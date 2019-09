NICK CAVE NO FUE QUIEN ROMPIÓ CON PJ HARVEY EN LOS 90’S

Sabemos que Nick Cave se caracteriza por ser bastante abierto respecto a su vida personal a través de su blog The Red Hand Files. Esta vez no escatimo en hablar sobre la relación con su ex amor PJ Harvey.

“La verdad es que no renuncié a PJ Harvey, ella fue quien me abandonó. Ahí estoy, sentado en el piso de mi departamento en Notting Hill, con el sol entrando por la ventana (quizá), sintiéndome bien, con una joven cantante talentosa y hermosa como novia, cuando suena el teléfono. Lo contesto y es Polly”.

Todo empezó por un fan en San Pablo con el nombre de Ramón. Quien preguntó por qué el músico terminó con la artista PJ Harvey en los noventa. La sorpresa que nos llevamos es que no fue él quien concluyó aquel amor, sino la misma PJ con una frase bastante contundente: “Simplemente se terminó”.

Seguro que para cualquiera de [email protected] recibir una frase así, sería bastante fuerte y confuso. Cave lo manifestó así: “Estaba tan sorprendido que casi se me cae la jeringa”.

En sus reflexiones, Nick considera que además de las drogas hubieron otros factores que hicieron que la relación no fluyera, además de “entender la monogamia”.

“A fin de cuentas, todo se redujo al hecho de que lo dos éramos personas ferozmente creativas, cada cual demasiado absorto en sí mismo para poder compartir el mismo espacio de una forma realmente significativa”.

Lo cual podría parecer igual de sorprendente dado que el uso de las drogas ya es un elemento de peso para no continuar una relación armoniosa, pero también pasa, que cuando dos personas con personalidades artísticas y creativas se juntan, la relación no es tan fácil como podría esperarse.

Pues a pesar de las afinidades, las necesidades se contraponen. Finalmente Cave logró hacer de esta “tragedia amorosa” un potencial creativo con The Boatman’s Call, el disco que curó Polly Harvey:

“La ruptura me llenó de una energía lunática que me brindó el coraje de escribir canciones sobre experiencias humanas comunes (como la de tener un corazón roto) abierta, audaz y con significado, un tipo de composición que, hasta esa fecha, había evitado, sintiendo la necesidad de ocultar mis experiencias personales en relatos basados en personajes”.

Y él mismo reconoce que “quizá existe una energía femenina dentro de The Boatman’s Call” que proviene de la intensa relación con PJ Harvey. Lo romántico es el producto de esa pasión, una balada titulada Henry Lee en 1996 acá te la compartimos.

