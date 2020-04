LOS LIBROS DE EDGAR ALLAN POE QUE BUSCABAS

Te traemos 32 de los mejores libros de uno de los grandes maestros de los relatos de terror, el inigualable Edgar Allan Poe.

Edgar Allan Poe nació en Boston, el 19 de enero de 1809. Fue un poeta, narrador, periodista y crítico literario. Es mejor conocido por su narrativa de terror, horror romántica y su maestría del relato de influencia gótica, siendo considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal y padre del género detectivesco.

A continuación la lista de varios libros representativos de Poe que probablemente estabas buscando y no habías encontrado todavía. O ¿por qué no? una obra que simplemente no te habías dado la oportunidad de leer.

El cuervo (1845)

El gato negro (1843)

El corazón delator (1843)

La caída de la Casa Usher (1839)

Los crímenes de la calle Morgue (1841)

Annabel Lee – Poemas (1849)

El escarabajo de oro (1843)

El barril de amontillado (1846)

El pozo y el péndulo (1842)

La carta robada (1844)

Las campanas (1849)

La narración de Arthur Gordon Pym (1838)

El retrato oval (1842)

Ligeia (1838)

Un sueño en un sueño (1849)

La verdad sobre el caso del señor Valdemar (1845)

Eleonora (1843)

Berenice (1835)

Hop-Frog (1849)

William Wilson (1839)

Eureka (1847)

El misterio de Marie Rogêt (1843)

Narraciones extraordinarias (2006)

Un descenso al Maelström (1841)

El demonio de la perversidad (1845)

Manuscrito hallado en una botella (1832)

El sistema del Dr. Tarr y el profesor Fether (1845)

Ulalume (1847)

El hombre de la multitud (1840)

La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall (1835)

Nunca apuestes tu cabeza al diablo (1841)

El diario de Julius Rodman (ingles) (1840)