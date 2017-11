Por Viri Jane

El fotógrafo de prensa y de publicidad Garry Winogrand (Nueva York, 1928-1984) es considerado el pionero de la fotografía callejera, género a medio camino entre lo documental y lo poético que, desde la década de los cincuenta, combina nociones específicas: el encuentro fortuito, el modelo improvisado y anónimo, y la gracia de la foto instantánea, además del gusto por la escena espontánea y la belleza casual.

Women are Beautiful (Las mujeres son hermosas), portafolio de Garry Winogrand publicado en 1975, ofrece un testimonio del tráfago de la vida cotidiana de mujeres desconocidas en una megalópolis. Con una cámara de 35 milímetros y una lente de gran angular, estas transeúntes desprevenidas fueron captadas mientras caminaban por la acera, un parque, un museo, un centro comercial o una marcha de protesta, en imágenes que parecen surgidas del puro azar, pero que se traducen en una observación llena de simpatía, humor cándido y, en ocasiones, ironía.

Esta crónica visual de la cultura urbana y de la liberación femenina hace recobrar la atmósfera vibrante de las décadas de los sesenta y setenta en las que Garry basó la mayoría de su obra, en una secuencia de 85 impresiones vintage de sorprendente calidad estética y dimensión sociológica.

La exposición se ha presentado anteriormente en Moscú, Viena, Seúl y Dusseldorf. La serie pertenece al acervo de Lola Garrido, veterana coleccionista, curadora y promotora española de prestigiosa trayectoria.

Garry Winograd nació en 1928 en el Bronx (Ciudad de Nueva York). Era hijo de una familia de inmigrante judíos provenientes de Europa Oriental. De niño asistió a las escuelas locales y desde una edad temprana comenzó a realizar fotografías. Su pertenencia a la clase trabajadora y la necesidad por sobrevivir en uno de los barrios menos distinguidos en la ciudad le dieron una valentía y resistencia sin paralelo. Era lo que se conoce en Estados Unidos como un street smart.

Winogrand sirvió dos años en el ejército como meteorólogo, y luego comenzó a estudiar pintura en el programa General Studies de la Universidad de Columbia en 1948. Fue ahí donde conoció, gracias a un compañero de la escuela, el cuarto oscuro. Un par se semanas más tarde Winograd abandonó la pintura y adoptó la fotografía como su medio de expresión definitivo.

Las cámaras me intrigaban, siempre han tenido algo seductor para mí. De pronto un cuarto oscuro estuvo disponible y en ese momento nada me detuvo. En la Columbia University había un club de fotografía en el mismo sitio donde estudiaba pintura. Alguien me enseñó a usar los bártulos y desde entonces no me he dedicado a otra cosa.