Richard Leacock, un pionero y genio del cinema verité

Richard Leacock, una pieza de suma importancia para el cine. Ya que el cineasta ayudó a crear el estilo documental conocido como cámara directa o cinéma vérité. Así mismo dejó todo en el campo de batalla llamado séptimo arte, más que nada en la realización de algunos de los documentales más innovadores de la década de 1960.

Leacock dejó un legado invaluable, ya que desarrolló teorías artísticas e introdujo el uso de una cámara más pequeña, liviana y un equipo de sonido diferente que dio como resultado un nuevo estilo a la hora de realizar reportajes. Los géneros cinematográficos que lo adoptaron rápidamente fueron los de no ficción, o como John Cassavetes; que buscaba un estilo más espontáneo.

El cineasta nació en Londres en 1921, y de niño pasó la mayor parte del tiempo en Canarias porque su padre dirigía una plantación de plátanos. Desde pequeño, a la edad de 11 años comenzó a meterse al mundo de la foto y el video. Sus primeros pasos los dio grabando el corto Turk-Sib, que documentaba la travesía del tren transiberiano.

De adolescente realizó su primer trabajo titulado, Canary bananas, el cual abordaba el proceso de maduración de los plátanos. Sin embargo no quedó satisfecho con el resultado, pues en sus propias palabras: «No transmitía la sensación de estar allí».

El despegue del documentalista

Entre los documentales más conocidos del director del «cine directo» destaca; Primary (1960), una mirada revolucionaria a la campaña de 1960 para la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos; Crisis (1963), sobre Pres. El enfrentamiento de John F. Kennedy con el gobernador de Alabama, George Wallace; Monterey Pop (1968); y 13:00 (1972).

On the Pole, retrato documental sobre el piloto Eddie Sarchs en la carrera Indianápolis 500 de 1960; Thew Children Were Watching, acerca de la integración racial escolar en Nueva Orleans, y Chair, acerca de la lucha de un abogado para salvar su cliente condenado a la silla eléctrica, entre otras obras documentales.

Leacock también fue profesor y enseñó cine en el MIT de 1968 a 1988. Así mismo en el año de 1987 recibió un premio por la trayectoria de la Asociación Internacional de Documentales.