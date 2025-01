¿Remake o secuela de «Laberinto»? Eggers adaptará el clásico protagonizado por Bowie

¿Remake o secuela de «Laberinto» por Eggers? Robert Eggers podría ser el director a cargo de la nueva adaptación de «Laberinto», el clásico ochentero protagonizado por David Bowie. De acuerdo a Jeff Sneider, de The InSneider, el responsable del controversial remake de «Nosferatu» ya se encuentra en conversaciones con Sony y The Jim Henson Company. Hasta el momento no se ha revelado si será una secuela o una nueva versión del filme original, pero se espera que además de dirigir, Eggers también sea quien escriba el guion.

Por su parte, ni Robert Eggers y tampoco el presidente de The Jim Henson Company (hijo del difunto director de «Labyrinth») se han pronunciado al respecto. Lo único que se sabe es la información proporcionada por Sneider quien es señalado como una fuente confiable en ciertos círculos. No obstante ha cometido varios errores por lo que se sigue esperando una confirmación de una más fuente oficial.

Tras convertirse en un filme de culto, existieron rumores de una posible continuación. En 2016 finalmente se confirmó que Fede Álvarez sería el director. Sin embargo después de cuatro años el cineasta uruguayo abandonó el proyecto. Fue entonces que Scott Derrickson tomó el mando de la cinta, pero desafortunadamente las ideas se quedaron en el papel.

Asimismo se había hablado de que Bowie encarnara nuevamente a «Jareth», pero a inicios de aquel fatídico 2016 el cantante falleció. Finalmente la película fue enterrada y olvidada en las sombras por ocho años. Por lo que este 2025 significa una nueva oportunidad para el clásico de la mano de Eggers.

«Laberinto», el clásico de1986 por Jim Henson

En 1986 el icónico cineasta Jim Henson nos mostró un mundo de fantasía con «Laberinto» (Labyrinth). Protagonizada por David Bowie en el papel del enigmático Rey Goblin, esta joya cinematográfica sigue siendo un referente en el género. La trama sigue a Sarah, una adolescente que debe adentrarse en un laberinto mágico para rescatar a su hermano. En su camino, se enfrenta a criaturas extrañas y desafíos imposibles, todo ello acompañado por la inolvidable banda sonora del «Duque Blanco».

«Laberinto» es una cinta que logra combinar elementos de fantasía, aventura y música. Además la maestría de Henson en la creación de criaturas y mundos fantásticos hicieron de este filme un clásico de culto.

A pesar de los años, «Laberinto» trascendió y continúa cautivando a nuevas generaciones, por lo que la nueva adaptación tiene puesta la vara muy alta. En su estreno recibió críticas divididas, sin embargo con el paso de los años fue bien valorada. Incluso tuvo adaptaciones en libros, videojuegos, juegos de mesa y cómics.