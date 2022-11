Festival Hipnosis: los reencuentros y las despedidas nunca fueron tan emocionantes

Este sábado 5 de noviembre se llevó a cabo la quinta edición del festival Hipnosis, uno de los más importantes en nuestro país. El cartel fue una joya, estuvo lleno de emociones y sorpresas para los asistentes, entre ellas la presentación de Primus, el regreso de The Mars Volta y la despedida de Kikagaku Moyo. Con shows como los que dieron Black Angels o la instalación por parte de Moon Duo, puedo asegurar que esta edición del festival fue un éxito. Sin duda la presentación de las bandas en vivo superó la emoción que generó el anuncio del cartel resultando en un sold out.

Comencemos por mencionar que el acceso al festival fue, para fortuna de los asistentes rápido y sin inconvenientes. Los escenarios estuvieron uno junto al otro lo que facilitó el disfrutar de las bandas desde varios puntos del Parque Bicentenario sin necesidad de desplazarse mucho para disfrutar de cada show. Cabe resaltar la puntualidad con la que transitó el cambio entre bandas ya que en su mayoría comenzaron y terminaron puntuales. No hubo accidentes, todo fluyó con la mejor vibra y las sorpresas de la noche hicieron de esta edición del festival Hipnosis algo legendario.

Lo único que pude atestiguar como desafortunado fue que cuando llegó la hora de The Mars Volta no hubo mucho espacio para los fotógrafos ya que el «pit» (espacio destinado para tomar fotografías hasta adelante) estaba atascado de personas que no necesariamente iban a trabajar. Por lo que la mayoría de las fotografías que podemos ver en redes sociales son desde lejos. Además creo que estuvieron mal acomodados los horarios de las bandas ya que Kikagaku Moyo dejó muy alta la vara para bandas como Moon Duo que si bien tenía buena escenografía sonaron como en cualquier reproductor de música digital y Chicano Batman que de psicodélicos no les vi nada y hasta pensé: «Chicano Batman, sal de ahí esa no es tu familia».

A parte de lo antes mencionado, fue un acierto comenzar el día con bandas como Lazy Eyes, Tempers y Still Corners que aportaron un ambiente perfecto para una tarde soleada y la llegada de los asistentes al festival Hipnosis. Cabe destacar que la producción se vio de las mejores en cuanto a organización y material audiovisual. Cuando comenzaron los australianos de Babe Rainbown ya se sentían los ánimos de los asistentes por los shows principales. Osees demostró que tienen todo para ser una gran banda, cada que los veo lo dan todo en el escenario.

Con el inicio de una noche icónica llegaron los Kikagaku Moyo, quienes considero fue el mejor show de la noche ya que estuvo lleno de sorpresas y se notó que estaban tan concentrados y enfocados en dar su mejor show que nos transmitieron paz al mismo tiempo que un viaje lisérgico por su música. Se sabe que para esta banda la improvisación lo es todo pero esta vez les funcionó tan bien que muchos nos ilusionamos y desilusionamos en un instante al entrar en cuenta de que está sería su última presentación internacional antes de separarse. Es un lujo que los pudimos ver en esta quinta edición del festival Hipnosis.

Black Angels demostró porqué son una bandota del rock psicodélico, su show aunque sin sorpresas siempre asegura pasar un buen rato con buena música y buen nivel en el escenario. Moon Duo fue una buena banda pero muy en el guión, creo que si les quitamos la instalación que implementaron en el show fue lo mismo que escucharlos en cualquier reproductor de música. Chicano Batman fue la única banda que creo no fue una buena elección para este festival al que ni en género pertenecen. Además de que estuve escuchado que se quedó corto. Yo los vi dándolo todo en el escenario y en cuanto al show no me salen debiendo pero fue un bajón en cuanto a lo que habíamos visto desde los Osees.

Primus fue sin duda una de las bandas más esperadas y fue un buen detalle que tocarán canciones suyas antes de comenzar con el tributo a Rush, durante el que muchos (menores de 40) se dispersaron sin poner mucha atención a lo que estaba pasando. De lo que no cabe duda es que son una bandota y lo demostraron en donde se debe: el escenario. A pesar de eso, con el tributo no lograron atraer a público nuevo, aunque no creo que esa fuera su intensión creo que cumplieron con las expectativas de las personas que los fueron a ver.

Justo en este momento el Parque Bicentenario se comenzó a atascar, estaba por comenzar The Mars Volta. De pronto, puntual como la mayoría del festival Hipnosis comenzaron los gritos y con ellos la canción: “Vicarious atonement”, seguida de una de las que más encendió al público «Roulette Dares» para dar paso a «Eriatarka». Pero sin duda el mejor momento fue con «L’Via L’Viaquez», en la que los asistentes cantaron, bailaron y hasta lloraron. The Mars Volta aportó, además de toda su experiencia y profesionalismo: una cucharada de melancolismo que nos hizo olvidar el frío.

«Graveyard Love» es el sencillo más nuevo de The Mars Volta, por obvias razones lo interpretaron y pocas eran las personas que se la sabían. Una de las cosas que pudimos notar durante todo el show fue la bandera negra que estaba colgada en una de las bocinas sobre el escenario. Un mensaje claro sobre la vida en Puerto Rico, como lo expresó Omar Rodríguez-López en una entrevista: el país se divide en un antes y un después del huracán María, la devastadora tragedia natural que en 2017 expuso el desdén sostenido y descarado con el que Estados Unidos aborda los temas fundamentales de dicho territorio. Una realidad que aqueja al país y del que The Mars Volta quizo hacernos partícipes en esta presentación.

Para cerrar el festival Romperayo puso a bailar a los asistentes que quedaban en El Parque Bicentenario que por cierto, se está convirtiendo en uno de los venues favoritos para conciertos y festivales al ser un espacio muy accesible para entrar y salir además de que el estacionamiento es amplio y los precios no son descabellados. Para concluir, esta edición del festival Hipnosis fue todo lo que esperábamos y más, los artistas que se presentaron se notó que saben su oficio y lo demostraron con creces en el escenario, aún no logro escuchar a alguien que piense que esta edición le quedó a deber algo. En muchos aspectos valió mucho la pena y espero poder presenciar una nueva edición igual o mejor a lo que vivimos este fin de semana.