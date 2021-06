5 INCREÍBLES SAGAS DE LA LITERATURA FANTÁSTICA

La literatura fantástica es un género literario de ficción, generalmente en forma de novela o de relato corto. Se caracteriza porque utiliza la magia y otras formas sobrenaturales como elemento primario de su argumento; temática o ambiente. El género fantástico se asocia y se pone en contraste con la ciencia ficción y el terror. Los tres géneros ofrecen ingredientes comunes tales como elementos alejados radicalmente de la realidad o especulaciones sobre cómo podría ser dicha realidad; o cómo pudiera haber sido.

Magia, criaturas sobrenaturales y mágicas son comunes en muchos de estos mundos imaginarios. La literatura de fantasía puede estar dirigida tanto a niños como a adultos.

La fantasía es un subgénero de la ficción especulativa y se distingue de los géneros de ciencia ficción y horror por la ausencia de temas científicos o macabros, respectivamente; aunque estos géneros se superponen. Históricamente, la mayoría de las obras de fantasía fueron escritas, sin embargo, desde la década de 1960. Un segmento creciente del género de fantasía ha tomado la forma de películas, programas de televisión, novelas gráficas, videojuegos, música y arte.

El relato fantástico, desde sus orígenes, intenta conciliar lo irreconciliable. En él convergen dos planos: lo real y lo insólito. Este género se ha regido por lo infantástico, es decir, por lo negativo, lo opuesto, lo inexistente: lo increíble de Gautier; el no-muerto de Stoker; el mito innombrable de Lovecraft; lo inconcebible e inaudito de Caillois y de Vax; lo incierto de Bessière.

A principios del nuevo siglo, la fantasía experimentó un nuevo auge tanto en la literatura como en el cine. Los precursores son, en particular, el éxito de los libros y películas de Harry Potter; así como las películas de El señor de los anillos. La nueva versión de las Crónicas de Narnia o la serie Percy Jackson y Eragon también contribuyeron a la ola de fantasía de la década de 2000; algunas de las cuales continúan hasta nuestros días.

También los subgéneros se hicieron populares, por ejemplo, la fantasía oscura. En la alta fantasía que prevalece actualmente, existe una tendencia hacia un tratamiento más complejo de sus motivos; por ejemplo, evitando las convenciones de género. George R.R. Martin, Steven Erikson y JV Jones son vistos como pioneros de esta moderna fantasía.

TE RECOMENDAMOS 5 INCREÍBLES SAGAS, PARA QUE TE SUMERJAS EN LA LITERATURA FANTÁSTICA

‘Crónicas de Belgarath’– David Eddings, 1982.

Las Crónicas de Belgarath es una epopeya fantástica de cinco libros escrita por David Eddings y Leigh Eddings. Sigue el viaje del protagonista Garion y sus compañeros; primero para recuperar una piedra sagrada y luego para usarla contra el antagonista Torak. El primer libro de la serie se convirtió en best seller. Se le ha llamado tanto el «último suspiro» de la fantasía tradicional; como «una de las megasagas fundadoras» de la fantasía moderna, según Publishers Weekly.

Los volúmenes incluyen Pawn of Prophecy (1982); Queen of Sorcery (1982); Magician’s Gambit (1983); Castle of Wizardry (1984); y Enchanters End Game (1984). El título de cada libro combina un término de ajedrez con un término de fantasía; mientras que el concepto de un ‘Juego del Destino’ es motivo significativo en la historia.

La serie fue un éxito de ventas. Pawn of Prophecy (1982) se convirtió en «una sensación instantánea» según Jason Heller, escribiendo para NPR en 2017.

‘Dragonlance’– Laura Hickman, Tracy Hickman y Margaret Weis, 1984.

Dragonlance es un universo compartido creado por Laura y Tracy Hickman, y ampliado por Tracy Hickman y Margaret Weis bajo la dirección de TSR Inc; en una serie de novelas de fantasía.

Los Hickman concibieron Dragonlance mientras conducían en su automóvil camino a TSR para una entrevista de trabajo. Ahí, Tracy Hickman conoció a Margaret Weis, su futura compañera de escritura, y reunieron a un grupo de asociados para jugar Calabozos & Dragones. Las aventuras durante aquella partida inspiraron una serie de módulos de juego, novelas, productos licenciados como juegos de mesa y figuras de plomo en miniatura.

Dragonlance tiene lugar en el mundo ficticio de Krynn, parte del multiverso de Calabozos & Dragones, y consta de cinco edades. Contiene numerosos personajes; una extensa línea de tiempo; y geografía altamente detallada.

En el mundo de Krynn, los dioses del bien y del mal luchan eternamente, unidos en batalla por los mortales y los verdaderos hijos de Krynn: los dragones. Los magos toman la Prueba de alta hechicería, un rito de iniciación que conduce a un mayor poder. Los Caballeros de Solamnia buscan el honor y sirven como defensores contra las fuerzas de la oscuridad. Los héroes se encuentran en personas comunes que luchan por sus hogares y seres queridos. Mientras los ejércitos de dragones buscan conquistar el continente de Ansalon; queda una esperanza: la legendaria dragonlance.

‘El Elfo Oscuro’– R.A. Salvatore, 1990

Sin lugar a dudas, el escritor más famoso de los Reinos Olvidados.

The Dark Elf Trilogy es una precuela de la trilogía Icewind Dale de R. A. Salvatore. Drizzt Do’Urden, un drow o elfo oscuro, fue pensado originalmente como personaje secundario en la trilogía Icewind Dale para Wulfgar el bárbaro. Sin embargo, el autor pronto se dio cuenta de lo popular que era el personaje y Drizzt se convirtió en protagonista. El libro final, Sojourn, entró en la lista de los más vendidos del New York Times.

Drizzt Do’Urden, el elfo oscuro que reniega de su raza y la salvaje diosa araña Lloth, abandona su ciudad natal, Menzoberranzan; para emprender toda una serie de aventuras a lo largo de Faerûn (el mundo en el que se alojan todas las aventuras de Calabozos & Dragones). Además, como mejor espadachín de Faerûn, tiene el aliciente de contar con uno de los antagonistas más interesantes de todas las novelas ambientadas en este universo: Artemis Entreri.

Una interminable saga de 26+1 libros (al menos por ahora) de la que, si no has oido nada, puedes probar con los 6 primeros tomos.

‘La Rueda del Tiempo’– Robert Jordan, 1990

La rueda del tiempo es una serie de novelas de alta fantasía escritas por el autor estadounidense James Oliver Rigney Jr., bajo su seudónimo de Robert Jordan. Originalmente planeada como una serie de seis libros; La rueda del tiempo se extendió por catorce volúmenes, además de una novela precuela y dos libros complementarios.

Miles y miles de páginas para contarnos la evolución de tres muchachos de pueblo y su conversión en reyes y generales que luchan por evitar que el mundo desaparezca a manos de la oscuridad. Una compleja maraña de relaciones políticas, pueblos, intereses y luchas internas tan profunda que te dejan con la boca abierta.

Robert Jordan murió en 2007 mientras trabajaba en lo que estaba previsto que fuera el duodécimo y último volumen de la serie. Preparó extensas notas para que otro autor pudiera completar el libro según sus deseos. El también escritor de fantasía y fanático de La Rueda del Tiempo, Brandon Sanderson; fue contratado para completar la pieza. Sin embargo, durante el proceso de escritura, se decidió que el libro sería demasiado grande para ser publicado en un solo volumen y, en cambio, se publicaría en tres.

La serie está ambientada en un mundo sin nombre que, debido a la naturaleza cíclica del tiempo, es simultáneamente el pasado distante y el futuro lejano de la Tierra.

‘El señor de los anillos’– J. R. R. Tolkien, 1954

Una saga fantástica que no necesita intoducción.

«Tres Anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo.

Siete para los Señores Enanos en casas de piedra.

Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir.

Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro

en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.

Un Anillo para gobernarlos a todos. Para encontrarlos,

un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas

en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras».