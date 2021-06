Cheech y Chong son dos figuras muy importantes en el movimiento cannábico, en la comedia llevada al cine con un enfoque hacia la marihuana, así como su activismo en el movimiento hippie. Son un dúo que desde siempre se dedicaron a la comedia, sus nombres completos son: Richard Marin y Tommy Chong.​ Juntos alcanzaron el éxito comercial y cultural en las décadas de 1970 y 1980 con sus rutinas de stand up, películas hippie, de amor libre, las contraculturas y por supuesto, sobre su apasionado mundo cannábico.

Así comenzó todo

Los dos amigos y comediantes se conocieron en Vancouver, Canadá. Por allá de 1960. Chong era canadiense y Cheech se había mudado desde el sur de California pues no quería ser reclutado para la guerra de Vietnam que estaba en su apogeo. Hubo una gran conexión entre ambos y desde entonces comenzaron con sus espectáculos de stand up. Tenían un humor muy contagioso y un gran carisma, por lo que el éxito tocó a su puerta.

El dúo fantástico del cannabis, lanzó varios álbumes de comedia, ya que en ese entonces no existían los podcast por streaming todo se grababa en cassttee. Más tarde protagonizaron su propia serie de películas de bajo presupuesto y hasta publicaron algunos temas musicales. Entre los que destacan: «Earache My Eye», «Basketball Jones», «Santa Claus and His Old Lady» y «Sister Mary Elephant». Es muy probable que los hayas llegado a ver o escuchar algún tema en películas más actuales, pues este dúo sigue vigente. O que hayas visto su largometraje más famoso, solo que han pasado a la historia manteniendo un bajo perfil.

Up in the smoke, la película

Para 1978, Cheech y Chong estrenaron su primer y último largometraje, Up in Smoke, llevándolos a la cima. Pues fue tan exitoso en taquilla que llegaron a recaudar más de 44 millones de dólares (aunque haya sido un filme de muy bajo presupuesto). La trama giraba en torno a un detective antinarcóticos que persigue a un par de drogadictos originarios de Los Ángeles. Ambos viajando desde Tijuana, México en una camioneta fabricada solamente con marihuana. ¿Suena muy fumado no?

Y eso no fue suficiente, Up in Smoke trascendió la barrera del tiempo y se convirtió en un filme de culto, y ellos se ganaron el título de pioneros en el género cinematográfico de fumetas. Fue dirigido por Lou Adler y protagonizada además de Cheech y Chong; por Edie Adams, Strother Martin, Stacy Keach y Tom Skerritt.

Comedy duo Cheech and Chong syphon petrol into a rubbish bin in a scene from ‘Cheech & Chong’s Next Movie’, 1980.

Tiempo después, ya en los 80s, el dúo tomó caminos diferentes después de su éxito cinematográfico. Se separaron y pasaron muchos años distanciados, solamente tenían apariciones fugaces en programas de televisión y prestaron su voz para películas animadas. Incluso en el año 2000, ambos artistas interpretaron personajes en la serie de televisión animada South Park para el episodio «Cherokee Hair Tampons». Fue hasta 2014 que el sueño de sus fans se hizo realidad y llegó la esperada reunión de Cheech y Chong; aparecieron juntos en un episodio de Tom Green’s House Tonight.