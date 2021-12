TECNOLOGÍA PARA BORRAR RECUERDOS ESTÁ EN DESARROLLO

Parece que la ficción se volverá realidad y muy pronto existirá un aparato que será capaz de borrar recuerdos y momentos antes que se guarden en nuestra memoria, así como lo hacía Will Smith y Tommy Lee Jones en la saga de películas Hombres de Negro.

Akihiro Got, investigador de la Universidad de Kioto, él y su grupo de científicos buscan desarrollar un sistema neuronal-óptico para manipular la memoria de las personas al afectar la potenciación a largo plazo, que es la responsable de crear recuerdos en el cerebro humano.

El estudio, que salió publicado en la revista Science, menciona que el equipo utilizó una luz para desactivar la cofilina, la proteína que activa el trabajo de la potenciación a largo plazo y que es primordial para el funcionamiento de la comunicación entre neuronas, conocida como sinapsis.

De acuerdo a Goto, al utilizar el aparato, la luz hará que la información se aísle y no se le permitirá llegar al cerebro, por lo que borrar recuerdos sería muy fácil. Aunque esta prueba se realizó en ratones, parece que el éxito de este artefacto va por buen camino, ya que los roedores mostraron pérdida de la memoria luego de enseñarles una tarea en específico y lanzarles la luz.

Sin embargo, esta tecnología no sería para uso de público en general, o al menos no es lo primordial, ya que para Yasunori Hayashi, co autor del experimento, afirmó que esto podría ser un gran paso para combatir enfermedades neurodegenerativas, como el alzheimer o la esquizofrenia, así como varios trastornos mentales.

Todo este ensayo bien remite a las escenas donde el Agente J o K sacaban su plumilla, llamada neuralizador, y pedían ver la luz roja a las personas que habían visto aliens o algo fuera de lo normal, para borrar recuerdos instantáneos y reemplazarlos por otros, manteniendo la vida sin aspavientos como andar pensando que hay extraterrestres entre nosotros.