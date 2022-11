Inteligencia Artificial en la música: casos y consecuencias

Vivimos en tiempos en los que la tecnología nos da sorpresas día a día. En los últimos años el uso de la Inteligencia artificial en la música se ha convertido en el pan de cada día ya que ha sido adoptada por diversas industrias. Se usa para vender, para mejorar procesos y recientemente para el arte.

Ya les habíamos platicado del creciente uso de la inteligencia artificial en el área del arte y el diseño, pero ahora toca el turno de la música. ¿Cómo se usa?, ¿quién la está ocupando? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias tendrá en los músicos? Todo esto te lo responderemos.

¿Cuál es el uso de la Inteligencia Artificial en la música?

Las inteligencias artificiales en la música se utilizan de dos maneras. La primera es la más conocida y tiene que ver con los algoritmos que plataformas como Spotify usan a la hora de recomendar artistas. Sin embargo, el otro uso es el que más llama la atención pues se implementa directamente en la creación de piezas musicales.

La primera obra que ganó fama por el uso de la inteligencia artificial fue la canción «Daddy’s Car». Este tema fue compuesto de la mano del músico Benoit Carré y tenía como meta generar una melodía inspirada en los Beatles. Aunque el resultado tuvo relativo éxito al escuchar esta canción no podías más que llegar a la conclusión de que era una obra genérica, sin magia, ni nada memorable.

Aunque no tuvo el éxito deseado, «Daddy’s Car», demostró que se podía crear música haciendo uso de la inteligencia artificial.

Caso Grimes y FN Meka

Ahora hablemos de casos más recientes de uso de la inteligencia artificial en la música. El primero de ellos es el de la cantante Grimes.

Grimes creó un grupo virtual que crea música a través de la tecnología. Este proyecto se llama NPC y tiene como finalidad la exploración de la tecnología a la hora de la exploración artística. A diferencia del experimento de Sony de hace 6 años, NPC ya se siente como una verdadera canción aunque hay que mencionar que también tiene mano humana, no sólo de Grimes sino también del DJ y productor Chris Lake, por lo que podemos pensar que se trata de una obra humana más allá de algo creado por la tecnología al cien por ciento.

Por otro lado tenemos el caso de FN Meka, que en los últimos meses tuvo bastante controversia. En esta ocasión el uso de la inteligencia artificial fue más allá de ser una herramienta más. Aquí va un poco más allá.

Resulta que el sello Factory New, creó a FN Meka con la intensión de que pudiera analizar las nuevas tendencias musicales y poder generar nuevas letras y melodías a partir de ese análisis. Su primer sencillo fue una colaboración con el rapero (real) Gunna y al streamer de juegos Clix. El tema fue producido por Turbo, cuyos trabajos anteriores han sido con artistas como Travis Scott, Young Thug y Lil Baby. La voz de la IA en la canción está interpretada por una persona real, pero las letras habrían sido generadas por el propio rapero.

Esto quiere decir que, aunque hubo mucha mano humana, al menos la parte de FN Meka hubo un uso de la inteligencia artificial al 100 por ciento en su creación.

Consecuencias

Aunque el uso de la inteligencia artificial es algo que puede causar miedo en los músicos que pueden perder su trabajo, la realidad es que sigue siendo una herramienta más que un sustituto del humano. Esto quiere decir que las inteligencias artificiales aún no son capaces de crear algo de cero sin tener que analizar datos y tendencias.

Pongámoslo así, cuando la música evoluciona es gracias a que alguien quizo crear algo nuevo, distinto a la tendencia del momento. Después otras personas agarran ese sonido y lo imitan generando así la nueva moda musical. Digamos que en este momento la inteligencia artificial se limita a ser el imitador, por lo que su obra no puede sustituir a aquella creada por el humano. Por último, aunque se trata de una herramienta importante, no hay que olvidar que si no hay un humano dándole una instrucción, esta computadora jamás creará algo, al no tener esa necesidad de expresar su sentir. Por lo que puedes dormir tranquilo ya que no te va a sustituir, al menos por ahora.