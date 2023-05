Velas de miel. Los mejores usos para la magia diaria

Dentro del mundo del esoterismo, la miel es interpretada como un símbolo del Yo Superior, que es considerado una forma de ser capaz de alcanzarse a sí mismo sólo en una unión con una fuente divina. El uso de la miel en los rituales se emplea para potencializar los objetivos de riqueza, salud, prosperidad, sexo, amor y felicidad. Las velas de miel son una excelente forma de incluirla en los rituales.

La miel hoy en día se ha vuelto un indispensable en los rituales contemporáneos aunque no es algo novedoso. Se dice que los antiguos egipcios, creían que la miel eran las lágrimas del Dios Ra y que ofrendarla era un sinónimo de bienestar. Los romanos por su parte, la asociaban con la creatividad y la longevidad. Por ello, las velas de miel se han vuelto tan populares entre las personas que gustan de echar mano de la magia para mejorar su vida.

Las velas de miel son empleadas como un refuerzo de otros rituales debido a que su carga energética es muy fuerte, por ello, siempre que se requiera de una ayuda extra en la realización de un conjuro o ritual, se pueden usar para lograr resultados más certeros y oportunos. Estas velas pueden funcionar en individual o en grupos de tres. El encendido de las mismas, auguran la entrada al hogar de bendiciones, riqueza, dulzura y una infinita armonía.

Las velas de miel auténticas son hechas de manera artesanal y tienen un color marrón oscuro o amarillento, son sólidas y su aroma es inconfundible. Tienen muchas propiedades empleadas en la aromaterapia y se pueden emplear para sesiones de relajación o meditación. Pueden ser empleadas también para una velada romántica ya que la miel estimula los deseos sexuales y ayudan a propiciar escenarios amorosos.

Cinco usos de las velas de miel

1. Días mágicos

Los días 11 y 22 son considerados días mágicos porque se trata de número maestros. Esto quiere decir que estos días estamos más conectados con seres espirituales y el Universo. Prender velas de miel en estos días funciona como un agradecimiento y un infalible abrecaminos.

2. Endulzar una relación

La miel en sí misma es un elemento dulce. Por tanto si deseas añadir amor y dulzura a tu relación, lo ideal es encender velas de miel con los nombres de los amantes para reforzar el amor y el buen trato en una relación sentimental.

3. Purificar y armonizar

Si comienzas a sentir malas energías o vibras en determinados espacios, encender velas de miel puede ayudarte a purificar, armonizar y endulzar los espacios. Un buen movimiento de los objetos de sus lugares habituales, una limpieza profunda y la vela de miel puede ayudarte a que la energía fluya de mejor manera si es que sientes que tu hogar se encuentra atorado o conflictuado por alguna situación en específico.

4. Prosperidad y abundancia

Un plato hondo con agua y esencia de vainilla como soporte de las velas de miel puede ayudarte a mejorar tus peticiones de abundancia. Crearás un ambiente idóneo para reflexionar en tus planes futuros y el camino para lograrlos, además la miel es un llamador de la buena suerte y esto ayudará a que tus proyectos se concreten de manera adecuada.

5. Conservar propiedades o dinero

Encender velas de miel e intencionarlas para conservar alguna propiedad física o económica son un buen elemento para preservar y multiplicar estas posesiones ya que el origen de la miel es un acto de prosperidad y equilibrio. No olvides que todo ritual requiere una entrega total de fe en lo que estás haciendo.

No olvides que los restos de las velas de miel no «se leen» o interpretan porque éstas no usadas con intenciones de petición sino como un agradecimiento y una forma de ofrendar al Universo las bendiciones recibidas para que estas no finalicen. Si no es posible encontrar velas de miel, se puede recurrir a la “vela comodín”, es decir, una vela blanca untada con bastante miel y esto genera el mismo resultado.