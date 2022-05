Canciones de rock progresivo para dedicar

El rock progresivo es uno de los géneros de la música más completos. Pues en cada una de sus canciones y letras contiene las emociones más profundas y poderosas que los músicos han llegado a sentir como personas. Hacen su magia y plasman en letras y melodías con las que la audiencia conecta más fácilmente. El progresivo ha conquistado audiencias que pueden ser tanto profundas como románticas.

A continuación te dejamos con un top de ocho canciones perfectas para dedicar. Probablemente nunca imaginaste que podías dedicarlas para expresar el amor de manera romántica.

Yes – «Sweetness»

Este sencillo pertenece al primer álbum homónimo del grupo británico de rock progresivo Yes, lanzado en 1969 por Atlantic Records.

Genesis – «Follow You Follow Me»

Esta gran canción se extrae del álbum And Then There Were Three del año 1978. Es la canción de cierre de esta placa y esta canción de amor pareció tomar a todos por sorpresa, con su espíritu pop desafiaba cualquier marca establecida por Genesis. Es muy simple en términos de estructura, tonalidad, y letras.

Rush – «Different Strings»

Es la quinta pista del álbum de Rush de 1980, Permanent Waves. Una de las pocas canciones en su discografía escrita por el vocalista/bajista Geddy Lee, “Different Strings” describe la montaña rusa emocional de conflictos que surgen en las relaciones (especialmente aquellas de naturaleza romántica) entre dos personas de diferentes puntos de vista y estilos de vida.

Marillion – «No One Can»

No One Can, una canción de Marillion la banda británica de rock, formada en Aylesbury, Buckinghamshire, Inglaterra, en 1979. Reconocida como la banda más exitosa de las que surgieron de la ola de rock neoprogresivo de Reino Unido de los años ochenta del siglo XX, ​ ya que han vendido quince millones de álbumes en todo el mundo.​

Pink Floyd – «The Nile Song»

«The Nile Song» es una canción de la banda británica Pink Floyd del álbum More de 1969. Fue escrita por Roger Waters y es una de las pocas canciones de la banda donde no hay teclados.

Se publicó como sencillo a mediados de 1969. En el álbum, «Ibiza Bar» es un reprise de esta canción y además en el sencillo es su cara B.

The Moody Blues – «Nights In White Satin»

«Nights in White Satin» es un sencillo de 1967 de The Moody Blues, extraído de su álbum Days of Future Passed.

Dream Theater – «A Change Of Seasons»

A Change Of Seasons es la primera canción del EP homónimo del grupo de metal progresivo Dream Theater. Es una suite compuesta por Mike Portnoy, consta de 7 partes, siendo así, la cuarta canción más larga de la banda.

La tocaron por primera vez el 9 de junio de 1990. Esta canción es considerada como el Magnum opus de la banda por sus fans.

Caravan – «Golf Girl»

Este track abre el tercer disco de Caravan, In The Land Of Grey And Pink y «Golf Girl», es una canción escrita por el bajista Richard Sinclair sobre su encuentro casual con su entonces novia, que más tarde se convertiría en su esposa.

La pista de estudio presenta trombón y flautas adicionales, el primero siendo reemplazado por el órgano de David Hastings en presentaciones en vivo.