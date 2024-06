Universal Music creará clones de voz con inteligencia artificial

La inteligencia artificial acapara cada día más aspectos de la vida diaria. El arte, no está exenta de ello y conforme avanza el tiempo, se pulen las opciones para incluirla. En este caso, Universal Music Group ha entrado a la vanguardia del uso de esta herramienta mediante una nueva alianza recientemente anunciada.

El martes, a través de un comunicado, Universal Music Group anunció una unión con una startup de Inteligencia Artificial SoundLabs. Esta colaboración va a permitir a la compañía musical extender un catálogo de artistas un modelo de voz de IA en los próximos meses.

Gracias a esta alianza, los artistas y productores de Universal Music Group podrán emplear la herramienta MicDrop. Según la explicación, esto permitirá crear modelos de voz mediante datos proporcionados por ellos mismos. Este acuerdo dispuso que SoundLabs le otorgará el control total a los músicos sobre la propiedad y el uso de los modelos.

MicDrop pretende ofrecer una función de «voz a instrumento», similar a aquella que permiten que los teclados suenen como guitarra o batería. Es importante aclarar que los clones de voz no estarán disponibles para el público general. La herramienta ofrecerá disposición de lenguaje, la cual ayudará a los artistas de Universal Music Group a publicar música alrededor del mundo en cualquier idioma.

SoundLabs fue creada por el compositor y desarrollador de software BT. El nominado al Grammy ha trabajado con artistas como Madonna, Death Cab for Cutie, Sting y David Bowie, entre otros. En su anuncio del martes, tanto BT como Universal Music Group hicieron énfasis en la importancia del uso ético de la IA.

El año pasado, un compositor llamado Ghostwriter se hizo viral por ‘Heart On My Sleeve’, que incluía voces de Drake y The Weeknd generadas artificialmente. Pocos días después de su publicación, el track fue removido de los servicios de streaming a petición de Universal Music Group.

En marzo, Universal Music Group, publicó los Principios para la creación musical con IA en alianza con la compañía fabricante de instrumentos musicales Roland. Esto con la finalidad de avanzar en la construcción de un futuro donde la IA se empleada de forma ética en la música.