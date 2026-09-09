Apuestas NFL Semana 1 2026: mejores picks y pronósticos

Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL

Los Seattle Seahawks comenzarán la temporada como campeones del Super Bowl y se enfrentarán al mismo equipo al que derrotaron en la final. New England tendrá inmediatamente la oportunidad de buscar revancha después de caer 29-13 ante Seattle en el Super Bowl LX. La NFL abrirá la temporada el miércoles 9 de septiembre y, apenas un día después, llevará a San Francisco 49ers y Los Angeles Rams al Melbourne Cricket Ground para el primer partido de temporada regular de la liga en Australia.

Para los apostadores, la Semana 1 siempre tiene un grado mayor de incertidumbre porque todavía no sabemos cuánto de lo visto durante la pretemporada se trasladará a los partidos que realmente cuentan. Las líneas y cuotas también pueden moverse conforme se acerca el kickoff.

Favoritos para ganar el Super Bowl LXI

Tomando como referencia las cuotas de FanDuel consultadas el 8 de septiembre de 2026, estos son los cinco equipos de esta lista con las cuotas más cortas. Las cifras pueden cambiar.

Los Angeles Rams +550 Buffalo Bills +1000 Seattle Seahawks +1100 Baltimore Ravens +1300 Los Angeles Chargers +1600

En el extremo opuesto aparecen algunos equipos con cuotas mucho más largas:

Arizona Cardinals +100000 Miami Dolphins +75000 New York Jets +40000 Cleveland Browns +40000 Tennessee Titans +17500

Mis 3 mejores apuestas ATS de la Semana 1

ATS significa apostar contra el spread o hándicap, es decir, no basta con elegir quién gana: importa también la diferencia de puntos establecida por la casa.

Detroit Lions -6.5 Chicago Bears -3 Jacksonville Jaguars -8.5

Las líneas de los partidos que aparecen a continuación corresponden a bet365, consultadas el 8 de septiembre de 2026, y pueden cambiar antes del kickoff.

Miércoles 9 de septiembre

New England Patriots @ Seattle Seahawks — Seahawks -3.5

Los Patriots esperan este partido con ansias: siete meses después del Super Bowl vuelven a encontrarse con Seattle. Ambos equipos intentarán demostrar que el éxito de la temporada pasada no fue casualidad. New England terminó 2025 con marca de 14-3 y un perfecto 8-0 como visitante, mientras Seattle cerró también 14-3, con récord de 8-1 fuera de casa.

Creo que Seattle vuelve a ganar, pero espero un encuentro mucho más cerrado que el Super Bowl. Con 3.5 puntos disponibles, prefiero tomar al equipo que demostró durante toda la temporada pasada que podía competir lejos de casa.

Ganador proyectado: Seattle Seahawks

Pick ATS: New England Patriots +3.5

Jueves 10 de septiembre

San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams — Rams -3.5

La NFC Oeste vuelve a presentar uno de los partidos más atractivos de la jornada. Los Rams terminaron 12-5 en 2025 y llegaron al Juego de Campeonato de la NFC; San Francisco también acabó 12-5 y alcanzó la Ronda Divisional. Los Ángeles reforzó su defensa con la incorporación de Myles Garrett, quien estará disponible para jugar en Australia.

Aaron Donald regresó del retiro para la temporada 2026, pero Sean McVay confirmó el 8 de septiembre que no viajará a Australia ni jugará en Semana 1. Garrett, quien había lidiado con molestias en la rodilla durante el verano, estará listo para enfrentar a San Francisco.

Históricamente, estos rivales han protagonizado juegos cerrados y considero que 3.5 puntos son suficientes para respaldar a San Francisco. Veo a Matthew Stafford y los Rams encontrando la manera de ganar, pero por poco.

Ganador proyectado: Los Angeles Rams

Pick ATS: San Francisco 49ers +3.5

Domingo 13 de septiembre

Buffalo Bills @ Houston Texans — Bills -1.5

Este es un gran enfrentamiento entre la ofensiva de Buffalo y una defensa de Houston que fue una de las bases del éxito de los Texans la temporada pasada. Los Bills terminaron 12-5 y vuelven a comenzar el año entre los favoritos de la AFC.

Creo que Houston tiene las herramientas para provocar errores y mantener a Josh Allen bajo presión. Mi lectura se inclina por una pequeña sorpresa en casa.

Ganador proyectado: Houston Texans

Pick ATS: Houston Texans +1.5

Chicago Bears @ Carolina Panthers — Bears -3

Chicago fue probablemente una de las mayores sorpresas de 2025. Terminó 11-6 y ganó la NFC North, después de sacar adelante varios partidos cerrados con jugadas decisivas en los minutos finales.

Carolina también superó las expectativas: terminó 8-9 y ganó la NFC South. Eso hace este partido más interesante de lo que podría parecer, pero confío más en Chicago. Con el spread en tres puntos, me quedo con los Bears.

Ganador proyectado: Chicago Bears

Pick ATS: Chicago Bears -3

Cleveland Browns @ Jacksonville Jaguars — Jaguars -8.5

Jacksonville aparece como favorito por 8.5 puntos. Los Jaguars vienen de una temporada de 13-4, mientras Cleveland llega con muchas más dudas ofensivas.

Es un spread grande para Semana 1, pero mi lectura del enfrentamiento no cambia. Jacksonville tiene suficiente velocidad defensiva para complicar a una ofensiva de Cleveland que llega con interrogantes en protección y producción. Incluso con una línea por encima de un touchdown, espero una victoria por doble dígito.

Ganador proyectado: Jacksonville Jaguars

Pick ATS: Jacksonville Jaguars -8.5

New Orleans Saints @ Detroit Lions — Lions -6.5

Detroit viene de una temporada de 9-8 en 2025, después de varios años mucho mejores, y la defensa tuvo problemas durante distintos tramos de la campaña.

Aun así, veo una diferencia importante de talento entre estos equipos. New Orleans puede mover el balón y hacer peligroso el último cuarto, que es justo lo que me preocupa con 6.5 puntos. Pero en casa espero que Detroit imponga su ofensiva.

Ganador proyectado: Detroit Lions

Pick ATS: Detroit Lions -6.5

Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals — Bengals -3.5

Ambos equipos entran con aspiraciones de playoffs. Tampa Bay terminó 8-9 el año pasado, mientras Cincinnati comienza otra temporada con Joe Burrow al frente de una ofensiva capaz de remontar rápidamente.

Creo que los Bucs pueden empezar mejor y obligar a Cincinnati a perseguir el marcador. Veo valor en Tampa Bay con los puntos y también creo que puede dar la sorpresa.

Ganador proyectado: Tampa Bay Buccaneers

Pick ATS: Tampa Bay Buccaneers +3.5

Miami Dolphins @ Las Vegas Raiders — Raiders -3.5

Miami cambió profundamente su roster durante la temporada baja. Malik Willis es el quarterback titular de los Dolphins para Semana 1. Las Vegas también estrena quarterback: Kirk Cousins comenzará la temporada como titular de los Raiders. La lista de titulares anunciada para la jornada confirma ambos movimientos.

La experiencia de Cousins me hace confiar un poco más en Las Vegas para ganar en casa. Willis añade movilidad a la ofensiva de Miami y creo que puede mantener el marcador suficientemente cerca para aprovechar los 3.5 puntos.

Ganador proyectado: Las Vegas Raiders

Pick ATS: Miami Dolphins +3.5

Atlanta Falcons @ Pittsburgh Steelers — Steelers -3.5

Este será el debut de Tua Tagovailoa como quarterback titular de Atlanta. Los Falcons lo eligieron para Semana 1 mientras Michael Penix Jr. continúa su recuperación y estará inactivo frente a Pittsburgh.

No será un debut sencillo ante la defensa de los Steelers. Del otro lado está Aaron Rodgers, quien sigue activo como quarterback titular de Pittsburgh. Su experiencia es un factor importante en un juego inaugural como éste.

Ganador proyectado: Pittsburgh Steelers

Pick ATS: Pittsburgh Steelers -3.5

Baltimore Ravens @ Indianapolis Colts — Ravens -3.5

Indianapolis terminó 8-9 después de un buen arranque y cerró la temporada con siete derrotas consecutivas.

Baltimore vuelve a empezar entre los contendientes de la AFC y no quiero complicar demasiado este pick. Creo que los Ravens son el equipo más completo y deberían comenzar la temporada con una victoria de más de un gol de campo.

Ganador proyectado: Baltimore Ravens

Pick ATS: Baltimore Ravens -3.5

New York Jets @ Tennessee Titans — Titans -1.5

Las expectativas son bajas para ambos equipos: Jets y Titans terminaron 3-14 en 2025. Tennessee además acumula apenas seis victorias entre las últimas dos temporadas.

No es el juego más atractivo del domingo, pero precisamente por eso prefiero tomar los puntos en un enfrentamiento que veo muy parejo. Geno Smith comenzará la temporada como quarterback titular de los Jets y creo que New York tiene posibilidades reales de dar la sorpresa.

Ganador proyectado: New York Jets

Pick ATS: New York Jets +1.5

Arizona Cardinals @ Los Angeles Chargers — Chargers -9.5

Arizona empieza una nueva etapa después de la salida de Kyler Murray, quien está en Minnesota. Jacoby Brissett es el quarterback titular de los Cardinals para la Semana 1, mientras Justin Herbert sigue al frente de los Chargers.

Los Chargers llegan como favoritos por 9.5 puntos. Es uno de los spreads más grandes de la jornada, pero confío en Los Angeles para controlar el partido.

Ganador proyectado: Los Angeles Chargers

Pick ATS: Los Angeles Chargers -9.5

Green Bay Packers @ Minnesota Vikings — Vikings -1.5

Kyler Murray es el quarterback titular de Minnesota para comenzar la temporada y buscará relanzar su carrera bajo Kevin O’Connell.

Green Bay llega con dos ausencias enormes. Micah Parsons comenzará la temporada en la lista PUP y se perderá al menos los primeros cuatro juegos, mientras Josh Jacobs permanece en la Commissioner’s Exempt List, situación que le impide practicar o participar en partidos.

Con Minnesota en casa y Green Bay sin dos de sus mejores jugadores, prefiero a los Vikings.

Ganador proyectado: Minnesota Vikings

Pick ATS: Minnesota Vikings -1.5

Washington Commanders @ Philadelphia Eagles — Eagles -4.5

Philadelphia terminó 11-6 y volvió a ganar su división en 2025. Washington, en cambio, acabó 5-12.

Jayden Daniels sigue ofreciendo una capacidad especial para crear jugadas, pero creo que Filadelfia tiene más talento en ambos lados del balón y debería aprovechar las debilidades de Washington. Con la línea en 4.5 puntos, me quedo con los Eagles.

Ganador proyectado: Philadelphia Eagles

Pick ATS: Philadelphia Eagles -4.5

Dallas Cowboys @ New York Giants — Cowboys -2.5

Jaxson Dart comienza otra temporada al frente de los Giants después de cerrar 2025 con buenos momentos, incluida una victoria 34-17 sobre Dallas en Semana 18.

Malik Nabers ha pasado buena parte de la offseason recuperándose de la lesión de rodilla y de un procedimiento posterior. Los Giants han mantenido la expectativa de tenerlo disponible para Semana 1.

Dallas llega con Dak Prescott y una ofensiva que debería producir puntos. Con el spread en 2.5, prefiero a los Cowboys.

Ganador proyectado: Dallas Cowboys

Pick ATS: Dallas Cowboys -2.5

Lunes 14 de septiembre

Denver Broncos @ Kansas City Chiefs — Chiefs -2.5

Es apenas el primer partido, pero este juego ya importa en una AFC Oeste que cambió mucho durante 2025. Denver terminó 14-3 y rompió la racha de nueve títulos divisionales consecutivos de Kansas City.

Los Chiefs ya no llegan con la misma sensación de dominio automático de otras temporadas. Aun así, jugar en Arrowhead sigue siendo una ventaja importante y creo que Kansas City encontrará la manera de empezar con una victoria cerrada.

Con la línea en Chiefs -2.5, mi apuesta es Kansas City.

Ganador proyectado: Kansas City Chiefs

Pick ATS: Kansas City Chiefs -2.5