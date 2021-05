Robert Smith, desde el momento en el que formó a The Cure en 1976; ha impuesto su ley en el mundo de la música, la moda e incluso el cine. Sin embargo, es la literatura lo que ha tenido un impacto más profundo en su creatividad desde una edad temprana. «A veces, cuando me recuerdo a mí mismo de adolescente, leyendo a Salinger, Rimbaud o Edgar Allan Poe, me dan ganas de reír»; comentó el músico a la revista francesa Rock & Folk en 2003; «pero sería una reacción patética, propia de un padre ante las primeras emociones de su hijo».

Entre las sugerencias literarias de Smith, de ‘Las Crónicas de Narnia’ rememora:

«Mi padre me las leía para mandarme a la cama cuando tenía cuatro años. C.S. Lewis es un autor de fantasía, aunque sea muy católico. En ese momento, las tensiones eran altas entre mi padre y mi hermano, en plena crisis de la adolescencia. Me encantaba huir con esas historias, eran mi único consuelo: empezaba a descubrir el increíble poder de la literatura, el del consuelo y la evasión».

De sus libros favoritos, Smith ha elaborado una lista:

‘Cuentos completos’ de Franz Kafka .

. ‘El extranjero’ de Albert Camus .

. ‘Charlotte Sometimes’ de Penelope Farmer .

. La trilogía ‘Gormenghast’ de Mervyn Peake .

. ‘El paraíso perdido’ de John Milton .

. ‘Obras’ de Charles Baudelaire .

. ‘Un día perfecto para el pez plátano’ de J. D. Salinger .

. ‘Obras completas’ de Arthur Rimbaud.

‘Las crónicas de Narnia’ de C.S. Lewis .

. ‘El cuervo’ de Edgar Allan Poe .

. ‘La náusea’ de Jean-Paul Sartre .

. ‘Alta fidelidad’ de Nick Hornby.

Hablando de Franz Kafka, el artista añadió:

«Por primera vez la voz del narrador era la mía. Yo era el narrador. Me estaba fusionando con sus palabras. He leído y releído todos sus libros: El Proceso, La Metamorfosis, El Castillo…. Su influencia en mi escritura fue enorme, como en Una carta a Elise, inspirada en sus Cartas a Felice«.

Al explicar la decisión de incluir ‘Charlotte Sometimes & Two’, de la autora infantil británica Penelope Farmer en sus preferencias; el líder de The Cure reveló:

«Estaba obsesionado con ‘Charlotte Sometimes’, esta idea del desfase temporal, la dualidad, los problemas de personalidad y la tortura que sigue. Charlotte, tras su primera noche en el internado, se despierta 40 años antes en otro cuerpo. Esto enlaza con el tema de los gemelos; sobre el que Penelope Farmer ha escrito un libro fascinante (‘Two, or: The Book of Twins and Doubles’ 1996). Siempre he soñado con tener un gemelo; alguien a quien no se pueda engañar, que esté siempre ahí, como un espejo».



De la novela de 1995 de Nick Hornby ‘Alta Fidelidad’ dijo: «Un clásico para los maníacos de la música. Fantástico, perfecto, ¡tengo todos los discos que se mencionan!».