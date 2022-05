Artistas famosos que crearon bajo el efecto de psicodélicos

Aldous Huxley

Aldous Huxley el popular escritor y filósofo británico, conocido por sus novelas y ensayos. Autor también de relatos cortos, poesías, libros de viajes y guiones. Huxley es recordado como representante del movimiento psicodélico, principalmente porque fue un ferviente creyente en su uso inteligente de ciertos químicos que liberan el espíritu humano. De esta manera el LSD se volvió parte fundamental en su vida.

William Burroughs

El escritor y uno de los principales exponentes de la Generación beat William S. Burroughs, fue conocido por su uso de drogas además de su creencia en la libertad sexual. Entre las drogas que más consumía se encontraba la heroína, el opio y el LSD. Según el escritor dijo que de todas las que llegó a tomar fue esta última la que le proporcionó mayor grado de conciencia.

Alex Grey

Hoy en día Alex Grey es es probablemente el máximo exponente del arte psicodélico. El artista ha experimentado con sustancias psicodélicas, mismas que lo han llevado a conocer más sobre su entorno y a ver con otros ojos el mundo que lo rodea. Que es esto precisamente lo que vemos plasmado en su obra pictórica.

Syd Barrett

En general se le atribuye el consumo de drogas a la banda completa, Pink Floyd. Específicamente Syd Barrett, fundador e integrante de la agrupación que en ese entonces fue catalogada como rock psicodélico, fue un ferviente consumidor de LSD. El músico utilizaba la droga como experimentación siendo en sus años activos en los que escribió más canciones como “Bike”, del álbum debut The Piper at the Gates of Dawn de 1967.

Pablo Picasso

Pablo Picasso fue el padre del cubismo y aportó a las vanguardias artísticas del siglo XX sus distintas incursiones en las técnica experimentales. Sin embargo, el pintor era dependiente de ciertas drogas psicotrópicas como el hachís, el opio y la morfina a la hora de trabajar.

Hunter S. Thompson

Hunter S. Thompson reconocido periodista y escritor estadounidense, a quien se le atribuye la creación del periodismo gonzo. Un modelo de periodismo que plantea eliminar la división entre sujeto y objeto, ficción y no ficción, y entre objetividad y subjetividad. El autor siempre fue muy abierto a la hora de hablar sobre las drogas, pues nunca escondió su adicción y fanatismo por toda clase de psicodélicos.