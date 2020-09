EDITH ARON,LA ESCRITORA QUE INSPIRÓ A CORTÁZAR

La escritora inspiró a Cortázar para crear a «La Maga» personaje de su novela Rayuela

Edith Aron, fue una escritora traductora y docente con una vida dividida entre sus raíces judío-europeas y sus años en Argentina. Cuando tenía 23 años conoció a Julio Cortázar quien quedó impresionado por su personalidad.

Todo inició en un barco de vuelta a Europa, en 1950 y con 23 años, conoció a Cortázar, quien tenía 26 años. «¿Qué me vio Cortázar? No sé, ¡yo era simplemente una chica buena y agradable!»

Los que han leído Rayuela, entienden el impacto de La Maga, una mujer misteriosa, rara, seductora e inolvidable, Cortázar reflejo en ella la impermanencia, la cura pero también a la enfermedad.

En 2004 Juana Libedinsky logró entrevistar a «La Maga». Esta charla confirmó lo escrito por Cortázar, «Edith era una mujer misteriosa.» La escritora confesó detalles sobre su relación con el famoso escritor.

«Cierta noche Cortázar me dijo que Aurora vendría a pasar fin de año a París, y me preguntó qué era más importante para mí, Navidad o Año Nuevo. No sé por qué le dije que Año Nuevo, que Navidad la iba a pasar con mi papá. Cuando nos volvimos a ver, él había pasado Navidad con Aurora y se había decidido por ella. Fue sólo al perderlo que me di cuenta de que lo quería»

Durante los capítulos de Rayuela, se puede ver a los protagonistas en una persecución eterna, huyendo solo para volverse a encontrar, Edith explica que juntos vivieron muchas cosas extrañas.

«El me escribió diciéndome que había basado su personaje en mí, y nos pasaban, es verdad, cosas espontáneas como las de la novela. También hay algunos episodios, como ese en el que encontramos un paraguas viejo en las calles de París y le damos una ceremonia de entierro, que ocurrieron más o menos como los cuenta. Pero la Maga es un personaje literario»

Hace uno días, a los 96 años falleció Edith Aron, “Me perjudicó mucho profesionalmente. Yo no soy ‘La Maga’. He escrito dos libros, he trabajado muchos años de traductora y de profesora. Hablo español, francés, alemán e inglés… Me confundió, al final, con el personaje. Aún me duele al recordarlo. No lo entiendo…”