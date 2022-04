10 brillantes películas sobre el consumo y el mundo de las sustancias ilegales

Te compartimos 10 películas sobre sustancias ilegales y el mundo que guardan las drogas

Enter the Void

Gaspar Noé nos ofrece es una experiencia inmersiva y alucinante. Nathaniel Brown y Paz de la Huerta protagonizan un viaje visceral ambientado en la vibrante escena de clubes de neón de Tokio; que llevará a los espectadores a un gran viaje. A través de la vida, la muerte y los maravillosos y horribles momentos que se viven en los intermedios. Esta cinta fue estrenada en 2009.

More

More es una película de 1969, que se convirtió en la ópera prima del director francés Barbet Schroeder. La película aborda los temas de las drogas y el erotismo tal como eran en el mundo occidental en aquella época, razón por la que fue censurada en su estreno. La cinta cuenta con una genialidad de soundtrack compuesto e interpretada específicamente para la película por Pink Floyd.

«Un estudiante alemán llamado Stefan conoce en París a Estelle, una estadounidense adicta a las drogas. Poco a poco, Stefan va cayendo en la adicción a la heroína y se ve obligado a robar para poder sufragarse la dosis que su cuerpo necesita.»

Cherry

Cherry pertenece al género de drama y crimen dirigida por Anthony y Joe Russo. Está basada en la novela homónima escrita por Nico Walker (2018). Donde se narra la historia de un soldado del ejército de Estados Unidos con trastorno por estrés postraumático que comienza a robar bancos para comprar drogas. Es protagonizada por Tom Holland, Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli y Jeffrey Wahlberg.

«Un ex médico del ejército sufre un trastorno postraumático después de regresar de Irak. Al tratar de lidiar con la enfermedad, termina convirtiéndose en un ladrón de bancos para apoyar su adicción a las drogas.»

Candy

Se trata de una cinta romántica y dramática de 2006, adaptada de la novela de Luke Davies titulada Candy: A Novel of Love and Addiction. Fue dirigida por Neil Armfield y protagonizada por Heath Ledger, Abbie Cornish y Geoffrey Rush.

«Un profesor de química involucra a dos jóvenes amantes (Heath Ledger, Abbie Cornish) en su gusto de consumir heroína. Eventualmente la pareja, una artista llamada Candy y un poeta principiante llamado Don, se ven atrapados en una terrible dependencia a las drogas y fallan en todos sus esfuerzos por mantenerse limpios.»

99 Francs

99 francs quedó bajo la dirección de Jan Kounen y fue lanzada en 2007. Está basada en la novela 13,99 euros. La película es una sátira del mundo publicitario y el consumismo.

«Un ejecutivo de publicidad intenta ser despedido de su empleo pero en vez de ello es promovido.»

Harvard Man

El filme fue dirigido por James Toback y fue protagonizada por Adrien Grenier, Rebecca Gayheart, Eric Stoltz, Sarah Michelle Gellar, Gianni Russo y Michael Aparo.

«Un jugador del baloncesto de la liga dice a un gángster que él arruinará el próximo juego, a cambio de $100,000 dólares.»

True Romance

Conocido como La Fuga en México, es una cinta dirigida por Tony Scott estrenada en 1993. En el elenco vemos a Christian Slater, Anna Thomson, Patricia Arquette, Val Kilmer, Gary Oldman, entre otros.

«Clarence se enamora de una prostituta, roba una maleta repleta de cocaína, pensando que contiene la ropa de su amada, y ambos se fugan. Sin embargo, la mafia los persigue y los criminales matarán a quien se interponga entre ellos y la droga robada.»

Kids

Kids se estrenó en 1995 escrita por Harmony Korine y dirigida por Larry Clark. Cuenta con las actuaciones de Chloë Sevigny, Leo Fitzpatrick, Justin Pierce y Rosario Dawson.

«Un grupo de adolescentes de la ciudad de Nueva York centra sus vidas únicamente en alcohol, drogas y sexo. Uno de ellos, Telly, tiene una particular obsesión por arrebatar la virginidad a chicas más jóvenes.»

Drugstore Cowboy

Salió a la luz en 1989 dirigida por Gus Van Sant, protagonizada por Matt Dillon y basada en la novela autobiográfica de James Fogle, un ladrón y asaltante de farmacias.

«Bob es el cabecilla y el organizador de un grupo de yonquis. Con su frustrada mujer, Dianne, su leal socio, Rick, y la novia de la juventud de Rick, Nadine, Bob planea un ingenioso golpe y se pasa el resto de su vida colocándose.»

Liquid Sky

Liquid Sky, es de ciencia ficción lanzada en 1982. Fue dirigida por Slava Tsukerman y protagonizada por Anne Carlisle y Paula E. Sheppard. Se trata de una cinta que se convirtió de culto sobre la escena de club que surgió a principios de la década de 2000 en Brooklyn, Berlín, París y Londres conocida como electroclash.

«Una criatura extraterrestre invade la subcultura punk de Nueva York en su búsqueda por una sustancia que es liberada por el cerebro durante el orgasmo.»