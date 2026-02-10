¿Qué tan cierta es la reubicación del tianguis de Las Torres?

En el oriente, donde la frontera entre la CDMX y el Estado de México se desdibuja, el nombre «Las Torres» ha pasado de ser un referente geográfico a un sinónimo de caos y omisión. Mientras el tianguis homónimo en Iztapalapa ha coqueteado históricamente con propuestas de reordenamiento, la reubicación del tianguis de Las Torres en Chimalhuacán parece ya ser una realidad.

Al compartir el nombre con el tianguis de Eje 6 Sur en la alcaldía Iztapalapa, visitantes y compradores creyeron que el cambio de lugar sería de este gigante mercado. Sin embargo, aunque el tianguis de CDMX ha enfrentado históricamente propuestas de reordenamiento, el conflicto actual pertenece estrictamente a Chimalhuacán.

La supuesta reubicación del tianguis de Las Torres no es solo un plan de movilidad; es el reflejo de una administración municipal, encabezada por Xóchitl Flores Jiménez, a quien los habitantes del a zona señalan de permitir que el desorden devore lo que debería ser una vialidad estratégica.

Un corredor colapsado por la omisión

El escenario en la Avenida de Las Torres no es obra del azar. Es la consecuencia directa de una falta de pericia política que transformó un eje regional en un mercado informal sin ley. Más de tres mil comerciantes se instalan de manera irregular, invadiendo carriles y espacios públicos ante la mirada ausente de la autoridad.

La reubicación del tianguis de Las Torres se anuncia ahora como la «solución mágica», pero llega tras años de permitir una saturación que castiga diariamente a miles de familias con tiempos de traslado interminables y un entorno insalubre marcado por desechos y aguas residuales.

Para el gobierno de Flores Jiménez, el proyecto «Sendero Seguro» es la bandera de una transformación que, en la práctica, huele a simulación. Aunque se presume una inversión millonaria, la realidad es que no existen espacios definidos para la reubicación del tianguis de Las Torres, ni garantías reales para los comerciantes.

Foto: Luis Camacho

Mesas de diálogo para la reubicación del tianguis de Las Torres

Las mesas de diálogo para la reubicación del tianguis de Las Torres parecen ser más una herramienta para aplazar decisiones difíciles que un espacio de concertación real. Los vecinos de colonias como Ejido Colectivo ven con escepticismo un plan que promete seguridad pero que carece de ejecución, temiendo que la reubicación del tianguis de Las Torres termine por colapsar sus propias puertas.

La incapacidad de equilibrar el derecho al trabajo con la obligación de garantizar orden y movilidad revela a un gobierno rebasado. Optar por el anuncio vacío antes que por la acción contundente es la marca de una gestión que prefiere la foto de la «primera piedra» que el desgaste de ordenar un gremio que ellos mismos dejaron crecer sin control.

Foto: Luis Camacho

El espejo del desgobierno en el Oriente

Mientras en Iztapalapa el tema de la reubicación es un debate sobre el uso del suelo, en el municipio mexiquense es una crisis de autoridad. La vialidad sigue secuestrada por el comercio sin control y el «Sendero Seguro» corre el riesgo de ser solo un nombre bonito para una avenida que seguirá bajo el mando de la informalidad.

La reubicación del tianguis de Las Torres será el juicio final para esta administración. Si el proyecto fracasa, Chimalhuacán confirmará que su gobierno no solo está ausente, sino que es cómplice de un desorden que ya le pasó factura a la calidad de vida de sus habitantes.