BEAUTIFUL NOISE: SOBRE EL LEGADO DEL SHOEGAZE

‘Beautiful Noise’ es el primer documental sobre uno de los movimientos musicales undergorund más influyentes del siglo XX; un período fascinante en el que algunos músicos innovadores mezclaron el ruido de la guitarra en las estructuras de las canciones pop convencionales; manteniendo una filosofía de dejar que la música hablara por sí misma.

Aunque muchos de los entrevistados son notoriamente tímidos con la prensa, se han sincerado sobre su música y sus experiencias de hace más de 20 años; sobre cómo desafiaron las reglas y se convirtieron en innovadores sónicos que han inspirado a tantos.

‘Beautiful Noise’ documenta el movimiento musical underground en el Reino Unido a finales de los 80 y principios de los 90; centrándose en particular en el grupo escocés de dream pop Cocteau Twins; la banda escocesa de noise pop The Jesus and Mary Chain; y la banda irlandesa de rock alternativo My Bloody Valentine. La película explora «cómo su música rompedora inspiró a generaciones de bandas», incluyendo a los artistas de shoegaze Ride, Slowdive, Chapterhouse y Lush.

‘Beautiful Noise’ incluye extractos de más de 50 entrevistas con miembros de varias bandas; así como apariciones especiales del vocalista y guitarrista de The Flaming Lips, Wayne Coyne; el líder de Nine Inch Nails, Trent Reznor; Billy Corgan de The Smashing Pumpkins y Robert Smith de The Cure.

Además de las entrevistas, ‘Beautiful Noise’ ofrece imágenes nunca antes vistas, apariciones en televisión, vídeos musicales y proyecciones de giras de los grupos que aparecen en la película. También «destaca nuevas bandas influenciadas por el shoegaze», como A Place to Bury Strangers, Wild Nothing y M83.

‘Beautiful Noise’ fue escrita y dirigida por Eric Green (‘Life on the V: The Story of V66’) y presentada por los estudios HypFilms. Green concibió la idea del proyecto a finales de 2004 tras llegar a la conclusión de que había «un millón de documentales sobre los Beatles, el punk y el rap»; pero ninguno similar sobre grupos de los que era «fan desde hacía mucho tiempo».

La pieza documental de 83 minutos está disponible en la modalidad on demand de Vimeo; no obstante, existe una versión en YouTube con el idioma original (inglés), pero subtitulada al japonés.

