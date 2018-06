20 CANCIONES DE PUNK QUE PODRÍAN DEFINIR AL FEMINISMO

Bikini Kill, 7 Year Bitch y Slant 6, son tres de las bandas más representativas que formaron parte de la tercera ola de feminismo en los años 90, con el tan bien conocido movimiento Riot grrrl. Sus canciones, junto a las de otras agrupaciones al rededor del mundo, definen el feminismo en uno de los géneros que nacieron para estar en contra de, y cuestionar, lo establecido. Como los roles de género y la moral, por ejemplo.

Fue en la década de los 90 cuando el feminismo se comenzó a apropiar del punk, al mismo tiempo en que se desarrollaba la tercera ola de feminismo que se caracterizó por la ramificación de las problemáticas sociales y diferencias, identificadas por los distintos estereotipos de género a los que estaba sometida la mujer, definidos por la nacionalidad, la religión o la clase social.

El movimiento Riot grrrl se originó en Washington, Estados Unidos de Norteamérica, esta corriente de pensamiento comenzó a esparcirse permeando en el arte y el print de fanzines y otras publicaciones independientes, además de en la música alternativa con bandas como Bikini Kill, Bratmobile y Slant 6. Su idea era que, durante décadas, los hombres habían sido los únicos referentes de la música y era hora de que las mujeres se adueñaran de la industria.

Si embargo, aunque este periodo fue el más fuerte, no fue el único. Desde mediados de los 70 que distintas bandas comenzaron a cambiar el papel de la mujer en la música, aun sin necesariamente considerarse feministas.

La relación de estas artistas con la música punk fue natural. El punk es el género de la rebelión, del anti sistema y de querer cambiarlo todo. Esto les dio la oportunidad a muchas bandas de hacer música con un mensaje fuerte, en este caso, con la bandera del feminismo.

Son muchas las bandas que conformaron la definición del punk feminista. En 2016, Pitchfork realizó un listado de las 33 canciones más importantes de este movimiento, que incluye a Patti Smith, X-Ray Spex, PJ Harvey y Hole, entre otros.

“LAND”, PATTI SMITH

La canción dura cerca de 10 minutos y es un recorrido por 3 sencillos del álbum, “Horses”, “Land of a 1000 dances” y “La Mer (de)”. Smith fue una de las primeras heroínas del punk y esta composición no solo es una obra maestra musical, sino que abre las puertas de todas las artistas que quisieron seguir los pasos de la cantante.

“SURVIVE”, THE BAGS

La banda de Los Angeles demostró que las mujeres podían crear sus propios sonidos. The Bags perteneció a la primera ola de feminismo y publicaron solo un EP, pero fue suficiente para dejar un legado que es recordado hasta el día de hoy.

“TYPICAL GIRLS”, THE SLITS

Viv Albertine, la guitarrista de The Slits, dijo en 1976 que cuando empezó a hacer música no tenía ningún héroe a quien seguir. “Después se me ocurrió que no necesitaba un héroe. Podría tomar mi guitarra y solo tocar”, señaló. “Typical girls” protesta en contra de los estereotipos de las mujeres, que ellas mismas desafiaron constantemente.

“TOO MANY CREEPS”, BUSH TETRAS

La canción de 1980 es una protesta contra el acoso callejero, un tema que ha vuelto a ponerse en la palestra durante los últimos años. Las letras están hechas desde el cansancio de las mujeres por la realidad que viven día a día en las calles.

“NO ONE’S LITTLE GIRL”, THE RAINCOATS

The Raincoats fue la primera banda que se definió como feministas del punk. Durante su carrera hicieron canciones sobre la cultura de la violación y la independencia de la mujer. En este sencillo, la agrupación llama a las mujeres a realizar lo que quieran hacer.

“ME GUSTA SER UNA ZORRA”, VULPES

Mientras el mundo de la música seguía teniendo un fuerte componente moral, Las Vulpes llegaron a poner en la mesa el tema de la liberación sexual. La banda española incluso hizo que cancelaran un programa, llamado Caja de ritmos, después de cantar en vivo “Me gusta ser una zorra”.

“FLOWER”, SONIC YOUTH

Aunque Sonic Youth nunca se identificó con el punk en su música, si lo hizo en la forma en que expresaban sus opiniones. En “Flower”, la bajista, Kim Gordon, es quien le da el poder a la mujer con la música y las vagas letras que se distinguen del sencillo.

“SUGGESTION”, FUGAZI

En esa canción, Ian MacKaye canta desde la perspectiva de una mujer. El sencillo trata sobre las miradas lascivas y el acoso al que las mujeres se enfrentan en las calle. Aunque el movimiento feminista no vio con buenos ojos el trabajo de MacKaye, Kathleen Hanna, pionera de Riot Grrrl, señaló que “esa canción cambió mi vida. Era la primera vez que escuchaba a un hombre hablando sobre un tema que aqueja mayoritariamente a las mujeres”.

“SHE SAID ‘BOOM’”, FIFTH COLUMN

Fifth Column son una banda canadiense formada únicamente por mujeres. Fueron pioneras en el feminismo en su ciudad y más tarde serían valoradas por el movimiento Riot grrrl.

“FEELS BLIND”, BIKINI KILL

Esta banda creó los himnos de la solidaridad femenina y fueron las pioneras del ala musical de la tercera ola de feminismo. “Feels blind” es una especia de manifesto para las mujeres que estaban despertando su conciencia en la época.

“PRETEND WE’RE DEAD”, L7

Donita Spark, al vocalista de la banda, hace referencia a la marginalización de la mujer en la sociedad. La solución de la banda, e la unidad.

“WHAT KIND OF MONSTER ARE YOU?”, SLANT 6

La banda se separó en 1995, pero esta canción del 93 sigue siendo un himno para las temáticas de género. Slant 6 hace una crítica a los roles de género y se pregunta: “¿por qué debería estar asustada de ti?”.

“50 FT. QUEENIE”, PJ HARVEY

Un joven PJ Harvey intentando romper las reglas del patriarcado. Eso es “50 ft. Queenie”, una canción que rompe el modelo del rock con el hombre en el centro y se impone como una grande del género.

“HER JAZZ”, HUGGY BEAR

A pesar de que en el 91, el feminismo en Gran Bretaña llevaba años influenciando la música, Huggy Bear decidió unirse al movimiento Riot grrrl en esa década. La canción habla sobre las conductas avasalladoras de los hombres contra las mujeres y como se debería hacer una revolución de chicos y chicas.

“VIOLET”, HOLE

Antes de que la banda se volviera comercial y que Courtney Love ridiculizara al movimiento Riot grrrl, Hole también podía ser considerada una agrupación feminista. En “Violet” se hace referencia a como las mujeres han sido dejadas en una posición inferior, lo que hace que los hombres hagan y tomen lo que quieran.

“CROCHET”, THE JULIE RUIN

Hélène Cixous inspiró a Kathleen Hanna para realizar este disco, después de la separación de Bikini Kill. La canción habla sobre el feminismo de la escritora y pone en la mesa el argumento de que el crochet hace que las mujeres no piensen en las interrogantes de su vida.

“HOT TOPIC”, LE TIGRE

Música de baile feminista, eso es lo que hice Le Tigre en la mitad de la década de los 90. Yayoi Kusama, Marlon Riggs y Eileen Myles, son algunos de los artistas que inspiraron esta canción.

“#1 MUST HAVE”, SLEATER-KINNEY

La canción habla sobre las violaciones en los conciertos y como las mujeres son vulnerabilizadas en estas ocasiones masivas. La banda luchó por el cambio, aun cuando muchas veces les dijeron que tenían que salir de la política para poder popularizar su música.

“I BELIEVE YOU“, WHITE LUNG

La canción habla sobre lo que viven las mujeres cuando hablan de ser víctimas de algún tipo de agresión sexual. Mientras que las sociedad las hace sentir culpables con preguntas como “¿qué estabas usando?”, White Lung hace una fuerte declaración con esta canción, “yo te creo”.

“AND BREEDING”, PRIESTS

Barbara Kruger definió una vez su trabajo musical como un comentario sobre el “poder y el control y los cuerpos y el dinero”. En esta canción, la banda hace una crítica sobre el rol de las mujeres en nuestra sociedad.

Con información de Pitchfork y Culto