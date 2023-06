Neonorteños del regional mexicano… Lo tumbado en los corridos

La forma en cómo se concebían los productos musicales antes, ha tenido variaciones donde definitivamente las mezclas han llegado para quedarse. Lo ecléctico ha abrazado distintos ámbitos de la vida y la música no ha sido la excepción. Ahora es cada vez más cotidiano ver música de nicho reversionada o fusionada con géneros que hace algunos años no hubieran sido posibles. Tal es el caso de los neonorteños del regional mexicano.

Los neonorteños han tomado más auge de unos años para acá. La imagen del lugar común de un norteño ha quedado en el pasado con el sombrero, las botas vaqueras y vistosos o estrafalarios trajes con el nombre de la agrupación. Hoy en día, la joyería, la ropa de marcas costosas, lentes de diseñador y los cortes de cabello que imponen estilo se han colocado en el ideario colectivo junto a los alientos y el requinteo de la guitarra.

Los neonorteños del regional mexicano han ido marcando pauta en poco tiempo y generado un estilo particular que si bien para muchos no es parte de su gusto musical, para otros tantos ha representando incluso el estandarte de un movimiento por la libertad de la música y la forma de vestir. Puede que Peso Pluma y su pregunta sobre qué te parece esa morra no sea de tu agrado, pero quizá conociendo más sobre este género, puedas abrirle oídos a nuevas propuestas.

Natanael Cano

El recién autonombrado «Rey de los corridos tumbados» es pionero en el género. Si bien su éxito y fama han sido superados por Peso Pluma, no se puede negar el hecho de que Natanael trajo a foco el género que estaba delegado a sólo ciertos estados del país y a un sector en específico que difícilmente era el juvenil.

Originario de Hermosillo, Sonora donde el regional mexicano es casi credo, Natanael decretó y trabajó por posicionar su proyecto que le hablaba a un público más joven que difícilmente se había enganchado con el género. la indumentaria, las letras de las canciones y su posicionamiento en festivales de música alternativa le han asegurado el éxito que hasta la fecha, tiene.

Yahritza

El rompimiento de los estereotipos de género también puede venir de la mano de la fusión de géneros musicales. Yahritza con apenas 16 años ha logrado conquistar a lado de sus hermanos, las listas de reproducción de Youtube Music, liderando los primeros lugares con su proyecto «Yahritza y su esencia». Una voz inconfundible y temas para el amor son los elemtos que impulsaron esto.

La pregunta más recurrente en Google es sobre el sexo de Yahritza porque bajo los cánones sexistas, puede tener una lectura masculina por su apariencia. Sin embargo, esta adolescente oriunda de Yakima, Washington le ha brindado poca o nula importancia a este tema y se ha concentrado en levantar un imperio propio.

Junior H

Alrededor de 21 millones de oyentes en Spotify son el resultado de un trabajo arduo de Antonio Herrera Pérez, originario de Guanajuato, mejor conocido como Junior H. Este cantante y compositor ha sabido llevar la mezcla del rap y el trap con el regional mexicano más allá de la estética conocida. Con 23 años ha consolidado un estilo propio que se ve reflejado en las cifras de seguidores en sus redes sociales.

2019 fue el año que vio nacer a esta estrella de los neonorteños del regional mexicano para más tarde, realizar una colaboración con Natanael Cano que sin duda, fue punta de lanza y clave para su éxito. Hoy día, sigue componiendo canciones y generando contenido para sus redes sociales.

Fuerza Régida

Originarios de San Bernardino, California este grupo ya se ha condecorado con la nominación al premio de «Premio Juventud a la Nueva Generación Regional Mexicano» debido a su buena aceptación entre el público entusiasta del género. Bajo el sello discográfico «Rancho Humilde» , han obtenido éxito en las listas de popularidad y una gran aceptación entre sus seguidores.

Su música se hace acompañar de acordeón, baterías e incluso, saxofón. En 2017 crearon su canal de Youtube donde no esperaban la respuesta que obtuvieron: buenas críticas, solicitudes de más material y un sinnúmero de suscriptores. Su fama ha subido como la espuma y hoy día, ya son reconocidos como representantes de los neonorteños del regional mexicano.

Peso Pluma

El líder actual del género y de las lista de reproducción de Spotify al posicionarse como el número uno a nivel mundial en las reproducciones de los oyentes. Peso Pluma ha resultado tan disruptivo incluso en su propio género, que ha sido señalado de plagio o de «colgarse» premios para sí mismo , pero su actitud desenfadada y fiestera va más allá del personaje que dice disfrutar su vida en todas sus canciones.

Con 23 años, este cantante originario de Zapopan Jalisco, ha tomado caminos jamás imaginados al colaborar con los pioneros neonorteños del regional mexicano y recientemente con el DJ Bizarrap en una inimaginable dupla para muchos. Criticable o no, lo cierto es que su éxito se basa en la identificación de las personas con las letras y el deseo de esa vida. La fiesta, el exceso, las mujeres y el alcohol son una constante que ha sido muy señalada pero no vetada.