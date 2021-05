NO FICCIÓN: 5 LIBROS PARA INICIARTE EN EL GÉNERO

En el ámbito de la creación literaria existen dos grandes campos: Los géneros de ficción y los de no ficción. Mientras que la literatura de ficción se enfoca en narrar historias creadas por los autores; los escritos de no ficción también se caracterizan por contar historias, con la diferencia de que las mismas son verídicas.

La no ficción es un género amplio de escritura que abarca todos los libros que no tienen sus raíces en una narrativa ficticia. La escritura de no ficción puede basarse en la historia y biografía; puede ser instructiva; puede ofrecer comentarios y humor; y puede reflexionar sobre cuestiones filosóficas. Si un libro no tiene sus raíces en una historia inventada, entonces es no ficción. Así de sencillo.

Las obras literarias de ficción no se basan en hechos reales. Por lo general, la ficción aparece como narrativa: pensemos en grandes novelas de personajes como Toni Morrison, Edith Wharton, Mark Twain, Virginia Woolf, James Baldwin, Gabriel García Márquez, Edgar Allen Poe y más. Además de las novelas, la ficción puede aparecer como cuentos, poesía y en guiones teatrales para cine, televisión y representaciones en vivo.

En pocas palabras, la no ficción cubre todo lo demás. El contenido de la no ficción tiene sus raíces en hechos reales, aunque muchos libros de no ficción ofrecen comentarios fuertemente obstinados sobre esos hechos reales; ejemplo de ello son autores como George Will, Paul Krugman y Frank Rich.

Al igual que la ficción, la no ficción también tiene un subgénero llamado «no ficción literaria» que se refiere a la literatura basada en hechos pero escrita de manera creativa, lo que la hace tan agradable de leer como la ficción.

Por supuesto, hay muchos otros tipos de no ficción, como libros de cocina, artículos de fitness, manuales, etc; que no son “literatura”, es decir, no son los tipos de obras que estudiarías en un aula. Dichos menesteres se nutren con biografías, memorias o autobiografías; ensayos; discursos y humor.

Estos géneros literarios de no ficción pueden ser extensos como un libro o una serie de libros o cortos, como un ensayo o una entrada de diario. Algunos ejemplos populares son El diario de Ana Frank o Las cenizas de Ángela de Frank McCourt. Estas obras de no ficción literaria tienen carácter, escenario, trama, conflicto, lenguaje figurativo y tema, al igual que la ficción.

¡DÉJATE ATRAPAR POR LOS LIBROS DE NO FICCIÓN! TE RECOMENDAMOS 5 TÍTULOS INFALTABLES

‘Una breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros’– Stephen Hawking, 1988

A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes es un libro teórico sobre cosmología del físico inglés Stephen Hawking publicado por primera vez en 1988. Lo escribió para lectores que no tenían conocimientos previos de física y personas interesadas en aprender algo nuevo sobre temas interesantes.

En Una breve historia del tiempo, Hawking redacta en términos no técnicos sobre la estructura, el origen, el desarrollo y el destino final del Universo, que es el objeto de estudio de la astronomía y la física moderna.

Habla de conceptos básicos como el espacio y el tiempo, los bloques de construcción básicos que componen el Universo (como los quarks) y las fuerzas fundamentales que lo gobiernan (como la gravedad).

Escribe sobre fenómenos cosmológicos como el Big Bang y los agujeros negros. Discute dos teorías principales, la relatividad general y la mecánica cuántica, que los científicos modernos usan para describir el Universo. Finalmente, habla de la búsqueda de una teoría unificadora que describa todo en el Universo de manera coherente.

El libro se convirtió en un éxito de ventas y ha desplazado más de 25 millones de copias.

‘Sé por qué canta el pájaro enjaulado’– Maya Angelou, 1969

I Know Why the Caged Bird Sings es una autobiografía de 1969 que describe los primeros años de la escritora y poeta estadounidense Maya Angelou. El primero de una serie de siete volúmenes, es una historia que ilustra cómo la fuerza de carácter y el amor por la literatura pueden ayudar a superar el racismo y el trauma.

El libro comienza cuando Maya, de tres años, y su hermano mayor son enviados a Stamps, Arkansas, para vivir con su abuela y termina cuando Maya se convierte en madre a los 16. En el curso del libro, Maya se transforma de una víctima del racismo con un complejo de inferioridad en una joven dueña de sí misma, digna, capaz de responder a los prejuicios.

Angelou usa su autobiografía para explorar temas como la identidad, la violación, el racismo y la alfabetización. También escribe de nuevas formas sobre la vida de las mujeres en una sociedad dominada por hombres. Maya, la versión más joven de Angelou y el personaje central del libro, ha sido llamada «un personaje simbólico para cada niña negra que crece en Estados Unidos».

La descripción de Angelou de haber sido violada cuando era una niña de ocho años abruma el título, aunque se presenta brevemente en el texto. Otra metáfora, la de un pájaro que lucha por escapar de su jaula, es una imagen central a lo largo de la obra, que consiste en «una secuencia de lecciones sobre cómo resistir la opresión racista».

‘A Sangre Fría’– Truman Capote, 1966

In Cold Blood es una novela de no ficción del autor estadounidense Truman Capote, publicada por primera vez en 1966. Detalla los asesinatos en 1959 de cuatro miembros de la familia Herbert Clutter en la pequeña comunidad agrícola de Holcomb, Kansas.

Capote se enteró del cuádruple asesinato antes de que los asesinos fueran capturados y viajó a Kansas para escribir sobre el crimen. Lo acompañó su amigo de la infancia y compañero autor Harper Lee, y entrevistaron a los residentes e investigadores asignados al caso y tomaron miles de notas.

Los asesinos Richard Hickock y Perry Smith fueron arrestados seis semanas después de los asesinatos y luego ejecutados por el estado de Kansas. Capote finalmente pasó seis años trabajando en el libro.

El título se convirtió en un éxito instantáneo, y es el segundo libro de crímenes verdaderos más vendido de la historia. Es alabado por su prosa elocuente, detalle extenso y triple narrativa, que describe la vida de los asesinos, las víctimas y otros miembros de la comunidad rural en secuencias alternas.

Se presta especial atención a las psicologías y antecedentes de Hickock y Smith, así como a la compleja relación de la pareja durante y después de los asesinatos.

‘H is for Hawk’– Helen Macdonald, 2014

H is for Hawk es una memoria del 2014 de la autora británica Helen Macdonald. Ganó el premio Samuel Johnson y el premio Costa Book del Año, entre otros honores.

Cuenta la historia de Macdonald del año que pasó entrenando a un azor a raíz de la muerte de su padre; Alisdair Macdonald, respetado fotoperiodista quien murió repentinamente de un ataque al corazón en 2007. Después de haber sido cetrera durante muchos años, compró un halcón joven para ayudarla en su proceso de duelo.

Feroz y salvaje, el temperamento de su azor, Mabel, refleja el propio estado de dolor de Helen después de la muerte de su padre y juntos, raptor y humano; «descubren el dolor y la belleza de estar vivo».

Conmovedor y humorístico, este libro es un relato inquebrantable del duelo y una mirada única al magnetismo de una bestia extraordinaria, con un examen paralelo de la excéntrica cetrería de un escritor legendario. La obsesión, la locura, la memoria, el mito y la historia se combinan para lograr una mezcla distintiva de escritura sobre la naturaleza y memorias de un destacado innovador literario.

‘Hiroshima’- John Hersey, 1946

«A NUESTROS LECTORES. El New Yorker de esta semana dedica todo su espacio editorial a un artículo sobre la destrucción casi completa de una ciudad por una bomba atómica, y lo que le sucedió a la gente de esa ciudad. Lo hace con la convicción de que comprendamos el increíble poder destructivo de esta arma, y que todos podrían tomarse un tiempo para considerar las terribles implicaciones de su uso«. The New Yorker, 1946.

Hiroshima es un libro de 1946 del autor John Hersey, ganador del premio Pulitzer. Cuenta las historias de seis supervivientes de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Está considerado como uno de los primeros ejemplos del Nuevo Periodismo, en el que las técnicas de narración de historias de la ficción se adaptan a los reportajes de no ficción.

El trabajo se publicó originalmente en The New Yorker, que había planeado lanzarlo en cuatro números, pero en su lugar dedicó la edición completa del 31 de agosto de 1946 a un solo artículo. Menos de dos meses después, Alfred A. Knopf imprimió el artículo como libro.

Nunca agotado, ha vendido más de tres millones de copias. «Su historia se convirtió en parte de nuestro incesante pensamiento sobre las guerras mundiales y el holocausto nuclear», escribió el ensayista neoyorquino Roger Angell en 1995.