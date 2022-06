Las bandas de rock psicodélico que te harán alucinar

El LSD influyó al rock psicodélico, ya que funcionó como una gran fuente de inspiración y detonante para los artistas, especialmente los músicos. Este estilo de rock que está inspirado o influenciado por la cultura psicodélica y lo que busca a través de su ritmo y música es replicar y potenciar las experiencias con drogas psicodélicas que alteran la mente.

Los pilares de este género fueron bandas como 13th Floor Elevators, The Beatles, The Byrds, The Yardbirds, y The Beach Boys. Cambiaron el rumbo del rock en los años 60s, alcanzando su punto clímax en el festival el Verano del Amor de 1967 y el Festival de Woodstock de 1969.

Dentro de sus raíces el rock psicodélico tomó también elementos del misticismo oriental, con instrumentos típicos. Sus características fueron: las guitarras eléctricas muy saturadas, largos loops, instrumentos de la India, fuerte presencia del teclado, samplers, jams instrumentales letras muy alucinantes y surrealistas sobre el esoterismo y la literatura.

Jefferson Airplane

Jefferson Airplane una banda estadounidense de rock originaria de la ciudad de San Francisco, pionera del movimiento psicodélico influenciado por el LSD. Se considera una de las primeras bandas de la escena de San Francisco en alcanzar el éxito.

Aphrodite´s Child

Aphrodite’s Child es ahora una banda de culto, formada en Francia por allá de 1968 por Vangelis Papathanassiou, Demis Roussos y Loukas Sideras; a ellos se sumó posteriormente Anargyros.

El éxito que fue un hit, y que los catapultó en la cima de la fama inmediatamente, se llamó “The 4 Horsemen” del álbum titulado “666” emitido en 1970.

Shocking Blue

Shocking Blue fue una banda neerlandesa de rock formada en 1967. La fundó Robbie van Leeuwen, Fred de Wilde, Klassje van der Wal y Cornelious van der Beek, Fred de Wilde. Se convirtieron en un referente del movimiento contracultural del momento, y fueron catapultados a la fama gracias a su sencillo “Venus”.

The Sacred Mushroom

The Sacred Mushroom fue una banda de blues rock y rock psicodélico originaria de Cincinnati en1966. Fueron una de las mejores bandas de Cincinnati a fines de la década de 1960, lidereados por el guitarrista y compositor Larry Goshorn y su hermano menor, el vocalista Tim Goshorn.

Solo cuentan con un solo disco titulado: “Sacred Mushrooms”

13th Floor Elevators

3th Floor Elevators fue una agrupación oriunda de Austin, Texas. Fundada por el guitarrista y vocalista Roky Erickson, Tommy Hall, y el guitarrista Stacy Sutherland en 1965. Tuvieron tal éxito que se convirtieron en un referente de la cultura Hippie.

The Moody Blues

The Moody Blues sigue vigente, la banda originaria de Reino Unido se fundó en 1964. Su primera voz fue Denny Laine, que más adelante sería compañero de Paul McCartney en Wings. También participaban en el grupo Graeme Edge, Ray Thomas, Clint Warwick y Mike Pinder.

Genesis

Genesis​ fue el legendario grupo de rock británico formado en 1967 por Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips.​ Su último álbum de estudio, Calling All Stations, fue publicado en 1997