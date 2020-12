10 músicos famosos que han sido expulsados de sus bandas originales. Y solo mencionaremos a algunos de ellos, ya que existen varios artistas que han tenido esta «suerte» que ha resultado ser un arma de doble filo.

Me refiero a que a muchos les ha ido bastante mal como solistas, una vez fueron echados de sus agrupaciones; mientras que otros han crecido más y alcanzado el estrellato una vez salieron de sus bandas.

Entre los cuales figuran Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne, Courtney Love y más. Incluso se han echo tan famosos que han logrado dejar atrás el fantasma de sus proyectos anteriores.

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix, el legendario guitarrista, cantante y compositor estadounidense. Tuvo una carrera profesional algo corta, pues solo duró cuatro años, pero es considerado como uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.

De quien probablemente nunca llegaste a imaginarte qué pasó por una banda y hasta fue expulsado de la misma. Todo comenzó el año anterior a su famosa carrera con The Jimi Hendrix Experience, Hendrix se hizo un nombre con algunos de los músicos famosos de la década de 1960.

Llegando a tocar con Isley Brothers, donde participó como guitarrista en el sencillo «Testify». El músico terminó abandonándolos, ya que estaba cansado de tocar la misma música todas las noches.

Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, «el príncipe de las tinieblas» fue echado de la legendaria banda Black Sabbath. La agrupación británica formada en 1968, por Tommy Iommi, Ozzy, Geezer y Bill War se convirtió en una de las primeras y más influyentes bandas de heavy metal de todos los tiempos.

Para el lanzamiento de su octavo álbum, Never Say Die !, el grupo se vio obligado a expulsar a Osbourne debido a su consumo excesivo de alcohol y drogas, ya que no podían seguir tocando debido a esto.

Sin embargo, Ozzy se reformó y una vez pudo controlar su consumo de drogas pudo hacer despegar su carrera en solitario. Alcanzando niveles de fama tales que se podrían comparar con Black Sabbath; lanzando importantes temas como: «Crazy Train», «Mr. Crowley» y «Bark At The Moon «.

Finalmente hasta 2011, Osbourne se reunió con Black Sabbath, incluso lanzaron juntos el álbum final antes de separarse a principios de 2017.

Nick Oliveri

Nick Oliveri el famoso bajista y guitarrista estadounidense, mayormente conocido por haber formado parte de las exitosas bandas de hard rock y stoner rock: Kyuss y Queens of the Stone Age. El músico fue expulsado de esta última en 2004.

La razón fueron las asperezas que surgieron con Kyuss Josh Homme en Queens Of The Stone Age. Pero esto no fue para mal, ya que esta nueva libertad le dio a Oliveri muchas oportunidades, para una fructífera carrera en solitario y volver a su grupo Mondo Generator.

Courtney Love

Otra artista que no necesita presentación es Courtney Love, conocida más que nada por su relación tóxica con el gran Kurt Cobain. Su historial incluye el haber sido un de las artistas más notables en las escena del punk y grunge de los años 90.

Siendo vocalista de Hole, dónde siempre atrajo los reflectores por su presencia desinhibida en el escenario y sus letras confrontacionales. Aunque muchos fans no conocen las bandas con las que tocaba antes, como en 1982 cuando era fan de Faith No More. Y termino convenciendo al grupo para que la dejara convertirse en la cantante principal.

Love fue expulsada de la banda por el argumento de que hacía falta más energía masculina. Es entonces cuando tiempo después forma Hole, luego lanza su primer disco en 1991, para que el grupo pase a un segundo plano debido a su matrimonio con Cobain.

El famosos disco Live Through This, fue lanzado una semana después de la muerte de Kurt.

Roy Orbison

Roy Orbison conocido también como Lefty Wilbury, el cantante, compositor y músico estadounidense. Quien se hizo famoso por su estilo de cantar muy intenso y apasionado, con elaboraciones de sus composiciones muy complejas y la emisión de baladas emocionales y oscuras.

Roy Orbinson ontving gouden plaat voor «Pretty Woman» in Singel concertzaal, Roy Orbinson (kop) *25 maart 1965

Antes de alcanzar la fama con su carrera en solitario y haber sido integrante de The Travelling Wilburys, Roy Orbison estuvo en la banda The Teen Kings. Sin embargo después de unos años, Orbison fue expulsado de la banda y el grupo se disolvió poco después.

Neal Schon

Neal Schon, el famoso guitarrista estadounidense, que perteneció a la banda de AOR Journey (o quizás no tan sonado en la industria musical actual).

Bueno, la trayectoria de Schon vio la fama por primera vez a principios de la década de 1970 como miembro del grupo Santana. Liderado por el legendario guitarrista Carlos Santana, Schon participó en la guitarra rítmica para 2 álbumes.

Con éxitos como ‘Everybody’s Everything’ y ‘No One To Depend On’; pero pronto fue expulsado. Terminó armando un grupo más que nada apoyo de varios músicos famosos.

Jessey Lacey

Ahora nos vamos con un género un poco más inclinado al post hardcore, Jessey Lacey el cantante, guitarrista, líder y fundador de la banda Brand New. Quien también fue el bajista original de Taking Back Sunday.

Da inicio la carrera de Lacey originalmente con un grupo llamado The Rookie Lot para 1990. Más tarde con su amigo John Nolan, se unen a Taking Back Sunday.

De donde también es expulsado debido a las tensiones dentro del grupo, lo que lo llevaría a formar con amigos de bandas anteriores Brand New.

Lemmy Kilmister

Ian Fraser Kilmister, aka Lemmy Kilmister, el famoso músico, compositor, cantante y bajista británico. Conocido por ser el líder, fundador y vocalista de la banda de rock Motörhead.

A principios de 1970, Lemmy fue el bajista de Hawkwind. Pero desafortunadamente el músico tenía la reputación de pasársela en la fiesta y con una adición a las drogas. Siendo ésta situación la que lo llevaría a ser sacado de la Banda, pues durante una gira norteamericana en 1975, el grupo fue detenido en la frontera canadiense después de que encontraron anfetamina en posesión de Lemmy.

Como se confundió esta droga con una más penada, la cocaína y fue encarcelado. Fue así que el grupo optó por no meterse en más problemas y expulsaron a Lemmy, por lo que terminó formando Motörhead h el resto es historia.

Dave Mustaine

Dave Mustaine el conocidísimo músico estadounidense, fundador, guitarrista, vocalista y principal compositor de la banda de thrash metal Megadeth.

La carrera de Dave no fue nunca un secreto, pues muchos lo recordarán por haber pertenecido a Metallica. Exactamente uno de los miembros fundadores de la banda, sin embargo Mustaine fue expulsado antes de la grabación del álbum debut Kill ‘Em All.

Esto debido a su consumo excesivo de drogas y alcohol; otra vez las adicciones terminando con grandes proyectos. Y su carrera no terminó en eso, afortunadamente el destino para el músico ya estaba escrito y y alcanzó la fama con Megadeth.

Phil Lynott

Ahora llega al puesto número 10, Phil Lynott. El cantante, instrumentista y compositor irlandés, conocido por ser el bajista, cantante principal, compositor, líder y fundador del grupo de rock irlandés Thin Lizzy.

Él fue fundador del grupo irlandés Skid Row. Sin embargo sería el bajista del grupo, Brendan Shiels, quien quería cambiar algunas cosas y decidió que Phil Lynott ya no era requerido.

Phil Lynott, singer and bass player with the rock group Thin Lizzy. Picture taken 22nd April 1980. (Photo by Peter Stone/Mirrorpix/Getty Images)

Todo porque querían convertir el grupo a un trío, y porque él quería ocupar su lugar.