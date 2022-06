Words & Music: las primeras grabaciones de Lou Reed

Los fans de Lou Reed estarán muy contentos, ya que Light in the Attic y Laurie Anderson han anunciado que se lanzará un proyecto sobre el músico neoyorquino titulado Lou Reed Archive Series, y la primera entrega será con el disco Words & Music, May 1965, el cual es producido por la propia Anderson, además de contar con Don Fleming, Jason Stern, Hal Willner y Matt Sullivan.

Este material fue grabado por el líder de The Velvet Underground durante el comienzo de su carrera, por lo que es una oportunidad única para disfrutar de la frescura de las canciones que Reed escribió durante gran parte de su juventud.

De hecho, estas grabaciones fueron enviadas por propio Lou Reed a su amigo John Cale, para que les diera una checada, lo más curioso del caso es que fueron enviadas con la etiqueta “derechos de autor de los pobres”. Aquí podremos encontrar versiones primarias de grandes temas como “I’m Waiting for the Man”, “Heroin” y “Pale Blue Eyes”, sin olvidar las canciones inéditas.

Incluso existe un cover que Cale realizó de la canción “Wrap Your Troubles in Dreams” de Nico, así como una versión temprana de “Men of Good Fortune” y otra de “Buttercup Song”, una de las rarezas más comentadas por los seguidores de The Velvet Underground.

Words & Music será publicado en diferentes formatos, desde LP para los amantes del vynil, hasta cassette y CD para los coleccionistas, sin dejar de lado la versión digital para todos los fans juveniles de Lou Reed. Eso sí, debemos aclarar que hay un paquete de lujo limitado a 7500 copias, la cual tendrá portada despegable, 2 LP’s y un extra de 7″ editado por Third Man Records con seis pistas que incluyen demos antiguos y un cover de “Don’t Think Twice, It’s All Right” de Bob Dylan.

Así mismo la Biblioteca de Nueva York se prepara para revelar los archivos secretos de Lou Reed durante esta semana. Y por si aún quedas satisfecho, un nuevo podcast llegará al streaming, dedicado únicamente a dicha colección; la emisión estará conducida por Tunde Adebimpe, integrante de TV on the Radio.

El primer adelanto de este álbum es una versión temprana de “I’m Waiting for the Man” y ya la puedes escuchar en plataformas digitales como Deezer y Spotify. Pero nosotros te la dejamos aquí abajo: