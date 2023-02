Bauhaus 1919: el primer video en vivo de la mítica banda gótica

Bauhaus es una de las bandas del gótico que más impacto causó en el mundo por su imagen oscura y sonido sombrío, de hecho, son consideradsos los pioneros del género. Pero Bauhaus en un principio tenía un nombre más largo, en sus inicios eran conocidos como Bauhaus 1919, una clara referencia al año en que abrió sus puertas la escuela alemana de arte.

Justo de esa época, cuando tenían el número 1919 en su apelativo, es de la que hablaremos, ya que en 1979, el 19 de enero para ser exactos, tuvo lugar su segunda presentación en vivo, pero la primera de la que se tiene material audiovisual, de acuerdo al sitio post-punk.com.

Este concierto se realizó en el pub The Romany, en la ciudad de Northampton, donde interpretaron temas como “Screen Kiss”, “Lovelife” y un prototipo de «Largartija Nick”—”Bite My Hip”. El show duró unos 30 minutos, y al parecer, Bauhaus 1919 no recibió un pago por la presentación.

La razón por la agrupación liderada por Peter Murphy no percibió dinero, se debió a que los asistentes al pub no pagaron suficientes pintas, o sea, no hubo suficiente venta de cerveza y por ello no les dieron las 30 libras esterlinas acordadas previamente. Pero a cambio, obtuvieron unas muy buenas clases gratuitas de artes marciales.

Pero mucho blah, blah, blah y pocas imágenes, así que para que te des una idea de qué tan bueno estuvo este segundo recital de Bauhaus 1919, te vamos a dejar el video que subió Halfman Halftripod, la persona que estuvo presente aquel 13 de enero de 1979. Las imágenes no son las mejores, por la calidad que manejaban los equipos de grabación en aquellos años, especialmente porque Halfman menciona al principio del video que utilizó una cámara Eumig, sin foco y con un zoom muy limitado.

El impacto que ha tenido Bauhaus en el mundo gótico, las referencias que ha creado a través de su única personalidad lo hacen un referente en el mundo de la música y la cultura pop. Además, en el 2021 vinieron a México y su presentación estuvo memorable.