival en la cumbre del monte Tamalpais en el condado Marin).

«Monterey Pop fue un acontecimiento: fue el primer verdadero festival de rock nunca antes celebrado, con el debut de bandas que conformarían la historia del rock y que afectarían a la cultura popular desde esos días. La County Fairgrounds en Monterrey, California ha sido el hogar del folk, jazz y blues durante muchos años. Pero el fin de semana del 16 al 18 de junio de 1967 era la primera vez que se utilizó para mostrar la música rock». Rusty DeSoto

Si te interesa conocer más a fondo la historia del Monterey Pop, existe el documental Monterey Pop, de DA Pennebaker e infinidad de álbumes que recopilan todos los actos de aquel inolvidable día. Entre los artistas más notables se encuentra la colaboración de Otis Redding y Jimi Hendrix, The Grateful Dead, Jefferson Airplane y Ravi Shankar.