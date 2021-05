Patricia Highsmith, la novelista estadounidense mejor conocida por sus obras de suspenso. Pasó a ser esencial a la hora de hablar sobre narrativa contemporánea. Fue una mujer que se adelantó a su época, pues sus novelas rayaron en lo pertubador pero al mismo tiempo muy originales.

Detrás de Highsmith

Su nombre completo fue Mary Patricia Plangman, y su historia comienza en Nueva York donde vivió mucho as años. Una vez se graduó de la escuela trabajó en una editorial, se dedicaba a realizar sinopsis de historietas. Este sería su primer acercamiento a la escritura con solo 22 años de edad, y escribiendo la que sería su primera novela jamás publicada The Click of the Shutting.

Entre los lugares donde residía la escritora fueron principalmente Nueva York y México. Sin embargo no le fue tan bien a la hora de publicar sus obras, por lo que terminó migrando para Inglaterra y fue justo allá cuando alcanzó el éxito profesional escribiendo.

Obra y legado

Sería entonces, Extraños en un tren la primera novela que vería la luz pública en 1950, la cual es considerada una verdadera obra maestra de la literatura. Para que años después fuera adaptada en un filme legendario por el gran Alfred Hitchcock.

Tiempo después llegaría otro imprescindible es su colección, El talento de Mr. Ripley (1955). Después La máscara de Ripley (1970), El amigo americano (1974), Tras los pasos de Ripley (1980) y Ripley en peligro. Inspirada principalmente por Edgar Allan Poe y Joseph Conrad.

La personalidad de Patricia era de una persona sumamente introvertida y adicta al alcohol, lo que plasmó en la siguiente de sus obras Carol (publicada con seudónimo por su contenido sexual y adaptada al cine en 2015). Para publicarla prefiere hacerlo bajo el seudónimo de Claire Morgan ya que reveló en la misma novela su propio lesbianismo.



Entre otras de sus novelas más representativas destacan: Un Juego Para Los Vivos (1958), Ese Dulce Mal (1960), El Grito De La Lechuza (1962), La Celda De Cristal (1964) o Las Dos Caras De Enero (1964).

Los temas comúnmente reflejados en su obra literaria siempre fue la crudeza del mal, esa fascinación por lo maligno se impregna en sus personajes y protagonistas. De índole policiaca, con crímenes al por mayor y la libertad sexual.