La tecnología manifiesta logros en todos los ámbitos en los que se desarrolla. La música representa uno de esos espacios en los que se obtienen resultados que para muchos representan un avance, mientras que para otros no son más que paliativos que ofrecen similitudes que añoran la originalidad, y por supuesto la esencia. Como en las canciones creadas con IA de artistas muertos.

La intervención de la inteligencia artificial en el espacio de la creación musical deriva en nuevas aportaciones melódicas. Creaciones que ofrecen la mezcolanza de lo bueno que ya fue y lo que pudo haber sido. Y que gracias a la tecnología, es.

Drowned in the Sun

Con tintes que inevitablemente traen al oído los riffs ligeros pero constantes de Come As You Are o Scoff, esta canción creada con IA de un artista muerto, Kurt Cobain, quien fuera vocalista y guitarrista de la legendaria banda de grunge de Seattle, Nirvana; sorprende por su gran parecido a la voz, imprudencia armónica, y giros repentinos del perteneciente al Club de los 27. Para la voz se contó con la participación del vocal de la banda tributo a Nirvana, Eric Hogan, mientras que la improvisación melódica es trabajo de inteligencia artificial.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Man, I know

Al más puro estilo de la grandiosa Amy Winehouse, el mismo proyecto, Over The Bridge, ubicado en Toronto, Canadá; analizó la obra de la cantante. Mediante los archivos MIDI, la inteligencia artificial revisó material de la artista y aprendió a componer al estilo de la intérprete británica. Man, I Know, es una canción creada con IA de una artista muerta que dejó también un gran hueco en la música. Para obtener mayor fidelidad sonora, los creadores del proyecto han recurrido a la voz de imitadores profesionales.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

The Roads Are Alive

Es una de las canciones creadas por IA de artistas muertos que han dejado una huella imborrable: Jim Morrison. Evoca el peculiar y penetrante timbre del Rey Lagarto. Representa el gran esfuerzo de la investigación y el desarrollo de la informática aplicada a la música. La ingeniería de audio ayudó a disipar la duda del parecido con Peace Frog, track del álbum Morrison Hotel, de la icónica banda de rock de Los Ángeles, The Doors.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

You’re Gonna Kill Me

La simplicidad rítmica dotada de la brillantez de Jimi Hendrix, resultó algo idóneo para que la inteligencia artificial pudiera analizar, copiar y reproducir. Con las bases de Purple Haze y Fire, piezas musicales con riffs bien definidos, esta canción creada con IA de un artista muerto, también perteneciente al Club de los 27, es una canción que sorprende a cualquiera.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

El proyecto Over The Bridge utilizó el programa de inteligencia artificial Magenta de Google. Se analizaron ritmos, escalas, secuencias y composiciones recurrentes en la obra de los artistas muertos. De cada uno, se tomaron entre 20 y 30 pistas de las que se estudiaron a detalle las letras y las melodías vocales. La finalidad, en palabras de los mismos directivos de la organización, es acompañar a los artistas de la industria de la música en la lucha diaria y constante que encuentra en la música el refugio a los trastornos psicosociales. El objetivo que las canciones creadas con IA de artistas muertos, nos inspiren a evitar que mueran jóvenes, aislados, tristes y creyendo que no sus vidas no valen nada, cuando claramente la historia de la música no sería lo mismo sin ella, y ellos.